Habertürk GYY Mehmet Akif Ersoy gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy "uyuşturucu kullanma ve satın alma" şüphesiyle İstanbul İl Jandarma Komutanlığı güçlerince gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 8 şüpheli için gözaltı kararı verildiği, Mehmet Akif Ersoy’la birlikte dört kişinin gözaltına alındığı haber verildi.

TMSF Ersoy'u görevden aldı

Habertürk’ün açıklamasına göre TMSF, Mehmet Akif Ersoy’u “Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği” görevinden aldı.

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Habertük'ün mülkiyetini elinde bulunduran Can Holding'e yönelik soruşturma sürerken Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından HabertürkTV'ye el konulmuş ve yönetimi TMSF uhdesine geçirilmişti.

Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu, 10 kişi hakkında gözaltı kararı

TV spikerlerinden yayın yönetmenine

Önceki haftalarda da TV spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet Jandarma tarafından götürülerek "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" şüphesiyle Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınmış, daha sonra serbest bırakılmışlardı.

(AEK)