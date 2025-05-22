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Yayın Tarihi: 22 Mayıs 2025 10:40
 ~ Son Güncelleme: 22 Mayıs 2025 10:41
2 dk Okuma

Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine saldırı

Hacettepe Üniversitesi’nde afiş asan öğrencilere, ülkücü grup muşta ile saldırdı, saldırı öğrenciler tarafından püskürtüldü. Saldırının püskürtülmesinin ardından kampüse polis girdi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Fotoğrafta Hacettepe Üniversitesi'nde barikat kuran bir grup çevik kuvvet görülüyor.
Fotoğraf: Hacettepe Dayanışma Ağı/X

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde yurtlar bölgesine öğrencilerin 23 Mayıs’ta düzenleyeceği "Özgürlük Yürüyüşü" etkinliğinin duyuru afişlerini söken ülkücü grup, öğrencilere muşta ile saldırdı.

Saldırıya uğrayan bir kadın öğrenci yaralandı. Saldırıya uğrayan öğrenciler de ülkücü gruba karşılık verince üniversitenin özel güvenlik birimi ülkücü grubun etrafını ablukaya aldı.

Üniversiteliler Parlar Yurdu önünde toplanarak faşist saldırıya tepki gösterdi.

Polis kampüse girdi

Öğrencilerin saldırıyı püskürtmesinin ardından polis kampüse girdi. Polisin üniversitelilerden kaçan gruba set olduğu görüldü. Üniversiteliler polisin kampüse faşistleri korumak için girdiğini ifade ederek bu duruma da tepki gösterdi.

Öğrencilere saldıran grubun dağılmasının ardından öğrenciler desteğe gelen grubu da kovaladı.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
hacettepe Hacettepe Üniversitesi faşist saldırı
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