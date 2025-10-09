Hacettepe’de yemekhaneye rezervasyon uygulaması

Hacettepe Üniveristesi yönetiminin yemekhane ile ilgili aldığı 8 Ekim tarihli karar öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı. Yeni uygulamaya göre, yemekhanelere artık öğrenciler ve personel istediği zaman giremeyecek. Rezervasyon yaptırmak gerekecek. Bu işlemin bir hafta önce yapılması zorunlu oldu. Rezervasyon ücreti 40 lira olurken, yaptırmayanlar 50 lira ödeme yapmak zorunda kalacak. Aynı gün ikinci kez yemek yemek isteyenler “misafir ücreti” adı altında ödeme yapacak.

Üniversite personeli ve öğrenciler rezervasyon yaptırdığı yerde yemek hizmeti alabilecek. İptal durumunda ücret iade edilmeyecek.

Öğrenciler yeni uygulamaya karşı çıkarak yemekhanenin hizmetinden faydalanmanın özgürce kullanması gereken en temel hak olduğunu savundu.

Üniversite yetkilileri ise yaptığı duyuruda bu kararın gerekçesini, “gıda israfının önüne geçmek” , “kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması” olarak açıkladı.

Üniversitelilerden eylem çağrısı

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, "Rezervasyon sistemini ve Proliz dayatmasını kabul etmiyoruz" diyerek bugün saat 12’de Yemekhane Meydanı’na eylem çağrısı yaptı.

Üniversite yönetimi, “öğrenci ve akademisyenlerin bilgi sistemini verimli kullanabilmeleri ve zamandan tasarruf kazanabilmeleri” gerekçesiyle mobil cihazlarda kullanılan “Proliz Mobil” uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama kapsamında öğrencilerin ders programı, kişisel bilgiler gibi içeriğe ulaşabilmeleri hedeflendi. Ayrıca yoklama süreçleri için e-yoklama sistemine geçildi. Üniversiteliler, "zorunlu e-yoklama uygulaması" olarak nitelendirdikleri uygulamanın kaldırılmasını talep ediyor.

(GÖ)