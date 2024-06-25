Hacda sıcaktan korunma önlemlerinin zayıflığı yüksek can kayıplarına yol açtı

Sıcaklığın 50 C° üzerine çıktığı Suudi Arabistan'da Haziran'da Mekke'ye yapılan hac ziyareti sırasında 1.300'ü aşkın Müslüman hacının öldüğü bildirildi.

Human Rights Watch Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölümü Yönetmen yardımcısı Michael Page, aşırı sıcağa aşırı maruz kalma, organ yetmezliğine hatta ölüm de dahil bilinen bir dizi sağlık sorununa neden olabildiğine dikkat çekti. Ölümlerin çoğuna ısı stresinin neden olduğunu vurgulayan Page, "bunun tamamen önlenebilir bir olay" olduğunu dile getirdi.

Page HRW İnternet sayfasında kaleme aldığı yazıda ölümlerin, hac etkinliğini gözeten Suudi Arabistan yetkililerinin farizanın yerine getirilmesi sırasında sağlamaları gereken düzendeki aksamalara dikkat çekti.

Kayıtsız hacılardan esirgenen

kamusal hizmetler

Bu, özellikle yaşlılar ve engelli kişiler gibi ısı stresine karşı özellikle hassas olan gruplar için daha güçlü ısıdan koruma önlemlerine olan ihtiyacı artırıyor. Kayıtsız hacıların klimalı çadırlar, sisleme merkezleri, ulaşım veya su rehidrasyon alanları gibi kamusal tesislere erişimden yoksun bırakıldığı bildiriliyor.

Yüksek resmi Hac masrafları, kayıt dışılığa neden olan birincil faktör olarak değerlendiriliyor; birçok tur şirketi, Hac izni olmayan hacıları [Mekke'ye] zorunlu kişisel ziyaret vizesi ile gönderiyor. Yetkililer ayrıca "[Ölenlerin] yüzde 83'ünün izinlerinin olmadığını, yani barınaksız uzun mesafeleri yürüdüklerini ve uzun süre güneşe maruz kaldıklarını..." vurguluyor. Bununla birlikte Suudi yetkililer, nsanların sağlığını iklim krizinin daha sık ve yoğun hale getirdiği aşırı sıcaklıklar türünden bilinen tehlikelerden korumakla yükümlülüler. Haccın ötesinde, risk altındaki herkesin sağlığını daha iyi korumak için ısıdan korunma önlemlerinin uygulanması gerekiyor.

Kızgın güneş altında çalışan milyonlarca işçi

Suudi Arabistan'ın, yıllık hacı sayısını 8 milyondan 30 milyona çıkarmayı ve aşırı sıcağa maruz kalmayı gerektirebilecek spor ve müzik alanında mega etkinlikler düzenlemeyi içeren Vizyon 2030 planları göz önüne alındığında bu konu özellikle aciliyet kazanıyor. Suudi Arabistan ayrıca işlerin büyük çoğunluğunu açık havada yürüten ve yetersiz koruma nedeniyle aşırı sıcağa maruz kalan milyonlarca göçmen işçiye de ev sahipliği yapıyor. [Gerçekleştirilmeleri] bu devasa göçmen işgücüne dayanan planlanmış çok sayıda “giga proje” var.

Bunlar arasında Suudi Arabistan'ın tek yüklenici olarak ev sahipliği yapması beklenen FIFA'nın 2034 Erkekler Dünya Kupası, maliyeti tahminen 500 milyar ABD dolarını bulacak olan NEOM kentinin inşası, 50 milyar ABD doları tutarındaki Kızıldeniz projesi ve 200 milyar ABD doları tutarındaki El Kiddiya projeleri var.

Suudi Arabistan'ın göçmen işçileri korumak için, uygun çalışma-dinlenme programları uygulamak üzere genellikle Islak Ampul Küresel Sıcaklık Ölçerle (WBGT) yaygın olarak değerlendirilen çevresel ısı ve yorucu işler gibi risk temelli önlemler uygulaması gerekiyor.

WBGT nedir? Islak Ampul Küresel Sıcaklık Ölçer (WBGT), insanları etkileyen çevresel ısı ölçüsüdür. Basit sıcaklık ölçümünden farklı olarak WBGT, dört ana çevresel ısı faktörü olan hava sıcaklığı, nem, ışınım ısısı (güneş ışığı veya fırın gibi kaynaklardan gelen) ve hava hareketinin (rüzgar veya havalandırma) tamamını hesaba katan bir ölçümleme yöntemidir. Endüstriyel hijyen uzmanları, sporcular, spor etkinlikleri ve ordularca yüksek sıcaklıklara maruz kalma seviyelerinin uygunluğunu belirlemekte kullanılır.

Gelecek yıl da Hac yaz aylarında gerçekleşecek. Yetkililer aşırı sıcaklık risklerini kabul etmiş ve hacılar üzerindeki etkileri hafifletmek için önlemler almış olsa da, bu yıl meydana gelen yüksek sayıdaki ölümlü sıcak çarpması vakaları, Suudi Arabistan'ın bu büyük halk sağlığı riskini ele almak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ortaya koyuyor.

(AEK)