Hacettepe Üniversitesi'nde Özel Güvenlik Birimi (ÖGB), Ali İsmail Korkmaz'ın siluetini silmek için duvarın önünde nöbet tutan öğrencilere saldırdı.

🔴 Hacettepe'de ÖGB, Ali İsmail Korkmaz'ın silüetini silmek için öğrencilere saldırdı



🗣️ “Silsinler, biz yarın yine yaparız, ertesi gün yine yaparız. Yine mi silecekler? Yine yapacağız! Ali İsmail’in ruhu kampüslerde yaşamaya devam edecek” https://t.co/HQv5BgqAGx pic.twitter.com/QqBR4zsfKy — bianet (@bianet_org) April 16, 2025

Siluet, dün (15 Nisan) Hacettepe Üniversitesi'nde başlayan 11. Gençlik Filmleri Festivali’nin açılışında çizilmişti.

ÖGB tarafından dün de “Ali: Düşlerinde Özgür Dünya” belgesel gösteriminin olacağı amfinin bulunduğu binanın elektriği kesilmişti.

Üniversiteliler, özel güvenliğin saldırısına karşı yaptıkları açıklamada şöyle dedi:

“Silsinler, biz yarın yine yaparız, ertesi gün yine yaparız. Yine mi silecekler? Yine yapacağız! Ali İsmail’in ruhu kampüslerde yaşamaya devam edecek”

📍Hacettepe Üniversitesi



“Silsinler, biz yarın yine yaparız, ertesi gün yine yaparız. Yine mi silecekler? Yine yapacağız! Ali İsmail’in ruhu kampüslerde yaşamaya devam edecek!”



Ne yapsanız boşuna, VAZGEÇMEYECEĞİZ! pic.twitter.com/xdt9wLuJdv — Öğrenci Kolektifleri (@kolektifler3) April 16, 2025

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