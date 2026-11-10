HABAŞ’ın kendi raporu iş kazalarındaki artışı kayda geçirmişti

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 9 Kasım’da yaşanan patlama ve ardından çıkan yangın en az 17 işçinin ölümüne yol açtı. Patlamada 1’i ağır 12 işçi ise yaralandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, patlamanın elektrik ark ocağında iki haftada bir yapılan rutin bakım sırasında vincin çökmesiyle başladığını söyledi. Bayraktar’ın açıklamasına göre vincin çökmesi doğal gaz ve oksijen hatlarına zarar verdi, ardından patlama meydana geldi.

İzmir'de fabrikada patlama: En az 17 işçi hayatını kaybetti

Şirketin raporu: Kayıp günlü kazalar arttı

1987’den bu yana Aliağa’da faaliyet gösteren HABAŞ, Türkiye’nin büyük demir-çelik üreticilerinden biri.

HABAŞ’ın güncel kurumsal verilerine göre Aliağa tesisindeki çelikhane, yılda 4,5 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitesine sahip. Şirket ayrıca sınai ve tıbbi gaz, enerji, ağır makine, LPG ve doğal gaz alanlarında faaliyet gösteriyor.

Ancak HABAŞ, yıllar boyunca yoğun üretim baskısı, yetersiz işçi sayısı, uzun çalışma süreleri, ertelenen bakımlar ve iş güvenliği eksiklikleriyle öne çıkan bir şirket.

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HABAŞ’ın 2025 sürdürülebilirlik raporu, şirketin işçi sağlığı ve iş güvenliği göstergelerinde bir önceki yıla göre belirgin bir kötüleşme yaşadığını gösteriyor.

Kaynak: HABAŞ 2025 Sürdürülebilirlik Raporu

Rapora göre HABAŞ çalışanları arasındaki kayıp günlü iş kazası sayısı 2024’te 109 iken 2025’te 146’ya çıktı. Böylece sayı bir yılda yaklaşık yüzde 34 arttı.

Alt işveren çalışanlarında artış çok daha yüksek gerçekleşti. 2024’te 38 olan kayıp günlü iş kazası sayısı 2025’te 83’e yükseldi. Bu, bir yılda yüzde 118’i aşan bir artış anlamına geliyor.

Şirket raporunda bu yükselişi açık biçimde kabul etti:

2025 yılında kayıp günlü kaza sayısındaki artış, HABAŞ’ın İSG performans yönetiminde öncelikli gündem maddesi olmuştur.

Şirket ayrıca 2025 boyunca kendi çalışanları ile alt işveren çalışanları arasında ölümlü iş kazası kaydetmediğini yazdı.

bianet’in açık kaynaklardan derlediği verilere göre 1999’da dört işçi, 2007’de bir işçi, 2008’de bir işçi, 2013’te iki işçi, 2018’de iki işçi, 2020’de üç işçi, 2022’de bir işçi, 2024’te bir işçi, 2026’da ise en az 19 işçi olmak üzere HABAŞ ve alt işverenlerinde çalışan toplam 34 işçi hayatını kaybetti.

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Işıkhan: “Teftişlerde çok ciddi sıkıntılar yaşanmadı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, fabrikada 37 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, iki işyeri hekimi ve bir sağlık personelinin görev yaptığını açıkladı.

Bakanlığa bağlı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından çeşitli dönemlerde işyerinde denetimler ve teftişler gerçekleştirildiğini belirten Işıkhan, “Çok ciddi anlamda sıkıntıların yaşanmadığı belirleniyor müfettişlerimiz tarafından. Ancak yaşanan bu iş kazası ciddi anlamda bir sıkıntıya sebep oldu” dedi.

Bakan Işıkhan, bir gazetecinin “fabrikadaki vincin bakımının ne zaman yapıldığına” ilişkin sorusunu ise şöyle yanıtladı:

Şu an bir şey söylemek için çok erken, olay çok sıcak. Denetlemeler ve teftişler bittikten sonra gerekli açıklamalar yapılacak.

*Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'yla birlikte fabrikadaki incelemelerinin ardından gazetecilere konuştu. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Kartal: “İşçilere göre vincin bakımı uzun süredir yapılmıyor”

Direnişteki Smart Solar işçileriyle dayanışmak için Aliağa’da bulunan DİSK/Enerji-Sen Kurucu Genel Başkanı Kamil Kartal ise sendika.org’a, HABAŞ işçilerinden edindiği bilgileri aktardı.

Tabii ki detaylı bilirkişi raporları çıktığında daha sağlıklı bilgiler alacağız. Ancak işçilerin anlatımına göre vincin bakımı uzun süredir yapılmıyor. Burası ayrıca taşeron çalışmanın çok yaygın olduğu bir işyeri. Ücretler düşük ve işçi sirkülasyonu yüksek. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri maliyet kalemi olarak görülüyor ve bu önlemlerin alınmamış olması muhtemel. Alınsa bile işçi sirkülasyonu bu kadar yüksekken bu önlemlerin oturaklı hale gelmesi mümkün değil.

*Kamil Kartal. (Fotoğraf: Sendika.Org)

Metal işkolunda 10 ayda en az 110 işçi hayatını kaybetti HABAŞ’taki ölümler, ülkedeki iş cinayetlerinin yüksek seyrettiği bir dönemde yaşandı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin Ekim 2026 İş Cinayetleri Raporu’na göre yalnızca ekim ayında en az 193 işçi, 2026’nın ilk 10 ayında ise en az 1930 işçi çalışırken hayatını kaybetti. Metal işkolunda ise aynı dönemde en az 110 işçi hayatını kaybetti. İSİG Meclisi’nin aylık verilerine göre Ocak’ta 16, Şubat’ta 10, Mart’ta altı, Nisan’da 10, Mayıs’ta 10, Haziran’da 19, Temmuz’da 10, Ağustos’ta 11, Eylül’de altı, Ekim’de 12 metal işçisi çalışırken hayatını kaybetti. Tablo: İSİG Meclisi

(VC)