Hacettepe Üniversitesi’nde polis şiddeti: En az 30 gözaltı

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, yemekhane zamları ve LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılık içeren 11. Yargı Paketi protestosu için bugün kampüste bir araya geldi.
Yemekhane zamlarına tepki gösteren öğrenciler, turnikelerden atlayarak bankoların başına geçti ve yemek servisini kendileri yaptı.
Yemekhaneden çıkan öğrenciler, uygulamanın kaldırılmasını talep ederek Rektörlük binasına yürüdü.
Hacettepe’de yemekhaneye rezervasyon uygulaması
Hacettepe Üniversitesi'nde öğrencilere müdahale: En az 6 gözaltı
Öğrenciler, hem yemekhane zamlarına hem de LGBTİ+'lara yönelik ayrımcılık içeren 11. Yargı Paketi'ne karşı bir araya geldi.
Öte yandan, 11. Yargı Paketi’ne karşı Edebiyat Fakültesi’ne yürüyen LGBTİ+ öğrenciler de kampüste basın açıklaması düzenledi.
Eylem sırasında “Nefrete İnat Yaşasın Hayat”, “Batsın Batsın Kutsal Aileniz Batsın” ve “Nerdesin Aşkım Buradayım Aşkım” sloganları atıldı.
LGBTİ+ öğrenciler basın açıklamasının ardından alandan sorunsuz ayrılmış olsa da, yemekhane eylemlerine katılmalarından kısa süre sonra çevik kuvvet, tüm öğrencilere müdahale etti.
Sendika.Org ve ÜniKuir Derneği’nin aktardığı bilgilere göre, en az 30 öğrenci polis şiddetiyle gözaltına alındı. (TY)