ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:22 20 Aralık 2025 12:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.12.2025 12:28 20 Aralık 2025 12:28
Okuma Okuma:  2 dakika

Haber sunucusu Pınar Erbaş: Bir süre ekrandan uzak kalacağım

Erbaş, "İlk günler dayanabileceğimi, işimi aksatmadan devam edebileceğimi düşündüm ancak gücüm tükendi" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Haber sunucusu Pınar Erbaş: Bir süre ekrandan uzak kalacağım

Show TV Ana Haber Sunucusu Pınar Erbaş’ın  yerine e Hande Bayraktar sundu. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir süre ekrana ara vereceğini duyurdu.

“Uyuşturucu” soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’la bir süre evli olan ve ayrılan  Pınar Erbaş’ın ekranda görülmemesi, TMSF yönetiminin Erbaş’ı görevden aldığı yönünde iddialara neden olmuştu. Ancak Erbaş, iddialara net bir yanıt vererek kararın tamamen kişisel olduğunu açıkladı.

“Gücüm tükendi”

Zor bir dönemden geçtiğini belirten Erbaş, şöyle dedi:

“Kelimelerle anlatılamayacak kadar zor bir süreçten geçiyorum. Hayatımın bir döneminin yalan, aldatmaca ve kurmacayla geçmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorum.

Günlerdir uykusuz bir şekilde, benim için sarsıcı ve tarif edilemez ağırlıktaki haberleri sunuyorum.
İlk günler dayanabileceğimi, işimi aksatmadan devam edebileceğimi düşündüm ancak gücüm tükendi.
Konu ile ilgili tek bir haber dahi sunacak takatim kalmadı. Bu nedenle bir süreliğine ekrandan uzak kalmak için izin istedim. Bu talebimi anlayışla karşılayan ve durumuma hassasiyet gösteren yöneticilerime teşekkür ederim.”

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy, üç kişiyle birlikte gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ersoy, gözaltına alındıktan kısa süre sonra TMSF yönetimindeki Habertürk TV’de yürüttüğü Genel Yayın Yönetmenliği görevinden de alınmıştı.

Mehmet Akif Ersoy, çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak”, “örgüt kurmak ve yönetmek” ve “sektörel ve maddi menfaat sağlamak amacıyla suç işlemek” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Haber Yeri
İstanbul
mehmet akif ersoy Pınar Erbaş haber türk medya ciner medya ciner medya holding
ilgili haberler
Mehmet Akif Ersoy 'uyuşturucu' soruşturmasında tutuklandı
11 Aralık 2025
/haber/mehmet-akif-ersoy-uyusturucu-sorusturmasinda-tutuklandi-314401
Nur Köşker, Mehmet Akif Ersoy’un kendisini taciz ettiğini açıkladı
11 Aralık 2025
/haber/nur-kosker-mehmet-akif-ersoyun-kendisini-taciz-ettigini-acikladi-314395
UYUŞTURUCU İDDİASI
Habertürk GYY Mehmet Akif Ersoy gözaltında
10 Aralık 2025
/haber/haberturk-gyy-mehmet-akif-ersoy-gozaltinda-314352
Turgay Ciner için yakalama kararı
28 Eylül 2025
/haber/turgay-ciner-icin-yakalama-karari-312007
HABERTÜRK'ÜN SAHİBİNE YAPTIRIM
Ciner Grubu'nun Ilgın'daki elektrik üretim lisansı iptal edildi
7 Kasım 2022
/haber/ciner-grubu-nun-ilgin-daki-elektrik-uretim-lisansi-iptal-edildi-269623
Demirören, Kalyon, Ciner ve Doğuş: Türkiye'de medya tekeli
27 Temmuz 2021
/haber/demiroren-kalyon-ciner-ve-dogus-turkiye-de-medya-tekeli-247745
38. İSTANBUL KİTAP FUARI
Özyalçıner Çocukluğunun Karagümrük'ünü Anlattı: Fabrika Düdükleriyle Uyanırdık
4 Kasım 2019
/haber/ozyalciner-cocuklugunun-karagumruk-unu-anlatti-fabrika-dudukleriyle-uyanirdik-215324
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Mehmet Akif Ersoy 'uyuşturucu' soruşturmasında tutuklandı
11 Aralık 2025
/haber/mehmet-akif-ersoy-uyusturucu-sorusturmasinda-tutuklandi-314401
Nur Köşker, Mehmet Akif Ersoy’un kendisini taciz ettiğini açıkladı
11 Aralık 2025
/haber/nur-kosker-mehmet-akif-ersoyun-kendisini-taciz-ettigini-acikladi-314395
UYUŞTURUCU İDDİASI
Habertürk GYY Mehmet Akif Ersoy gözaltında
10 Aralık 2025
/haber/haberturk-gyy-mehmet-akif-ersoy-gozaltinda-314352
Turgay Ciner için yakalama kararı
28 Eylül 2025
/haber/turgay-ciner-icin-yakalama-karari-312007
HABERTÜRK'ÜN SAHİBİNE YAPTIRIM
Ciner Grubu'nun Ilgın'daki elektrik üretim lisansı iptal edildi
7 Kasım 2022
/haber/ciner-grubu-nun-ilgin-daki-elektrik-uretim-lisansi-iptal-edildi-269623
Demirören, Kalyon, Ciner ve Doğuş: Türkiye'de medya tekeli
27 Temmuz 2021
/haber/demiroren-kalyon-ciner-ve-dogus-turkiye-de-medya-tekeli-247745
38. İSTANBUL KİTAP FUARI
Özyalçıner Çocukluğunun Karagümrük'ünü Anlattı: Fabrika Düdükleriyle Uyanırdık
4 Kasım 2019
/haber/ozyalciner-cocuklugunun-karagumruk-unu-anlatti-fabrika-dudukleriyle-uyanirdik-215324
Sayfa Başına Git