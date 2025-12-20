Haber sunucusu Pınar Erbaş: Bir süre ekrandan uzak kalacağım

Show TV Ana Haber Sunucusu Pınar Erbaş’ın yerine e Hande Bayraktar sundu. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir süre ekrana ara vereceğini duyurdu.

“Uyuşturucu” soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’la bir süre evli olan ve ayrılan Pınar Erbaş’ın ekranda görülmemesi, TMSF yönetiminin Erbaş’ı görevden aldığı yönünde iddialara neden olmuştu. Ancak Erbaş, iddialara net bir yanıt vererek kararın tamamen kişisel olduğunu açıkladı.

“Gücüm tükendi”

Zor bir dönemden geçtiğini belirten Erbaş, şöyle dedi:

“Kelimelerle anlatılamayacak kadar zor bir süreçten geçiyorum. Hayatımın bir döneminin yalan, aldatmaca ve kurmacayla geçmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorum.

Günlerdir uykusuz bir şekilde, benim için sarsıcı ve tarif edilemez ağırlıktaki haberleri sunuyorum.

İlk günler dayanabileceğimi, işimi aksatmadan devam edebileceğimi düşündüm ancak gücüm tükendi.

Konu ile ilgili tek bir haber dahi sunacak takatim kalmadı. Bu nedenle bir süreliğine ekrandan uzak kalmak için izin istedim. Bu talebimi anlayışla karşılayan ve durumuma hassasiyet gösteren yöneticilerime teşekkür ederim.”

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy, üç kişiyle birlikte gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ersoy, gözaltına alındıktan kısa süre sonra TMSF yönetimindeki Habertürk TV’de yürüttüğü Genel Yayın Yönetmenliği görevinden de alınmıştı.

Mehmet Akif Ersoy, çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak”, “örgüt kurmak ve yönetmek” ve “sektörel ve maddi menfaat sağlamak amacıyla suç işlemek” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.