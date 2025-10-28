ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 28 Ekim 2025 11:30
 ~ Son Güncelleme: 28 Ekim 2025 13:47
2 dk Okuma

Hacettepe Üniversitesi’nde sosyalist öğrencilere palalı saldırı

Kendilerini “ülkücü” olarak tanımlayan grupların saldırılarının ardından üç üniversiteden en az 40 öğrenci darbedilerek gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Hacettepe Üniversitesi’nde sosyalist öğrencilere palalı saldırı
Fotoğraf: sendika.org

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde dün (27 Ekim), kendilerine “Hacettepe Ülkücü Teşkilâtı” adını veren grubun “Reis değişimi ve bayrak devir teslimi töreni” gerekçesiyle Nacho Kafe önüne çağrı yapması üzerine, sosyalist öğrenciler “Beytepe’de gerici-faşist çete yapılanmalarının faaliyet yürütmesine izin vermeyeceğiz,” diyerek Yemekhane Meydanı’nda toplandı.

Öğrenciler, kendilerini “ülkücü” olarak tanımlayan grubun eylemini engelledi; ancak bu kez hem polis saldırısına hem de kampüsün farklı noktalarında gerçekleştirilen saldırılara maruz kaldı.

Kütüphane yakınlarında bir öğrenci başından yaralandı.

Hastaneye de saldırı

Kürt ve sosyalist öğrencilere yönelik saldırıların ardından Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) ve polis ekipleri de öğrencilere müdahale etti. Bu sırada, kampüs içinde maskeli ve ellerinde pala (uç bölümü geniş; kavisli, kalın, kısa ve ağır bir tür kılıç) bulunan kişiler görüntülere yansıdı.

Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralı arkadaşlarıyla dayanışmak için hastaneye gelen öğrenciler, polis ekiplerinin yaralı öğrenciyi karakola götürmek istemesine izin vermedi. Bunun üzerine polis hastane içinde ve bahçesinde öğrencilere müdahale etti.

Avukatlar ve öğrenciler, polisin müdahalesine engel olmaya çalışırken darbedildi. Duruma itiraz eden 40’tan fazla öğrenci şiddet kullanılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, yaralı öğrencilere destek için hastaneye gelen en az beş Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencisi de bulunuyor.

Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Şube yöneticileri, CHP Ankara İl Yönetimi ve DEM Parti’li milletvekilleri, polisin yaralı öğrenciyi zorla ifadeye götürme ihtimaline karşı hastaneye giderek süreci takip etti.

Bilkent Şehir Hastanesi’ndeki yaralı öğrenciyi bekleyen yakınları ve milletvekilleri, (Fotoğraf: sendika.org)

DTCF’de de aynı grup sahnede

Öte yandan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde de (DTCF) öğrenciler, yemekhane ücretlerine yapılan zamlar başta olmak üzere kampüslerindeki çeşitli sorunlara karşı orta bahçede eylem düzenledi.

ÖGB, öğrencileri ablukaya alarak pankartlarına saldırsa da öğrenciler zamların geri çekilmesi, akşam yemeği ücretinin öğle yemeğiyle eşitlenmesi, tuvaletlere sabun ve tuvalet kâğıdı konulması taleplerini yineledi.

Aynı gün, kendilerini “ülkücü” olarak tanımlayan grup DTCF’de de öğrencilerin eylemini engellemek amacıyla bu kez yemekhaneyi işgal etti ve bankolardan öğrencilere ücretsiz yemek dağıtmaya çalıştı.

Kaynak: sendika.org (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Hacettepe Üniversitesi dil tarih coğrafya fakültesi öğrencileri ODTÜ sol görüşlü öğrencilere saldırı ülkücü saldırılar faşist saldırı
