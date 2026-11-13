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YT: Yayın Tarihi: 13.11.2026 10:58 13 Kasım 2026 10:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.11.2026 11:11 13 Kasım 2026 11:11
Okuma Okuma:  2 dakika

HABAŞ’ta patlamanın ardından telefon yasağı: İşçilerden protesto

İzmir Aliağa'da en az 19 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından HABAŞ yönetimi, işçilerin fabrikaya cep telefonuyla girişini yasakladı. Telefonlarını teslim etmeyi reddeden işçiler sabah vardiyasında fabrikaya girmeyerek kararı protesto etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
HABAŞ’ta patlamanın ardından telefon yasağı: İşçilerden protesto
Fotoğraf: Emirhan Durmaz/Evrensel
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İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen patlamanın ardından işçilere getirilen cep telefonu yasağına karşı protesto başladı.

Evrensel’den Emirhan Durmaz’ın haberine göre, sabah vardiyasında fabrikaya gelen işçiler, cep telefonlarını güvenlik görevlilerine teslim etmeyi reddederek içeri girmedi.

Fabrika girişine asılan duyuruda, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın talimatıyla işçilerin telefonlarını güvenlik kulübesine bırakmasının zorunlu olduğu, telefonlarını teslim etmeyenlerin turnikelerden geçirilmeyeceği belirtildi.

Karar, fabrika girişinde yapılan anonslarla da işçilere bildirildi.

İşçiler telefonlarını teslim etmeyi reddetti

Patlamanın ardından işçilere telefon kullanma, fotoğraf ve video çekme yasağı getirilmişti. İşçiler, bazı bölümlerde üretimin sürdüğünü, üretim yapılmayan bölümlerde ise fabrikada beklemeye zorlandıklarını anlattı.

Yasağa tepki gösteren işçiler, telefonlarının alınmasının aileleriyle iletişim kurmalarını ve olası bir acil durumda yardım istemelerini engelleyeceğini belirtti.

İşçiler ayrıca yasağın, patlamanın ardından fabrikada sürdürülen enkaz çalışmalarına ilişkin görüntülerin dışarıya çıkmasını önlemeyi amaçladığını öne sürdü.

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HABAŞ patronu hakkında ev hapsi kararı

HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen patlamada en az 19 işçi hayatını kaybetti, çok sayıda işçi yaralandı.

Patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran hakkında ev hapsi kararı verildi.

Patlamanın ardından fabrikada enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları sürerken, işçilerin çalışma koşulları ve iş güvenliği önlemlerine ilişkin itirazları da devam ediyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
HABAŞ HABAŞ Demir Çelik Fabrikası 9 Kasım HABAŞ patlaması
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