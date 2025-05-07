"Haberin Var Mı?" İnisiyatifinden Ayşemden Akın için imza kampanyası

Basın özgürlüğünü savunan “Haberin Var Mı?” inisiyatifi, Kuzey Kıbrıslı gazeteci Ayşemden Akın'a yönelik tehditlere karşı dayanışma çağrısında bulunarak bir imza kampanyası başlattı.

Kampanyada, Akın’ın can güvenliğinin sağlanması ve tehditlerin sorumlularının yargıya sevk edilmesi talep ediliyor.

Ayşemden Akın, “Bugün Kıbrıs” gazetesinin genel yayın yönetmeni olarak, yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı’nın “finans müdürü” olarak bilinen Cemil Önal’la gerçekleştirdiği röportajlarla gündeme gelmişti. Bu röportajlar büyük yankı uyandırırken, Cemil Önal kısa süre sonra Hollanda’da öldürüldü. Bu olayın ardından Ayşemden Akın, ciddi tehditler almaya başladı.

"Güvenlik önlemleri alınsın”

“Haberin Var Mı?” inisiyatifi ve kampanyaya destek veren gazeteciler, Ayşemden Akın’ın korunması için Kuzey Kıbrıs yetkililerine ve Türkiye’deki sorumlu mercilere çağrıda bulundu. KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’ye bağlı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olduğu hatırlatılarak, her iki tarafın da sorumluluk taşıdığı vurgulandı.

Koruma başvurularına cevap verilmedi

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Akın’ın korunması için Girne ve Lefkoşa’daki polis birimlerine başvuru yaptı. Ancak bugüne kadar bu başvurulara herhangi bir yanıt verilmedi.

Talepler Net: Koruma, soruşturma, önlem

Aysemden Akın, gazetecilik yaptığı, mafya-devlet-rüşvet ağını ortaya çıkardığı için tehdit ediliyor. Fiilen ev hapsinde. @Aysemden'in yanında olduğumuzu bir daha tekrarlıyoruz. Can güvenliği sağlanana kadar susmayacağız.#AysemdeniKoruyun#GazetecilikSucDegildir pic.twitter.com/uQGgzyAcXV — Haberin Var Mı? (@HVMinisiyatifi) May 6, 2025

İmza kampanyasında öne çıkan talepler şöyle:

Ayşemden Akın’ın can güvenliği derhal sağlansın.

Tehditleri savuran kişi ya da kişiler tespit edilip yargıya sevk edilsin.

Türkiye’den adaya gönderildiği iddia edilen 3 kişi hakkındaki iddialar etkin şekilde araştırılsın.

Bugün Kıbrıs Gazetesi çalışanları için de güvenlik önlemleri alınsın.

“Gazetecilik suç değil”

Kampanyayı destekleyen meslektaşları, “Gazetecilik suç değildir. Meslektaşımızı korumamak, tehdidi görmezden gelmek suça ortak olmaktır” sözleriyle dayanışma çağrısında bulundu.

Halil Falyalı’nın muhasebecisi Hollanda’da öldürüldü, Ayşemdem Akın tehdit edildi

(EMK)