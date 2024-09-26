Habertürk’te Bafıl Talabani için suikast çağrısı

Habertürk TV'de Eren Eğilmez'in moderatörlüğünü yaptığı "Gerçek Fikri Ne" adlı programın 21 Eylül’deki yayınına katılan Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı ve İstinye Üniversitesi GÜVSAM Koordinatörü İsmail Hakkı Pekin, Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) Başkanı Bafıl Talabani için suikast çağrısında bulundu.

Söz konusu çağrı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitmeden önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ilgili sözlerinin yorumlanması üzerine yapıldı.

Erdoğan, "Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Esad ile görüşme iradesini ortaya koyduk, artık karşı taraftan yanıt bekliyoruz," demişti.

“Başkasına yaptırırsınız”

Pekin, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Türkiye arasında önceki aylarda PKK'ye karşı yapılan anlaşmaya atıfta bulunarak, Esad'la görüşmenin bu bağlamda önemli olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:

"Türkiye'nin Irak'la yaptığı anlaşma çok önemli bir anlaşma. Aynı şeyi Suriye tarafında da yapmamız gerekiyor. Bafıl Talabani şu adımları atıyormuş, devre dışı bırakırsınız. Gerekirse suikast yaparsınız. Bu, hayati bir öneme sahip. Biz bu tip çatışmaları çözmezsek yarın daha da sorunlu hale gelir. Hatay, Antakya konusu bambaşka bir sürece girer.”

Pekin, stüdyodan gelen uyarı üzerine sözlerini düzelterek "Siz yapmazsınız, başkasına yaptırırsınız," dedi.

Bafıl Talabani kimdir?