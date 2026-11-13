HABAŞ'ta işçilere müdahale: Çok sayıda işçi gözaltına alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 9 Kasım'da meydana gelen patlamada 19 işçinin hayatını kaybettiği HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda çalışma koşullarını ve cep telefonu yasağını protesto eden işçilere müdahale edildi.

Bugün (13 Kasım) yayımladığı habere göre, fabrika önünde eylem yapan işçiler darbedilerek gözaltına alındı.

Telefon yasağına karşı fabrikaya girmediler

Fabrikada 19 işçinin ölümüne neden olan patlamanın ardından işçilere cep telefonuyla tesise giriş yasağı getirildi.

Fabrika girişine asılan duyuruda, HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın talimatıyla çalışanların telefonlarını güvenlik görevlilerine teslim etmesinin zorunlu olduğu belirtildi.

Telefonlarını teslim etmeyen işçilerin turnikelerden geçirilmeyeceği belirtildi.

Karara tepki gösteren gece ve sabah vardiyasındaki işçiler, fabrikaya girmeyerek giriş kapısında beklemeye başladı.

İşçiler, “Yönetim istifa” ve “Türk Metal istifa” sloganları attı. Fabrikanın giriş ve çıkış yolunda toplanan işçilere kamyon şoförleri de korna çalarak destek verdi.

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İşçiler: Enkaz kaldırılmadan çalışmak istemiyoruz

İşçiler, patlamanın ardından fabrikada arama kurtarma ve enkaz çalışmalarının sürdüğünü, buna rağmen bazı bölümlerde üretim ve sevkiyatın devam ettiğini söyledi.

İşçiler, enkaz tamamen kaldırılana kadar ücretli izin verilmesini, bağımsız denetim yapılmasını ve iş sağlığı ve güvenliği önlemleri eksiksiz alınmadan üretime başlanmamasını istedi.

İşçiler ayrıca yasağın, patlamanın ardından fabrikada yürütülen çalışmalara ilişkin görüntülerin dışarıya çıkmasını engellemeyi amaçladığını öne sürdü.

Sendika temsilcileriyle gerginlik yaşandı

Fabrika önündeki eylem sırasında Türk Metal Sendikası temsilcileriyle işçiler arasında da gerginlik yaşandı. Sendika temsilcileri, işçilerden fabrikaya girmelerini istedi. Ancak işçiler, patlamanın ardından çalışma ve sevkiyatın sürdüğünü belirterek bu çağrıya tepki gösterdi.

Yaşanan tartışmanın ardından fabrika güvenlik görevlileri ve sendika temsilcileriyle işçiler arasında arbede çıktı. Eylem sırasında bazı kişilerin darbedildiği görüldü.

Gerginliğin ardından işçilerin protestosu devam ederken müdahale ve gözaltı haberleri gündeme geldi.

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Patlamaya ilişkin soruşturmada dokuz kişi tutuklandı

HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen patlamada, 13 Kasım itibarıyla basına yansıyan bilgilere göre 19 işçi hayatını kaybetti, 14 işçi yaralandı.

Patlamanın ardından başlatılan adli soruşturmada fabrika yöneticileri ve teknik personelin de aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerden dokuzu tutuklanırken HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın da aralarında bulunduğu iki kişi hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verildi.

İşçiler, Başaran'ın ev hapsinde olmasına rağmen fabrika yönetimine talimat vermeyi sürdürmesine tepki gösterdi.

Ne olmuştu? İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen patlamada çok sayıda işçi yaşamını yitirdi ve yaralandı. İlk açıklamalarda can kaybı daha düşük bildirilirken sonraki haberlerde ölü sayısı 19'a yükseldi. Patlamanın ardından iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yeterliliği, tesisin denetimleri ve üretimin sürdürülmesine ilişkin kararlar tartışma konusu oldu. İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Merkezi de 9 Kasım'da yaptığı açıklamada olayın nedenlerinin bağımsız uzmanlar tarafından araştırılması ve sorumlular hakkında etkili bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu. 13 Kasım'da işçilere getirilen cep telefonu yasağı üzerine başlayan protesto, fabrika yönetimi ve sendika temsilcileriyle yaşanan gerginliğin ardından müdahale ve gözaltı haberleriyle devam etti.

(FY)