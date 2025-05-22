Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine saldırı

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde yurtlar bölgesine öğrencilerin 23 Mayıs’ta düzenleyeceği "Özgürlük Yürüyüşü" etkinliğinin duyuru afişlerini söken ülkücü grup, öğrencilere muşta ile saldırdı.

Hacettepe Üniversitesi’nde yıllardır eşitlik, özgürlük ve laiklik için mücadele eden öğrenciler, bir süredir faşist çetelerin sistematik saldırılarına maruz kalıyor.



Bu saldırılar ne münferittir ne de tesadüf. ÖGB ve polis saldırganlara kalkan olanlar bu suçun ortağıdır. pic.twitter.com/8r1WLTLU43 — Hacettepe Dayanışma Ağı (@hudayanismaagi) May 21, 2025

Saldırıya uğrayan bir kadın öğrenci yaralandı. Saldırıya uğrayan öğrenciler de ülkücü gruba karşılık verince üniversitenin özel güvenlik birimi ülkücü grubun etrafını ablukaya aldı.

📍Hacettepe Üniversitesi



Üniversitelerde mafyacılık oynayanların, muşta ile saldıranların geçmişini biliyoruz.



“Bunlar tacizci, bunlar yurt odalarında üniversitelilere saldırıyorlar.”



Kampüslerimizi iktidarın küçük ortaklarına, faşizme mezar edeceğiz! pic.twitter.com/PZupZf4Y3w — Öğrenci Kolektifleri (@kolektifler3) May 21, 2025

Üniversiteliler Parlar Yurdu önünde toplanarak faşist saldırıya tepki gösterdi.

Polis kampüse girdi

Öğrencilerin saldırıyı püskürtmesinin ardından polis kampüse girdi. Polisin üniversitelilerden kaçan gruba set olduğu görüldü. Üniversiteliler polisin kampüse faşistleri korumak için girdiğini ifade ederek bu duruma da tepki gösterdi.

📍Hacettepe Üniversitesi



KAMPÜSÜMÜZDE BİZE BARİKAT KURULUYOR!



Çevik kuvvet polisleri 20 tane eli muştalı, dayak yemek için can atan küçük bir çeteyi koruyor.



Siz kimin kampüsünde kime barikat kuruyorsunuz? pic.twitter.com/9lYPHFildp — Öğrenci Kolektifleri (@kolektifler3) May 21, 2025

Öğrencilere saldıran grubun dağılmasının ardından öğrenciler desteğe gelen grubu da kovaladı.

📍Hacettepe Üniversitesi Metro Durağı



Kampüs dışından faşistlere desteğe gelen faşistleri de kovduk.



Teker teker yollayacağız sizi, hem kampüsten hem memleketten! pic.twitter.com/Yk18INMNiu — Öğrenci Kolektifleri (@kolektifler3) May 21, 2025

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