Hacıbektaş'ta protesto yürüyüşü: Dergahımız kaç gündür işgal altında

61. Ulusal 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, dün (16 Ağustos) Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde başladı.

Üç gün sürecek etkinliklerin ikinci gününde Alevi örgütleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı bünyesinde düzenlenen alternatif anma programını protesto etti.

PİRHA’nın haberine göre; Alevi kurumları, “Dergahlarımızı geri istiyoruz” diyerek Devlet Hastanesi önünden Hacı Bektaş Veli Dergahı’na yürüdü.

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"Dergahımız kaç gündür işgal altında"

Yürüyüşün ardından ilk açıklamayı Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Cuma Erçe yaptı. Erçe, “Binlerce yıldır diz çökmeyen Alevi inancının sevgili canları, dergahımız kaç gündür işgal altında. Silahlı kuvvetlerin gölgesinde cem tutan hainlere sesleniyorum bu hainliğe son verin yoksa isminiz tarihe Hızır Paşa olarak geçecek” dedi.

"Alevisiz Alevi yaratmaya çalışıyorlar"

Alevi Kültür Dernekleri (AKD) Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz ise, “Üç gün burada mücadele veriyoruz. Buranın gerçek sahipleri sizlersiniz. Bugün bizi parayla terbiye etmeye çalışıyorlar. Siz bu başkanlığın başındaki kişinin faaliyetlerini biliyor musunuz? Alevi Ansiklopedisini Sünni akademisyenlere yazdırıyorlar. Alevisiz Alevi yaratmaya çalışıyorlar. Ziyaretçi kartlarınızı çıkartın. Biz Aleviyiz bizim kanımızda direnmek var itaat etmek yok” diyerek tepki gösterdi.

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"İnancını özgürce yaşamasını istiyoruz"

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Mustafa Arslan da “Gericiliğe, ırkçılığa geçit vermeyeceğiz” diyerek şunları söyledi:

“Herkesin kendi inancını özgürce yaşamasını istiyoruz. Herkesin eşit yurttaş olmasını istiyoruz. Kimse babasının parasını vermiyor. Aleviler dergahlarımız bizimdir diyor. Elinizi inancımızdan, dergahımızdan çekin. Sizin kurduğunuz Başkanlığı tanımıyoruz.”

"Alevilik vardır, Alevilik haktır"

Türkiye Alevi Federasyonu (ADFE) Genel Başkanı Zeynel Abidin Koç ise “Biz tüm Alevi örgütleri olarak mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Dün silahların gölgesinde cem yapıldı, bugün tüm Alevi kurumları burada. Akşam cemimizi yürüteceğiz” diye konuştu.

Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu (FUAF) Eşit Başkanı Mehmet Gündüz de “Tüm ezilenlerin yan yana olması gereken bir süreç o yüzden Avrupa’da sesinizi duyurmaya devam edeceğiz. Alevilik vardır, Alevilik haktır” dedi.

(RT)