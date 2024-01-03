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Yayın Tarihi: 3 Ocak 2024 00:04
 ~ Son Güncelleme: 3 Ocak 2024 02:03
2 dk Okuma

ESKİ ÖZEL KUVVETLER GÖREVLİSİ

"Hablemitoğlu cinayeti"nden yargılanırken firar eden Bozkır yeniden yakalandı

Fettullah Gülen cemaatine ilişkin yayınlarıyla tanınan Ankara Ünivesitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetine karışmaktan sanık eski özel kuvvetler mensubu Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
"Hablemitoğlu cinayeti"nden yargılanırken firar eden Bozkır yeniden yakalandı
Nuri Gökhan Bozkır/Haberdar

Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiden sanık olarak tutuksuz yargılanırken "adli kontrol"den kaçan Nuri Gökhan Bozkır yeniden yakalandı. 

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından Bozkır'ın "02.01.2024 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandığı" duyurdu.

Ukrayna'da yakalanıp, serbest bırakılmıştı

Özel Kuvvetler'de yüzbaşı rütbesiyle görev yaparken birden çok suçlamayla ordudan ihraç edilen Nuri Gökhan Bozkır, Hablemitoğlu cinayetine karıştığı iddiasıyla arandığı sırada Ukrayna’da "MİT tarafından yakalanıp" Türkiye'ye getirilmişti.  

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Ancak "adli kontrol" koşuluyla serbest bırakıldığı için her hafta karakola imza vermesi gereken Bozkır yanı sıra yargılandığı Şanlıurfa'da görülen "silah kaçakçılığı davası"nda 21 yıl 9 ay hapis cezası almasından sonra imzaya gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. 

Hürriyet muhabiri Toygun Atilla'nın, Nuri Gökhan Bozkır ile ilk  yakalanışı öncesinde UKrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı görüşmede Bozkır Hablemitoğlu'nu öldürdüğü yönündeki iddiaları yalanlamış ve siyasi görüş olarak Hablemitoğlu'na yakın olduğunu söylemişti.

Hablemitoğlu 20 yıl önce öldürüldü

Hablemitoğlu, cemaatin devletteki kadrolaşma çalışmalarını ele alan “Köstebek” adlı kitabını yayınlayamadan evinin önünde uğradığı suikastla, 18 Aralık 2002'de öldürülmüştü. Kitap bir yıl sonra tamamlanmamış haliyle yayınlandı. 

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Çalışma alanına ilişkin çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Hablemitoğlu, öldürüldüğü tarihte Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde doçent doktor öğretim görevlisi olarak Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi dersleri veriyordu. 

(AEK)

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/haber/hablemitoglu-suikastina-20-yil-sonra-dava-acildi-270392
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/haber/sengul-hablemitoglu-adalet-istiyoruz-217319
Hablemitoğlu Neyi Temsil Ediyordu?
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