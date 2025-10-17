ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 17 Ekim 2025 14:29
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2025 15:01
2 dk Okuma

Hacettepe Üniversitesi’nde polis şiddeti: En az 30 gözaltı

Öğrenciler, hem yemekhane zamlarına hem de LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılık içeren 11. Yargı Paketi’ne karşı bir araya geldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Hacettepe Üniversitesi'nde polis şiddeti: En az 30 gözaltı
Fotoğraf: Videodan ekran görüntüsü.

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, yemekhane zamları ve LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılık içeren 11. Yargı Paketi protestosu için bugün kampüste bir araya geldi.

Yemekhane zamlarına tepki gösteren öğrenciler, turnikelerden atlayarak bankoların başına geçti ve yemek servisini kendileri yaptı.

Yemekhaneden çıkan öğrenciler, uygulamanın kaldırılmasını talep ederek Rektörlük binasına yürüdü.

Hacettepe’de yemekhaneye rezervasyon uygulaması
Hacettepe’de yemekhaneye rezervasyon uygulaması
9 Ekim 2025
Hacettepe Üniversitesi, 8 Ekim’de aldığı kararla yemekhaneden faydalanmak isteyen öğrenciler ve personelin rezervasyon yaptırmasını zorunlu kıldı. Rezervasyon ücreti 40 TL, yaptırmayanlar ise 50 TL ödeyecek; rezervasyonsuz öğrencilere ayrılan yemek miktarı ise toplam yemeğin onda biri olacak.

Öte yandan, 11. Yargı Paketi’ne karşı Edebiyat Fakültesi’ne yürüyen LGBTİ+ öğrenciler de kampüste basın açıklaması düzenledi.

Eylem sırasında “Nefrete İnat Yaşasın Hayat”, “Batsın Batsın Kutsal Aileniz Batsın” ve “Nerdesin Aşkım Buradayım Aşkım” sloganları atıldı.

LGBTİ+ öğrenciler basın açıklamasının ardından alandan sorunsuz ayrılmış olsa da, yemekhane eylemlerine katılmalarından kısa süre sonra çevik kuvvet, tüm öğrencilere müdahale etti.

Sendika.Org ve ÜniKuir Derneği’nin aktardığı bilgilere göre, en az 30 öğrenci polis şiddetiyle gözaltına alındı. (TY)

