HABAŞ’ta yaşamını yitiren işçiler son yolculuklarına uğurlandı

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren beş işçi daha son yolculuklarına uğurlandı.

ANKA’nın haberine göre, yaşamını yitiren 44 yaşındaki Fatih Işık’ın cenazesi, İzmir’deki hastanede işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Evli ve üç çocuk babası Işık’ın cenazesi memleketi Kırıkkale’ye götürüldü.

Işık için Gündoğdu Mahallesi’ndeki Döndü Kadın Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Ailesi ve yakınlarının katıldığı törenin ardından Işık’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Yuva Mezarlığı’nda defnedildi.

Dört işçi daha uğurlandı

AA'daki habere göre, patlamada yaşamını yitiren 25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik’in cenazesi de İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Özçelik için Menemen ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende annesi Gülden, babası Nihat ve kardeşi Şevval Özçelik gözyaşı döktü.

Cenaze törenine Özçelik’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile Yeni Parti İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın da katıldı. Özçelik’in cenazesi, Ulukent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İşçilerden Göksel Ünaldı’nın cenazesi Aliağa’daki Bozköy Camisi’nde kılınan namazın ardından Bozköy Mezarlığı’nda, Ersin Oğuz’un cenazesi ise Kınık ilçesine bağlı Büyükoba Mahallesi’nde düzenlenen törenin ardından defnedildi.

İzmir'deki hastanede işlemleri tamamlanan Recep Fedai'nin cenazesi de memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde toprağa verildi.

Karacaören köyüne getirilen Fedai'nin cenazesi, muhtarlık önünde kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazında Fedai'nin annesi, babası, kız kardeşleri ve yakınları gözyaşı döktü. Baba Mustafa Fedai, ayakta durmakta güçlük çekti.

Patlamada yaşamını yitiren Özcan Efe, Mustafa Sert, Abdülkadir Kınacı, İlker Sığırtmaçoğlu ve Hüsnü Ersoy’un cenazeleri ise 10 Kasım’da toprağa verilmişti.

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(EMK)