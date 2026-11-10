TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 10.11.2026 15:04 10 Mijdar 2026 15:04
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 10.11.2026 15:08 10 Mijdar 2026 15:08
Xwendin Xwendin:  3 xulek

HABAŞ, rûyê xuya yê mirinên karkeran e: Di Cotmehê de 193 karker di dema karkirinê de mirin

Di 10 mehên destpêkê ên salê de hejmara kesên ku di dema karkirinê de mirine gihîşt herî kêm 1930î. Di Cotmehê de ji karkerên ku di dema karî de mirine jê 9 zarok in.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
HABAŞ, rûyê xuya yê mirinên karkeran e: Di Cotmehê de 193 karker di dema karkirinê de mirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Meclîsa Tenduristiya Karkeran û Ewlehiya Kar (İSİG) rapora xwe ya meha Cotmeha 2026an di bin siya teqîna HABAŞê ku 17 karker têde miribûn aşkere kir.

Li gorî rapora İSİG di meha Cotmehê de herî kêm 193 karker di dema karkirinê de mirin e.

Bi vî awayî di deh mehên destpêkê yên sala 2026an de herî kêm 1930 karker di dema karkirinê de mirin e.

Li Îzmîrê di kargehê de teqîn pêk hat: Bi kêmanî 17 karker mirin
Li Îzmîrê di kargehê de teqîn pêk hat: Bi kêmanî 17 karker mirin
Îro 07:33

Her weha di meha Kanûna Paşîn de 155, di Sibatê de 129, di Adarê de 151, di Nîsanê de jî 190, di meha Gulanê de 214, di Hezîranê de 228, di Tîrmehê de 216i di Tebaxê de 227 û di Îlonê de 227 karker di dema karî de mirin e.

Ji karkerên ku mirine jê 9 zarok, 15 jin û 25 koçber bûn

Ji karkerên ku mirine jê 74 di sektora pîşesaziyê de, 42 di sektora avahîsaziyê de, 40 di çandiniyê de, û 37 jî di sektora xizmetguzariyê de dixebitîn.

Her weha tenê 11 ji wan endamên sendîkayekê bûn. 182 karker endamê tu sendîkayan nebûn.

Li gorî raporê ji 193 karkerên di vê mehê de mirine jê 9 zarok in. Ji wan 4 zarok temenê wan di bin 14î de bû û 5 jî di navbera 15 û 17an de bûn.

Mirina 4 zarokan di sektora çandiniyê de û yên din jî di sektorên, tekstîl, metal û avahîsaziyê de pêk hat.

Derbarê karkerên ku di teqîna HABAŞê de mirin em çi dizanin?
Derbarê karkerên ku di teqîna HABAŞê de mirin em çi dizanin?
Îro 12:37

Di vê mehê de wate di meha Cotmehê de herî kêm 15 karkerên jin di dema karkirinê de mirin.

Ji wan kesên ku di vê mehê de jiyana xwe ji dest dan, 25 kes jî karkerên koçber/penaber bûn. Ji wan 17 kes Sûrî, sê kes ji Tirkmenistanê, du kes ji Efxanistanê û du kes jî ji Azerbaycanê bûn. Di raporê de her wiha mirineke karkerekî ku bi Misir û Ukraynayê re têkildar e jî hate qeydkirin.

Meclisa ISIGê diyar kir ku hejmara mirina karkerên koçber û penaber ên di dema karî de zede bûne.

Di Cotmehê karker herî zede li Stenbolê mirine. Ji 193 karkerên ku vê mehê di dema karî de mirine jê 23 li Stenbolê mirine.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
mirina karkeran HABAŞ Demir Çelik Fabrikası İSİG
nûçeyên pêwendîdar
Derbarê karkerên ku di teqîna HABAŞê de mirin em çi dizanin?
Îro 12:37
/haber/derbare-karkeren-ku-di-teqina-habase-de-mirin-em-ci-dizanin-325268
Li Îzmîrê di kargehê de teqîn pêk hat: Bi kêmanî 17 karker mirin
Îro 07:33
/haber/li-izmire-di-kargehe-de-teqin-pek-hat-bi-kemani-17-karker-mirin-325248
ÎSÎG: Di Îlonê de herî kêm 226 karker mirin e
8 Cotmeh 2026
/haber/isig-di-ilone-de-heri-kem-226-karker-mirin-e-324211
ÎSÎG: Di meha Tebaxê de herî kêm 226 karker mirin e
11 Îlon 2026
/haber/isig-di-meha-tebaxe-de-heri-kem-226-karker-mirin-e-323385
ÎSÎG: Di meha Tîrmehê de herî kêm 214 karker mirin e
14 Tebax 2026
/haber/isig-di-meha-tirmehe-de-heri-kem-214-karker-mirin-e-322534
ÎSÎG: Di meha Hezîranê de herî kêm 228 karker mirin e
14 Tîrmeh 2026
/haber/isig-di-meha-hezirane-de-heri-kem-228-karker-mirin-e-321479
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
nûçeyên pêwendîdar
Derbarê karkerên ku di teqîna HABAŞê de mirin em çi dizanin?
Îro 12:37
/haber/derbare-karkeren-ku-di-teqina-habase-de-mirin-em-ci-dizanin-325268
Li Îzmîrê di kargehê de teqîn pêk hat: Bi kêmanî 17 karker mirin
Îro 07:33
/haber/li-izmire-di-kargehe-de-teqin-pek-hat-bi-kemani-17-karker-mirin-325248
ÎSÎG: Di Îlonê de herî kêm 226 karker mirin e
8 Cotmeh 2026
/haber/isig-di-ilone-de-heri-kem-226-karker-mirin-e-324211
ÎSÎG: Di meha Tebaxê de herî kêm 226 karker mirin e
11 Îlon 2026
/haber/isig-di-meha-tebaxe-de-heri-kem-226-karker-mirin-e-323385
ÎSÎG: Di meha Tîrmehê de herî kêm 214 karker mirin e
14 Tebax 2026
/haber/isig-di-meha-tirmehe-de-heri-kem-214-karker-mirin-e-322534
ÎSÎG: Di meha Hezîranê de herî kêm 228 karker mirin e
14 Tîrmeh 2026
/haber/isig-di-meha-hezirane-de-heri-kem-228-karker-mirin-e-321479
Biçe serûpelê