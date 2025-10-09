ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 9 Ekim 2025 10:26
 ~ Son Güncelleme: 9 Ekim 2025 11:49
1 dk Okuma

Hacettepe’de yemekhaneye rezervasyon uygulaması

Hacettepe Üniversitesi’nde yemekhaneye girişle ilgili yeni bir karar alındı. Buna göre, öğrenciler ve personel bir hafta önceden rezervasyon yaptırarak yemekhane hizmetinden faydalanabilecek. Bu işlemi yaptırmayan ek ücret ödeyecek. İptal durumunda ücret iade edilmeyecek.

Gülseven Özkan

Gülseven Özkan

Gülseven Özkan

Görseli Büyüt
Hacettepe’de yemekhaneye rezervasyon uygulaması
Fotoğraf: Evrensel

Hacettepe Üniveristesi yönetiminin yemekhane ile ilgili aldığı 8 Ekim tarihli karar öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı. Yeni uygulamaya göre, yemekhanelere artık öğrenciler ve personel istediği zaman giremeyecek. Rezervasyon yaptırmak gerekecek. Bu işlemin bir hafta önce yapılması zorunlu oldu. Rezervasyon ücreti 40 lira olurken, yaptırmayanlar 50 lira ödeme yapmak zorunda kalacak. Aynı gün ikinci kez yemek yemek isteyenler “misafir ücreti” adı altında ödeme yapacak.

Üniversite personeli ve öğrenciler rezervasyon yaptırdığı yerde yemek hizmeti alabilecek. İptal durumunda ücret iade edilmeyecek.

Öğrenciler yeni uygulamaya karşı çıkarak yemekhanenin hizmetinden faydalanmanın özgürce kullanması gereken en temel hak olduğunu savundu.

Üniversite yetkilileri ise yaptığı duyuruda bu kararın gerekçesini, “gıda israfının önüne geçmek” , “kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması” olarak açıkladı.

Üniversitelilerden eylem çağrısı

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, "Rezervasyon sistemini ve Proliz dayatmasını kabul etmiyoruz" diyerek bugün saat 12’de Yemekhane Meydanı’na eylem çağrısı yaptı.

Üniversite yönetimi, “öğrenci ve akademisyenlerin bilgi sistemini verimli kullanabilmeleri ve zamandan tasarruf kazanabilmeleri” gerekçesiyle mobil cihazlarda kullanılan “Proliz Mobil” uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama kapsamında öğrencilerin ders programı, kişisel bilgiler gibi içeriğe ulaşabilmeleri hedeflendi. Ayrıca yoklama süreçleri için e-yoklama sistemine geçildi. Üniversiteliler, "zorunlu e-yoklama uygulaması" olarak nitelendirdikleri uygulamanın kaldırılmasını talep ediyor. 

(GÖ)

Haber Yeri
İstanbul
hacettepe yemekhane üniversite
Gülseven Özkan
Gülseven Özkan
x.com/GulsevenOzkan [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Eylül 2025). İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2011'de mezun oldu. Üniversite döneminde gazeteciliğe Hürriyet Daily News’ta stajyer olarak başladı. 2011-2012 yılları arasında...

bianet muhabiri (Eylül 2025). İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2011'de mezun oldu. Üniversite döneminde gazeteciliğe Hürriyet Daily News’ta stajyer olarak başladı. 2011-2012 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırma Merkezi ile Hükümet Liderlik Okulu’nda stajyer olarak çalıştı. 2013'te Hürriyet Gazetesi’nde muhabir olarak göreve başladı ve Kasım 2018’e kadar çalıştı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans eğitimi aldı. Gazeteciliğe 2021-2023 yılları arasında Independent Türkçe’de devam etti. Kasım 2023-Şubat 2025 tarihleri arasında Medyascope Haber Merkezi’nde muhabir olarak çalıştı.

Global Liderlik Forumu, Çözüm Odaklı Araştırma Gazetecilik Programı, Yerel Yönetimler Akademisi, Etkili Konuşma ve Yazma konusunda eğitimler aldı. Hürriyet Gazetesi’nde SesVer sayfasında yer alan 'Düşler Tarlası' başlıklı çocuk işçiliğine yönelik haber, Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından '2017 Röportaj Ödülü'ne layık görüldü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi olarak gazetecilikle ilgili çalışmaları takip ediyor. Aldığı yüksek lisans eğitimi ile birlikte özellikle kadınlar, çocuklar gibi toplumda yer alan dezavantajlı gruplara yönelik haberlere öncelik veriyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ KISALIYOR:
Müsteşarlıktan Millî Eğitim Bakanlığı’na: Yusuf Tekin’in eğitim vizyonu
9 Ekim 2025
Müsteşarlıktan Millî Eğitim Bakanlığı’na: Yusuf Tekin’in eğitim vizyonu
EĞİTİM SİSTEMİ KISALIYOR UZMANLAR UYARIYOR:
Zorunlu eğitim süresi kısalacak, çocuklar nasıl etkilenecek?
7 Ekim 2025
Zorunlu eğitim süresi kısalacak, çocuklar nasıl etkilenecek?
Eski Bakan Müezzinoğlu’nun kapatılan hastanesi Daviva Grubu’na 600 milyon liraya satıldı
29 Eylül 2025
Eski Bakan Müezzinoğlu’nun kapatılan hastanesi Daviva Grubu’na 600 milyon liraya satıldı
SAYIŞTAY'DAN TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ İÇİN TESPİTLER
Araştırma bütçesinden akıllı saat, cep telefonu, hikaye kitabı ve roman çıktı
26 Eylül 2025
Araştırma bütçesinden akıllı saat, cep telefonu, hikaye kitabı ve roman çıktı
SAYIŞTAY'DAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇİN TESPİTLER
Son kullanım tarihi geçen ilaçlar hastalara verildi
25 Eylül 2025
Son kullanım tarihi geçen ilaçlar hastalara verildi
Sayfa Başına Git