Haberde Çocuk atölyesine çağrı

Hak temelli habercilik anlayışıyla çocuk odaklı mesleki becerileri artırmayı hedefleyen Atölye BİA, atölye programlarına devam ediyor. Bu yılın ikinci tematik atölyesi olan Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü 10.00-16.00 saatleri arasında Atölye BİA’da yüz yüze gerçekleştirilecek.

Atölye programında kimler yer aldı?

10.00 – 10.15 Açılış, tanışma

10.15 - 11.00 Çocuk odaklı habercilik nedir?

Kemal Özmen, Gazeteci

11.00 – 11.15 Ara

11.15 – 12.00 Yasalar içinde ve önünde çocuk olmak

Av. Kardelen Ateşci, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı

12.00 – 13.00 Öğle Arası

13.00 – 13.45 Çocuğun Bedensel Hakları Bağlamında Medyada Yer Alma Şekilleri

Psikolog Nurgül Öz, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği Önleyici Çalışmalar Uzmanı

13.45 – 14.00 Ara

14.00 – 14.45 Dijital ve Yeni Medya Pratiklerinde Çocuk Hakları

Av. Süreyya Kardelen Yarlı, İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi

14.45 – 15.00 Ara

15.00 – 16.00 Çocuk Odaklı Haber Yazımı

Nalin Öztekin, Gazeteci, bianet

Kimler başvurabilir?

Başvurularda, medya ve iletişim alanında öğrenim gören öğrencilere ve bu fakültelerin yeni mezunlarına öncelik tanınacaktır.

Atölye sonunda, katılımcıların Atölye BİA programının aktif bir parçası haline gelmeleri hedeflenmektedir.

Son başvuru tarihi: 15 Kasım Cuma.

Detaylı bilgi ve başvuru

Sorularınız için: [email protected]

Başvuru formu için tıklayınız.

* Atölye ücretsizdir.

** Atölye sonunda katılım sertifikası verilecektir.

(NÖ)