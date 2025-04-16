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Yayın Tarihi: 16 Nisan 2025 12:16
 ~ Son Güncelleme: 16 Nisan 2025 12:44
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Hacettepe'de ÖGB, Ali İsmail Korkmaz'ın silüetini silmek için öğrencilere saldırdı

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri “Silsinler, biz yarın yine yaparız, ertesi gün yine yaparız. Yine mi silecekler? Yine yapacağız! Ali İsmail’in ruhu kampüslerde yaşamaya devam edecek” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hacettepe'de ÖGB, Ali İsmail Korkmaz'ın silüetini silmek için öğrencilere saldırdı
*Ali İsmail Korkmaz Silueti önünde nöbet tutan öğrenciler.

Hacettepe Üniversitesi'nde Özel Güvenlik Birimi (ÖGB), Ali İsmail Korkmaz'ın siluetini silmek için duvarın önünde nöbet tutan öğrencilere saldırdı.

Siluet, dün (15 Nisan) Hacettepe Üniversitesi'nde başlayan 11. Gençlik Filmleri Festivali’nin açılışında çizilmişti.

ÖGB tarafından dün de “Ali: Düşlerinde Özgür Dünya” belgesel gösteriminin olacağı amfinin bulunduğu binanın elektriği kesilmişti.

Üniversiteliler, özel güvenliğin saldırısına karşı yaptıkları açıklamada şöyle dedi:

“Silsinler, biz yarın yine yaparız, ertesi gün yine yaparız. Yine mi silecekler? Yine yapacağız! Ali İsmail’in ruhu kampüslerde yaşamaya devam edecek”

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
hacettepe ali ismail korkmaz
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