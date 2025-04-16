Hacettepe'de ÖGB, Ali İsmail Korkmaz'ın silüetini silmek için öğrencilere saldırdı
Hacettepe Üniversitesi'nde Özel Güvenlik Birimi (ÖGB), Ali İsmail Korkmaz'ın siluetini silmek için duvarın önünde nöbet tutan öğrencilere saldırdı.
🔴 Hacettepe'de ÖGB, Ali İsmail Korkmaz'ın silüetini silmek için öğrencilere saldırdı— bianet (@bianet_org) April 16, 2025
🗣️ “Silsinler, biz yarın yine yaparız, ertesi gün yine yaparız. Yine mi silecekler? Yine yapacağız! Ali İsmail’in ruhu kampüslerde yaşamaya devam edecek” https://t.co/HQv5BgqAGx pic.twitter.com/QqBR4zsfKy
Siluet, dün (15 Nisan) Hacettepe Üniversitesi'nde başlayan 11. Gençlik Filmleri Festivali’nin açılışında çizilmişti.
ÖGB tarafından dün de “Ali: Düşlerinde Özgür Dünya” belgesel gösteriminin olacağı amfinin bulunduğu binanın elektriği kesilmişti.
Üniversiteliler, özel güvenliğin saldırısına karşı yaptıkları açıklamada şöyle dedi:
“Silsinler, biz yarın yine yaparız, ertesi gün yine yaparız. Yine mi silecekler? Yine yapacağız! Ali İsmail’in ruhu kampüslerde yaşamaya devam edecek”
📍Hacettepe Üniversitesi— Öğrenci Kolektifleri (@kolektifler3) April 16, 2025
“Silsinler, biz yarın yine yaparız, ertesi gün yine yaparız. Yine mi silecekler? Yine yapacağız! Ali İsmail’in ruhu kampüslerde yaşamaya devam edecek!”
Ne yapsanız boşuna, VAZGEÇMEYECEĞİZ! pic.twitter.com/xdt9wLuJdv
(AD)