Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu, 10 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Soruşturma; “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” suçlamalarıyla yürütülüyor. Bu çerçevede holding bünyesinde yer alan Habertürk, Show TV, Bloomberg HT, Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji gibi kurumlarında da aralarında bulunduğu toplam 121 şirkete el konuldu.

El konulan şirketlerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildiği, operasyon kapsamında aramaların devam ettiği bildirildi.

İktidara yakın isimler

Bilgi Üniversitesi'nin ABD merkezli Laureate International Universities'den devralan Can Uluslararası Yatırım Holding AŞ.yöneticileri arasında Aydın Ayaydın gibi iktidara yakın isimler de yer alıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Can Holding hakkında başlatılan adli soruşturma sürecinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Can Holding’e yönelik Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak, holdingin iştirakleriyle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin de sürece dahil edildiğini belirten Erol Özvar, öğrenciler ve çalışanlar açısından herhangi bir sorun yaşanmayacağının altını çizdi.

Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan, 11 Nisan’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi olarak atanmıştı.

Üniversite Mütevelli Heyeti'nde yer alan Ahmet Selim Köroğlu da halen Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı olarak görev yapıyor

Başsavcılığın açıklamasının tamamı şöyle:

Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında; Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edilmiştir. Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderdiğinde hareket ederek, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği anlaşılmıştır. Bunun yanında; ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, yapılan bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir. MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda; suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usul kanununa muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği anlaşılmıştır. MASAK raporlarıyla tespit edilen mali hareketlerin bütüncül değerlendirilmesi neticesinde, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar ve güç elde etmeye çalıştıkları ortaya çıkarılmıştır. Yapılan operasyon kapsamında 121 şirketin malvarlığına değerlerine el konularak TMSF kayyım olarak atamış olup 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Ciner'den Can Holding'e geçmişti Turgay Ciner, Aralık 2024’te Habertürk ve Show TV’nin de içinde bulunduğu tüm medya hisselerini Can Grubu’na devrederek sektörden ayrıldı. Devir sürecine ilişkin Can Holding şu açıklamayı yaptı: “Park Grubu ile Ciner Yayın Holding arasında hisse devri sözleşmesi imzalanmıştır. Bu süreçte gösterdikleri nezaket için Park Grubu’na teşekkür ederiz. Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından medya alanındaki yatırımlarımız, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Kenan Tekdağ’ın liderliğinde sürdürülecektir.”

(EMK)