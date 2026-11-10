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YT: Yayın Tarihi: 10.11.2026 13:20 10 Kasım 2026 13:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.11.2026 13:26 10 Kasım 2026 13:26
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HABAŞ’ta ağabeyini kaybeden Şevval Özçelik: Hesap vereceksiniz

HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda yaşanan patlamada hayatını kaybeden 17 işçinin otopsi ve DNA eşleştirme işlemleri sürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
HABAŞ’ta ağabeyini kaybeden Şevval Özçelik: Hesap vereceksiniz
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
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İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’ndaki patlamada yakınlarını kaybeden aileler, İzmir Adli Tıp Kurumu önünde cenazeleri teslim almak için bekliyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, cenazeler, otopsi ve DNA eşleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edilecek.

HABAŞ patlamasında hayatını kaybeden işçiler hakkında neler biliyoruz?
HABAŞ patlamasında hayatını kaybeden işçiler hakkında neler biliyoruz?
Bugün 10:55

Patlamada hayatını kaybeden 25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik’in kardeşi Şevval Özçelik, gazetecilere ağabeyinin vefat haberini akşam saatlerinde aldığını söyledi.

Ağabeyinin patlamanın olduğu bölümde çalıştığını belirten Özçelik, işe üç ay önce girdiğini kaydetti.

Özçelik, ağabeyinin daha önce gerçekleşen iş kazasında ellerinden yaralandığını, olaydan bir hafta geçtikten sonra tekrar çalışmaya döndüğünü anlattı:

Abimin elleri yandı daha önce bu işyerinde. ‘Eğer iş kazası dersen seni işten atarlar, seninle uğraşırlar’ diye korkutmuşlar. Menemen Devlet Hastanesi’ne kontrole gitti ama şikayetçi olamadı. Aradan bir hafta geçtikten sonra tekrar işyerine gitti çalışmak için.

“Peşini bırakmayacağım”

Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ben kendi son kanıma kadar bunun peşinde olacağım. Siz de rahat uyumayın. Elimden geleni yapacağım. Bunun peşini bırakmayacağım. Karşıdan beni izleyen insanlar ‘başıma gelmez’ demeyin. Başınıza gelir.

Hukuki sürecin takipçisi olacağını vurgulayan Özçelik, “Bekardı, daha 25 yaşındaydı, gencecikti. 16 Kasım’da doğum günümdü. Bana hediyeler alacaktı. Yeni tıraş olmuştu, onu gösterecekti akşam. Sabah ‘Nasıl keseyim?’ diye sordu saçını. Siz benim elimden aldınız bunu. Teker teker hesap vereceksiniz.” dedi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
HABAŞ Demir Çelik Fabrikası 9 Kasım HABAŞ patlaması izmir aliağa iş cinayeti
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