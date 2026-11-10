HABAŞ’ta ağabeyini kaybeden Şevval Özçelik: Hesap vereceksiniz

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’ndaki patlamada yakınlarını kaybeden aileler, İzmir Adli Tıp Kurumu önünde cenazeleri teslim almak için bekliyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, cenazeler, otopsi ve DNA eşleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edilecek.

HABAŞ patlamasında hayatını kaybeden işçiler hakkında neler biliyoruz?

Patlamada hayatını kaybeden 25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik’in kardeşi Şevval Özçelik, gazetecilere ağabeyinin vefat haberini akşam saatlerinde aldığını söyledi.

Abimin ne kadar süredir morgda yattığını bilmiyorum.Çünkü aslında ne zaman öldüğünü de bilmiyorum.Kıymetli valimiz ölen kişileri söylemek yerine özel aracıyla gezip gitti,benim abim bir ceset torbasındayken.Bir sürü sorumlu var ortada.Ben sizleri rahat uyutmayacağım. #patlama https://t.co/pRrbloiVVc — Şevval Özçelik (@sevvlozcelik) November 10, 2026

Ağabeyinin patlamanın olduğu bölümde çalıştığını belirten Özçelik, işe üç ay önce girdiğini kaydetti.

Özçelik, ağabeyinin daha önce gerçekleşen iş kazasında ellerinden yaralandığını, olaydan bir hafta geçtikten sonra tekrar çalışmaya döndüğünü anlattı:

Abimin elleri yandı daha önce bu işyerinde. ‘Eğer iş kazası dersen seni işten atarlar, seninle uğraşırlar’ diye korkutmuşlar. Menemen Devlet Hastanesi’ne kontrole gitti ama şikayetçi olamadı. Aradan bir hafta geçtikten sonra tekrar işyerine gitti çalışmak için.

“Peşini bırakmayacağım”

Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ben kendi son kanıma kadar bunun peşinde olacağım. Siz de rahat uyumayın. Elimden geleni yapacağım. Bunun peşini bırakmayacağım. Karşıdan beni izleyen insanlar ‘başıma gelmez’ demeyin. Başınıza gelir.

Hukuki sürecin takipçisi olacağını vurgulayan Özçelik, “Bekardı, daha 25 yaşındaydı, gencecikti. 16 Kasım’da doğum günümdü. Bana hediyeler alacaktı. Yeni tıraş olmuştu, onu gösterecekti akşam. Sabah ‘Nasıl keseyim?’ diye sordu saçını. Siz benim elimden aldınız bunu. Teker teker hesap vereceksiniz.” dedi.

Dün HABAŞ'ta öldürülen Kaan Özçelik'in kız kardeşi Şevval Özçelik: "Abimi katlettiler. Ben son kanıma kadar bunun peşinde olacağım. Siz de rahat uyumayın. Başıma gelmez demeyin, başınıza gelir." #patlama #aliaga https://t.co/P8cUhjjxzG — Evrim Deniz (@_evrmdnz) November 10, 2026

(VC)