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Yayın Tarihi: 7 Mayıs 2025 08:53
 ~ Son Güncelleme: 7 Mayıs 2025 08:59
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"Haberin Var Mı?" İnisiyatifinden Ayşemden Akın için imza kampanyası

Kampanyayı destekleyen meslektaşları, “Gazetecilik suç değildir. Meslektaşımızı korumamak, tehdidi görmezden gelmek suça ortak olmaktır” sözleriyle dayanışma çağrısında bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bu afişte, ortalanmış şekilde yer alan Ayşemden Akın’ın siyah-beyaz bir fotoğrafı bulunuyor. Akın, beyaz bir gömlek giymiş ve doğrudan izleyiciye bakan ciddi bir yüz ifadesiyle kadraja oturmuş. Fotoğraf sade bir masa başında çekilmiş gibi görünüyor, kadrajda ön kısmı net şekilde görülüyor ve elleri masanın üzerinde duruyor.

Basın özgürlüğünü savunan “Haberin Var Mı?” inisiyatifi, Kuzey Kıbrıslı gazeteci Ayşemden Akın'a yönelik tehditlere karşı dayanışma çağrısında bulunarak bir imza kampanyası başlattı.

Kampanyada, Akın’ın can güvenliğinin sağlanması ve tehditlerin sorumlularının yargıya sevk edilmesi talep ediliyor.

Ayşemden Akın, “Bugün Kıbrıs” gazetesinin genel yayın yönetmeni olarak, yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı’nın “finans müdürü” olarak bilinen Cemil Önal’la gerçekleştirdiği röportajlarla gündeme gelmişti. Bu röportajlar büyük yankı uyandırırken, Cemil Önal kısa süre sonra Hollanda’da öldürüldü. Bu olayın ardından Ayşemden Akın, ciddi tehditler almaya başladı.

"Güvenlik önlemleri alınsın”

“Haberin Var Mı?” inisiyatifi ve kampanyaya destek veren gazeteciler, Ayşemden Akın’ın korunması için Kuzey Kıbrıs yetkililerine ve Türkiye’deki sorumlu mercilere çağrıda bulundu. KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’ye bağlı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olduğu hatırlatılarak, her iki tarafın da sorumluluk taşıdığı vurgulandı.

Koruma başvurularına cevap verilmedi

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Akın’ın korunması için Girne ve Lefkoşa’daki polis birimlerine başvuru yaptı. Ancak bugüne kadar bu başvurulara herhangi bir yanıt verilmedi.

Talepler Net: Koruma, soruşturma, önlem

İmza kampanyasında öne çıkan talepler şöyle:

  • Ayşemden Akın’ın can güvenliği derhal sağlansın.
  • Tehditleri savuran kişi ya da kişiler tespit edilip yargıya sevk edilsin.
  • Türkiye’den adaya gönderildiği iddia edilen 3 kişi hakkındaki iddialar etkin şekilde araştırılsın.
  • Bugün Kıbrıs Gazetesi çalışanları için de güvenlik önlemleri alınsın.

“Gazetecilik suç değil”

Kampanyayı destekleyen meslektaşları, “Gazetecilik suç değildir. Meslektaşımızı korumamak, tehdidi görmezden gelmek suça ortak olmaktır” sözleriyle dayanışma çağrısında bulundu.

Halil Falyalı’nın muhasebecisi Hollanda’da öldürüldü, Ayşemdem Akın tehdit edildi
Halil Falyalı’nın muhasebecisi Hollanda’da öldürüldü, Ayşemdem Akın tehdit edildi
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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Ayşemdem Akın Haberin Var Mı ifade özgürlüğü gazetecilere baskı
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