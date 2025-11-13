Haberde Çocuk atölyesine çağrı

Hak temelli habercilik anlayışıyla çocuk odaklı mesleki becerileri artırmayı hedefleyen Atölye BİA, atölye programlarına devam ediyor. Bu yılın ikinci tematik atölyesi olan Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü 10.00-16.00 saatleri arasında Atölye BİA’da yüz yüze gerçekleştirilecek.
Atölye programında kimler yer aldı?
10.00 – 10.15 Açılış, tanışma
10.15 - 11.00 Çocuk odaklı habercilik nedir?
Kemal Özmen, Gazeteci
11.00 – 11.15 Ara
11.15 – 12.00 Yasalar içinde ve önünde çocuk olmak
Av. Kardelen Ateşci, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı
12.00 – 13.00 Öğle Arası
13.00 – 13.45 Çocuğun Bedensel Hakları Bağlamında Medyada Yer Alma Şekilleri
Psikolog Nurgül Öz, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği Önleyici Çalışmalar Uzmanı
13.45 – 14.00 Ara
14.00 – 14.45 Dijital ve Yeni Medya Pratiklerinde Çocuk Hakları
Av. Süreyya Kardelen Yarlı, İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi
14.45 – 15.00 Ara
15.00 – 16.00 Çocuk Odaklı Haber Yazımı
Nalin Öztekin, Gazeteci, bianet
Kimler başvurabilir?
Başvurularda, medya ve iletişim alanında öğrenim gören öğrencilere ve bu fakültelerin yeni mezunlarına öncelik tanınacaktır.
Atölye sonunda, katılımcıların Atölye BİA programının aktif bir parçası haline gelmeleri hedeflenmektedir.
Son başvuru tarihi: 15 Kasım Cuma.
Detaylı bilgi ve başvuru
Sorularınız için: [email protected]
Başvuru formu için tıklayınız.
* Atölye ücretsizdir.
** Atölye sonunda katılım sertifikası verilecektir.
(NÖ)