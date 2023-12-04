Hablemitoğlu davasında ara karar açıklandı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de evinin önünde öldürülmesine ilişkin görülen dava görüldü.

Hablemitoğlu suikastına 20 yıl sonra dava açıldı

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile Enver Altaylı katıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre tanık beyanlarının ardından söz alan Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün, olaya ilişkin bilgi ve görgüsü olmayan veya tarafların yönlendirmesiyle ifade veren tanıkların beyanlarının kabul edilmemesini, ayrıca başka tanıkların dinlenilmesini istedi.

Detaylar

Söz alan sanık Levent Göktaş avukatlık yaptığını ve şehir dışında duruşmaları bulunduğunu ifade ederek, şehir dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Sanıklar Fikret Emek, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu da haklarındaki iddiaları reddetti, beraat istedi.

Ara kararlar

Avukatların da beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararı açıkladı.

Buna göre, sanık Mehmet Narin'e yönelik konutunu terk etmeme şeklindeki adli kontrolün kaldırılmasına, hakkındaki diğer adli kontrol hükümlerinin ise devamına karar verildi.

Diğer sanıkların haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin de devamı ve bazı tanıkların dinlenilmesi de kararlaştırılırken, firari sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın avukatının tutuklanmama güvencesi talebi ise reddedildi.

Dava, 4 Mart 2024'e bırakıldı.

İddianameden detaylar

FETÖ'ye ilişkin çalışmalar yapan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Çankaya'daki evinin önünde başından vurularak öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek", emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek "tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle yargılanıyor.

Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ve FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen davada, Göktaş'ın emir astsubayı Mehmet Narin'in de "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Mahkeme, 18 Mayıs'taki celsede tutuklu sanıklar Göktaş, Altaylı, Bozkır, Mumcuoğlu, Köstem ve Emek'i "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmıştı.

Mahkeme, adli kontrol tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle sanık Bozkır hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartmıştı.

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(EMK)