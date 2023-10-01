Hacettepe Üniversitesi’nden COVID-19 uyarısı

Ankara Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Birimi, ilgili birimler ve başhekimliklere gönderdiği yazıda, son 24 saat içinde yapılan SARS-COV-2 PCR (COVID-19) testlerinde pozitiflik oranının yüzde 3’ten yüzde 20’lere kadar ulaştığını açıklayarak hastanede çalışan personel, hasta ve hasta yakınları için maske zorunluluğunu hatırlattı.

T24’ün haberine göre, Ankara Hacettepe Hastanesi’nden Perşembe günü gönderilen yazıda, aynı ünitede görev yapan üç sağlık çalışanının testinin de pozitif olduğu belirtildi.

“Maske kuralı hayati önem arz ediyor”

Üniversite rektörlüğünün Sağlık Hizmetleri Birimi, Erişkin Hastanesi Başhekimliği ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi'ne gönderdiği uyarı yazısında, hasta bakım alanlarında tüm hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının maske kullanması gerektiği vurgulandı.

Birimlere ve başhekimliğe gönderilen yazı şöyle:

“Son 24 saat içinde hastanemizde yapılan SARS-COV-2 PCR testlerinde pozitiflik oranı yüzde 3'ten yüzde 20'lere kadar ulaşmıştır. Bununla birlikte aynı ünitede çalışmakta olan üç personelinde SARS-COV-2 PCR testi pozitif olarak raporlanmıştır. Damlacık solunum yolu ile bulaşan tüm enfeksiyonların bulaşının önlenmesinde hasta bakım alanlarında maske takma kuralı (tüm personel ve hasta, hasta yakınları için) devam etmekte olup hayati önem arz etmektedir. Hastanenin tüm personelinin ve hasta, hasta yakınlarının maske uyumuna devam etmesi ve maske uyumunun tüm birimlerde birim sorumluları tarafından iç denetimin sağlanması gerekmektedir.” (AS)