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Yayın Tarihi: 26 Eylül 2024 10:26
 ~ Son Güncelleme: 26 Eylül 2024 10:26
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Habertürk’te Bafıl Talabani için suikast çağrısı

"Türkiye'nin Irak'la yaptığı anlaşma çok önemli bir anlaşma. Aynı şeyi Suriye tarafında da yapmamız gerekiyor. Bafıl Talabani şu adımları atıyormuş; devre dışı bırakırsınız. Gerekirse suikast yaparsınız."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Habertürk’te Bafıl Talabani için suikast çağrısı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Habertürk TV'de Eren Eğilmez'in moderatörlüğünü yaptığı "Gerçek Fikri Ne" adlı programın 21 Eylül’deki yayınına katılan Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı ve İstinye Üniversitesi GÜVSAM Koordinatörü İsmail Hakkı Pekin, Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) Başkanı Bafıl Talabani için suikast çağrısında bulundu.

Söz konusu çağrı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitmeden önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ilgili sözlerinin yorumlanması üzerine yapıldı.

Erdoğan, "Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Esad ile görüşme iradesini ortaya koyduk, artık karşı taraftan yanıt bekliyoruz," demişti.

“Başkasına yaptırırsınız”

Pekin, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Türkiye arasında önceki aylarda PKK'ye karşı yapılan anlaşmaya atıfta bulunarak, Esad'la görüşmenin bu bağlamda önemli olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:

"Türkiye'nin Irak'la yaptığı anlaşma çok önemli bir anlaşma. Aynı şeyi Suriye tarafında da yapmamız gerekiyor. Bafıl Talabani şu adımları atıyormuş, devre dışı bırakırsınız. Gerekirse suikast yaparsınız. Bu, hayati bir öneme sahip. Biz bu tip çatışmaları çözmezsek yarın daha da sorunlu hale gelir. Hatay, Antakya konusu bambaşka bir sürece girer.”

Pekin, stüdyodan gelen uyarı üzerine sözlerini düzelterek "Siz yapmazsınız, başkasına yaptırırsınız," dedi.

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İsmail Hakkı Pekin hakkında

Ergenekon soruşturmasında adı geçen Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, 5 Eylül 2011'de "İnternet andıcı davası" kapsamında tutuklandı.

2011-2013 yılları arasında Hasdal ve Silivri Cezaevlerinde kaldı. 2013'te tahliye edildi ve 2019'da ise beraat etti.

2015'te Roboski Katliamı'nda asıl hedefin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olduğunu iddia eden Pekin, o dönem PKK'ye karşı operasyonların durduğunu belirtti. Pekin aynı yıl, Rus Suhoy Su-24 uçağının düşürülmesi sonrası Türkiye'nin Barzani ile ilişkilerini artırdığını ve İsrail'in Türkiye'yi Barzani bölgesine bağlama planı olduğunu da iddia etti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
ismail hakkı pekin bafıl talabani IKBY
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