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Yayın Tarihi: 3 Mayıs 2025 11:30
 ~ Son Güncelleme: 3 Mayıs 2025 11:32
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Haberin Var mı İnisiyatifi: Gazetecileri susturamazsınız

İnisiyatif, “Gazetecileri Susturamazsınız” manşetiyle yayımladığı tek sayfalık gazete ile gazeteciliğe sahip çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Haberin Var mı İnisiyatifi: Gazetecileri susturamazsınız

Bir grup gazetecinin bir araya gelerek oluşturduğu Haberin Var mı İnisiyatifi, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla gazetecilere yönelik baskı, sansür ve şiddeti protesto etti. İnisiyatif, “Gazetecileri Susturamazsınız” manşetiyle yayımladığı tek sayfalık gazete ile gazeteciliğe sahip çıktı.

Yayımlanan bu sembolik manşet, aralarında Yeni Yaşam Gazetesi’nin de bulunduğu çok sayıda gazete ve haber sitesinde yer aldı. Manşetteki başyazıda, Türkiye’de basın özgürlüğüne yönelik sistematik baskılar detaylarıyla ele alındı.

“Bugün 3 Mayıs, Dünya Basın Özgürlüğü Günü” ifadeleriyle başlayan yazıda, hükümetlerin basın özgürlüğünü koruma yükümlülüğü hatırlatılarak, Türkiye Anayasası’nda yer alan “Basın hürdür, sansür edilemez” ilkesinin altı çizildi. Ancak buna rağmen AKP iktidarının medya üzerindeki baskıyı her geçen yıl artırdığı vurgulandı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) 2024 Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre Türkiye'nin 180 ülke arasında 158’inci sıraya gerilediği belirtilirken, gözaltı, tutuklama, ev hapsi, yayın yasakları, para cezaları ve lisans iptalleri gibi yöntemlerle gazetecilerin sindirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Yazıda, yandaş medya yapısının iktidarın propaganda aracı haline geldiği, bağımsız gazetecilerin ise ağır baskılar altında çalıştığına dikkat çekildi. Basın kartı iptalleri, akreditasyon sınırlamaları ve polis şiddetinin yaygınlaştığına da vurgu yapıldı.

İnisiyatif, bu tabloya karşı gazetecilerin dayanışmasını büyütme çağrısında bulundu. “Bizi sindiremezsiniz” diyerek seslerini yükselten gazeteciler, tutuklu meslektaşlarının serbest bırakılmasını talep etti ve gerçeğin peşindeyken hayatını kaybeden gazetecileri saygıyla andı.

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BİA Medya Gözlem Veritabanı
25 Eylül 2023

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
3 mayıs dünya basın özgürlüğü günü haberin var mı inisiyatifi mahpus gazetecilere baskılar mahpus hakları
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