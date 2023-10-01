ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 1 Ekim 2023 16:43
 ~ Son Güncelleme: 1 Ekim 2023 16:44
1 dk Okuma

Hacettepe Üniversitesi’nden COVID-19 uyarısı

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Birimi’nin yazısına göre bir günde yapılan COVID-19 testlerinde pozitiflik oranının yüzde 3’ten yüzde 20’lere çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/01/hacettepe-universitesinden-covid-19-uyarisi.jpg

Ankara Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Birimi, ilgili birimler ve başhekimliklere gönderdiği yazıda, son 24 saat içinde yapılan SARS-COV-2 PCR (COVID-19) testlerinde pozitiflik oranının yüzde 3’ten yüzde 20’lere kadar ulaştığını açıklayarak hastanede çalışan personel, hasta ve hasta yakınları için maske zorunluluğunu hatırlattı.

T24’ün haberine göre, Ankara Hacettepe Hastanesi’nden Perşembe günü gönderilen yazıda, aynı ünitede görev yapan üç sağlık çalışanının testinin de pozitif olduğu belirtildi.

“Maske kuralı hayati önem arz ediyor”

Üniversite rektörlüğünün Sağlık Hizmetleri Birimi, Erişkin Hastanesi Başhekimliği ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi'ne gönderdiği uyarı yazısında, hasta bakım alanlarında tüm hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının maske kullanması gerektiği vurgulandı.

Birimlere ve başhekimliğe gönderilen yazı şöyle:

“Son 24 saat içinde hastanemizde yapılan SARS-COV-2 PCR testlerinde pozitiflik oranı yüzde 3'ten yüzde 20'lere kadar ulaşmıştır. Bununla birlikte aynı ünitede çalışmakta olan üç personelinde SARS-COV-2 PCR testi pozitif olarak raporlanmıştır. Damlacık solunum yolu ile bulaşan tüm enfeksiyonların bulaşının önlenmesinde hasta bakım alanlarında maske takma kuralı (tüm personel ve hasta, hasta yakınları için) devam etmekte olup hayati önem arz etmektedir. Hastanenin tüm personelinin ve hasta, hasta yakınlarının maske uyumuna devam etmesi ve maske uyumunun tüm birimlerde birim sorumluları tarafından iç denetimin sağlanması gerekmektedir.” (AS)

covid-19 Eris
Sayfa Başına Git