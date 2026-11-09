HABAŞ’ın Aliağa tesislerinde yıllara yayılan iş kazaları ve ölümler

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda bugün meydana gelen patlamada en az altı işçi hayatını kaybetti. Patlamada en az 13 kişi yaralanırken, enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

İzmir Valiliği, ilk belirlemelere göre patlamanın sıvı çelik dökümü sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Patlamanın ardından HABAŞ’ın Aliağa’daki fabrika ve liman tesislerinde geçmiş yıllarda meydana gelen ölümlü ve ağır yaralanmalı iş kazaları yeniden gündeme geldi.

İzmir'de fabrikada patlama: 6 kişi hayatını kaybetti

HABAŞ’ın kendi tarihçesine göre şirket, Aliağa’daki demir-çelik üretimine 1987’de başladı. Sonraki yıllarda çelikhane, haddehaneler ve diğer üretim birimleriyle tesis genişledi.

*HABAŞ’ın Aliağa’daki demir-çelik üretim tesisi, Bozköy-Çakmaklı sanayi bölgesinde yer alıyor. HABAŞ’ın Nemrut Körfezi kıyısındaki limanı ise Çakmaklı’da bulunuyor ve demir-çelik tesisine yaklaşık 7 kilometre mesafede. Şirket, Aliağa’daki üretim sahasında çelikhane ve haddehanelerin yanı sıra gaz üretimi, boru-tüp ve enerji tesisleri de bulunuyor. (Harita: Google Maps)

HABAŞ’ın Aliağa’daki fabrika ve liman tesislerinde yıllar içinde meydana gelen patlamalar, sıvı çelik dökülmeleri, yüksekten düşmeler, vinç kazaları ve toplu zehirlenmelerde çok sayıda işçi hayatını kaybetti, onlarca işçi yaralandı.

Açık kaynaklarda HABAŞ’ın Aliağa’daki tesislerinde geçmiş yıllarda meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı olaylara ilişkin şu bilgiler yer alıyor:

1999: Türk Metal Sendikası Aliağa Temsilcisi Ali Ekber Tali’nin 2018’de yaptığı açıklamaya göre, HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 1999’da bir potanın düşmesi sonucu dört işçi hayatını kaybetti, yaklaşık 20 işçi de uzun süre hastanede tedavi gördü.

Türk Metal Sendikası Aliağa Temsilcisi Ali Ekber Tali’nin 2018’de yaptığı açıklamaya göre, HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 1999’da bir potanın düşmesi sonucu dört işçi hayatını kaybetti, yaklaşık 20 işçi de uzun süre hastanede tedavi gördü. Aralık 2001 : İnsan Hakları Derneği’nin dönem raporuna göre HABAŞ’ın Aliağa’daki demir-çelik fabrikasında, çelikhane bölümünde ocak çanağı değişimi sırasında Şevket Taşa’nın ayakları paletin altında kaldı ve bir bacağını kaybetti.

: İnsan Hakları Derneği’nin dönem raporuna göre HABAŞ’ın Aliağa’daki demir-çelik fabrikasında, çelikhane bölümünde ocak çanağı değişimi sırasında Şevket Taşa’nın ayakları paletin altında kaldı ve bir bacağını kaybetti. 14 Eylül 2002: HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda hurda demirin eritildiği kazanda, su kaçağının oluşturduğu basınç nedeniyle patlama meydana geldi. Kenan Doğan, Ali Güven, Müslüm Apaydın ve Sebahattin Kara yaralandı.

HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda hurda demirin eritildiği kazanda, su kaçağının oluşturduğu basınç nedeniyle patlama meydana geldi. Kenan Doğan, Ali Güven, Müslüm Apaydın ve Sebahattin Kara yaralandı. 16 Kasım 2007: HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nın hurda deposunda, hurdaların ayrıştırılması sırasında bir top mermisinin patlaması sonucu 29 yaşındaki İlyas Kırdı hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Aliağada Fabrikalar Ölüm Üretiyor

24 Ağustos 2008: HABAŞ’ın Aliağa’daki demir çelik fabrikasında çalışan 37 yaşındaki Kutbettin Özkaya, kamyonlara yükleme yapılırken vinçten kayan 2,5 tonluk demir bloğun altında kalarak hayatını kaybetti.

HABAŞ’ın Aliağa’daki demir çelik fabrikasında çalışan 37 yaşındaki Kutbettin Özkaya, kamyonlara yükleme yapılırken vinçten kayan 2,5 tonluk demir bloğun altında kalarak hayatını kaybetti. 15 Mayıs 2013: HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nın çelikhane bölümünde çalışan 24 yaşındaki Olgar Öner, vinçle kaldırılan parçanın halatının kopması sonucu başına düşen malzeme nedeniyle hayatını kaybetti.

HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nın çelikhane bölümünde çalışan 24 yaşındaki Olgar Öner, vinçle kaldırılan parçanın halatının kopması sonucu başına düşen malzeme nedeniyle hayatını kaybetti. Ağustos 2013: HABAŞ’ta bir ay içinde dört ayrı iş kazası meydana geldi. Bu kazalardan birinde Engin Solmaz, taşlama makinesinin kablosundaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılarak hayatını kaybetti; diğer üç kazada işçiler ağır yaralandı.

HABAŞ’ta bir ay içinde dört ayrı iş kazası meydana geldi. Bu kazalardan birinde Engin Solmaz, taşlama makinesinin kablosundaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılarak hayatını kaybetti; diğer üç kazada işçiler ağır yaralandı. 16 Ekim 2013: HABAŞ’ta aynı gün iki ayrı iş kazası yaşandı. Ocakta meydana gelen püskürmede Ergün Öztürk yanıklarla yaralandı. Dönemin kayıtlarında aynı gün fabrikada ikinci bir yaralanmalı olay daha yaşandığı belirtildi.

HABAŞ’ta aynı gün iki ayrı iş kazası yaşandı. Ocakta meydana gelen püskürmede Ergün Öztürk yanıklarla yaralandı. Dönemin kayıtlarında aynı gün fabrikada ikinci bir yaralanmalı olay daha yaşandığı belirtildi. 8 Temmuz 2014: HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda öğle yemeğinin ardından 100’ü aşkın işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Dönemin haberlerinde üç işçinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Aliağa'da 18 yıl sonra yeniden "Santral Yörenin Ölümü Demek, Bir Kez Daha Hayır!"

10 Eylül 2015: HABAŞ’ın Hadde 3 bölümünde bir vinç kazası meydana geldi. Durmuş adlı bir işçi, enkaz altında kalarak başından ve kolundan yaralandı.

HABAŞ’ın Hadde 3 bölümünde bir vinç kazası meydana geldi. Durmuş adlı bir işçi, enkaz altında kalarak başından ve kolundan yaralandı. 26 Temmuz 2018: HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nın 150 tonluk çelik ocağında kırılan elektrotların çıkarılması sırasında meydana gelen patlamada beş işçi yaralandı. Yaralananlardan 29 yaşındaki Evren Erik, 3 Ağustos’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nın 150 tonluk çelik ocağında kırılan elektrotların çıkarılması sırasında meydana gelen patlamada beş işçi yaralandı. Yaralananlardan 29 yaşındaki Evren Erik, 3 Ağustos’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 30 Ağustos 2018: Fabrikanın sürekli döküm makinesinde meydana gelen patlamada Veli Yılmaz, Ramazan Şen ve Hüseyin Gül ağır yaralandı.

Fabrikanın sürekli döküm makinesinde meydana gelen patlamada Veli Yılmaz, Ramazan Şen ve Hüseyin Gül ağır yaralandı. 18 Ekim 2018: HABAŞ’ta çalışan Hasan Bostancı, temizlemek için çıktığı yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki toz toplama bacasından düşerek hayatını kaybetti.

HABAŞ’ta çalışan Hasan Bostancı, temizlemek için çıktığı yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki toz toplama bacasından düşerek hayatını kaybetti. 8 Mayıs 2019: HABAŞ’ın Aliağa’daki çelikhanesinde 120 tonluk pota taşıma aracına yerleştirilirken devrildi. Yaklaşık 80 ton sıvı çelik çalışma alanına döküldü; dördü ağır 11 işçi yaralandı.

HABAŞ’ın Aliağa’daki çelikhanesinde 120 tonluk pota taşıma aracına yerleştirilirken devrildi. Yaklaşık 80 ton sıvı çelik çalışma alanına döküldü; dördü ağır 11 işçi yaralandı. 14 Ağustos 2020: Fabrikanın açık sahasında çelik blokların taşınması sırasında taşeron işçi Şaban Karaca, blokların arasında kalarak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"Aliağa Tuzla'dan Farksız İş Kazası Çok Ama Duyan Yok"

7 Ekim 2020: HABAŞ çalışanı 36 yaşındaki Kadir Özdemir, çelikhane bölümündeki çalışma sırasında yaklaşık 10 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Ailesinin açtığı tazminat davasında HABAŞ yüzde 70 oranında asli kusurlu bulundu.

HABAŞ çalışanı 36 yaşındaki Kadir Özdemir, çelikhane bölümündeki çalışma sırasında yaklaşık 10 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Ailesinin açtığı tazminat davasında HABAŞ yüzde 70 oranında asli kusurlu bulundu. 6 Kasım 2020: HABAŞ Limanı’nda taşeron şirkete bağlı çalışan Raif Çatan, gece gemiye yükleme yapılırken denize düşerek hayatını kaybetti.

HABAŞ Limanı’nda taşeron şirkete bağlı çalışan Raif Çatan, gece gemiye yükleme yapılırken denize düşerek hayatını kaybetti. 28 Ağustos 2022: HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda çalışan Oktay Eryılmaz, gece vardiyasında vinçten düşerek ağır yaralandı ve hayatını kaybetti.

HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda çalışan Oktay Eryılmaz, gece vardiyasında vinçten düşerek ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. 11 Ocak 2024: HABAŞ Limanı’nda temizlik işçisi olarak çalışan 50 yaşındaki Kemal Özdemir, gemiye yükleme sırasında üzerine metal bobin düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

HABAŞ Limanı’nda temizlik işçisi olarak çalışan 50 yaşındaki Kemal Özdemir, gemiye yükleme sırasında üzerine metal bobin düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 7 Mayıs 2024: HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nın çelik ocağında meydana gelen patlamada biri ağır dört işçi yaralandı.

HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nın çelik ocağında meydana gelen patlamada biri ağır dört işçi yaralandı. 28 Eylül 2025: HABAŞ’ın Aliağa’daki çelikhane ocağında meydana gelen patlamada biri ağır yedi işçi yaralandı.

HABAŞ’ın Aliağa’daki çelikhane ocağında meydana gelen patlamada biri ağır yedi işçi yaralandı. 21 Ekim 2026: HABAŞ’ın taşeronu Akyaka firmasına bağlı çalışan 55 yaşındaki Hakan Doğan, Aliağa’daki fabrikada Faz-1 8000’de çalışırken merdivenden sekiz metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

HABAŞ’ın taşeronu Akyaka firmasına bağlı çalışan 55 yaşındaki Hakan Doğan, Aliağa’daki fabrikada Faz-1 8000’de çalışırken merdivenden sekiz metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. 5 Kasım 2026: HABAŞ fabrikasında Serdar Endüstri adlı taşeron firmada çalışan Eyüp Eğinli, iş makinesi lastiğine hava basıldığı sırada lastiğin patlaması sonucu hayatını kaybetti. Patlamada bir işçi daha yaralandı.

İş cinayetlerinde 2013’ten beri ilk kez beş ay üst üste 200’ün üzerinde ölüm

(NÖ)