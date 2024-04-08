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Yayın Tarihi: 8 Nisan 2024 16:00
 ~ Son Güncelleme: 8 Nisan 2024 16:13
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Hacı Boğatekin’in “Feto ile Apo” yazısına 16 yıl sonra beraat

Gazetecinin avukatı Özgür Boğatekin davayla ilgili "Beraat için bir AYM bir de Yargıtay kararı ile 16 yıllık büyük bir mücadele ve ısrar gerekti" derken RSF Temsilcisi Erol Önderoğlu "Her kim Türkiye'de adalet ve yargıdan kaynaklı tüm sorunları odak alan tek bir dosya arıyorsa Hacı Boğatekin davasına bakabilir" dedi.

Hikmet Adal
Hikmet Adal

Hikmet Adal
Görseli Büyüt
Hacı Boğatekin’in “Feto ile Apo” yazısına 16 yıl sonra beraat

Adıyaman'da Gerger Fırat gazetesi sahibi Hacı Boğatekin, 4 Ocak 2008’de yayımladığı “Feto ile Apo” başlıklı başyazısı nedeniyle yargılandığı davada 16 yıl sonra beraat etti.

16 yıllık süre zarfında bir kez 1 yıl 6 ay, iki kez de 1 yıl hapis cezasına çarptırılan, cezası Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) dönen Bağatekin son olarak Adıyaman Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Boğatekin mahkemede “Davam 16 yılı aşkın sürdü. Maddi ve manevi zararım oldu. Bu zararımın karşılanmasını istiyorum. Özellikle de bu davayı açan savcıdan bu zararın takdim edilmesini istiyorum” dedi.

Duruşma savcısı da yazıda “Yazıda PKK tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerini destekleme, tasvip etme veya terör suçlarını işlemeye teşvik etme anlamına gelebilecek herhangi bir anlatımın bulunmaması” ve “Yazının o tarihte ‘FETO’ olarak adlandırılan FETÖ/PDY örgütü ile mücadele edilmesinin sağlanması amacıyla eleştirel bir dille kaleme alınmış olması” nedeniyle AYM kararı uyarınca beraatını istedi.

Mahkeme de mütalaaya katılarak Boğtekin’i beraat ettirdi. Ancak henüz gerekçeli kararı açıklamadı.

"16 yıllık mücadele ve ısrar"

Gazetecinin avukatı Özgür Boğatekin davayla ilgili bianet’e “Feto-Apo kararı, basın ve ifade özgürlüğü ile iktidarın özgür basına keyfi müdahalesi açısından önemli bir süreç ve sonucu temsil ediyor. Bu karar kolay ortaya çıkmadı. Beraat için bir AYM bir de Yargıtay Ceza Genel Kurulu (YCGK) kararı ile 16 yıllık büyük bir mücadele ve ısrar gerekti. Basın özgürlüğü açısından sahiplenilmesi gereken önemli bir karar” dedi.

"Türkiye'nin adalet ve yargı sisteminin özeti"

Dava sürecini en başından beri takip eden Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve bianet Medya Gözlem Raportörü Erol Önderoğlu, Boğatekin'in dosyasının Türkiye’nin adalet ve yargı sisteminin özeti olduğunu söyledi.

Önderoğlu “Her kim ki, Türkiye'de adalet ve yargıdan kaynaklı tüm sorunları odak alan tek bir dosya arıyorsa, Gerger Fırat gazetesi yetkilisi ve yazarı Hacı Boğatekin'in dosyasını bakabilir. Dosya, yargı bağımsızlığı, yargı kurumlarının işlevsizliği, eziyet, basın özgürlüğünün hiçe sayılması, partizanlık ve hukuk normlarının araçsallaştırılması gibi birçok mesele dikkate alındığında turnusol kağıdı işlevi görüyor. Tutuklanıp mahkemeye çıkarıldığında Kahta ve Gerger'e gitmiş, bu sakatlıkları ve adaletin hiçe sayılmasını kendim görüp haberleştirmiştim. 16 yıllık bu hukuksuzluklar, Anayasa Mahkemesi kararı olmasaydı öyle görünüyor ki sürerdi. Ancak Gerger gibi küçük bir ilçede eleştirel gazetecilik yapan Boğatekin de çok yıpratıldı; onun için dosyanın kapanmış olmasına memnun oldum” diye konuştu.

"Feto ve Apo" Yazısından Gazeteci Boğatekin'e "Terör" Davası
"Feto ve Apo" Yazısından Gazeteci Boğatekin'e "Terör" Davası
28 Şubat 2008

(HA)

gerger fırat Hacı Boğatekin
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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