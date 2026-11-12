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YT: Yayın Tarihi: 12.11.2026 10:25 12 Kasım 2026 10:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.11.2026 12:09 12 Kasım 2026 12:09
Okuma Okuma:  1 dakika

HABAŞ patronu ev hapsiyle serbest

11 kişinin gözaltına alındığı HABAŞ'taki patlamaya ilişkin şirketin yönetim kurulu başkanı Mehmet Rüştü Başaran’ın da aralarında olduğu 2 şüpheli ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
HABAŞ patronu ev hapsiyle serbest
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İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında 19 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı, şirketin yönetim kurulu başkanı Mehmet Rüştü Başaran’ın da aralarında olduğu 2 şüpheli ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şirketin yönetim kurulu başkanının da aralarında olduğu 2 şüpheli ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 Kasım'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin şirketin yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü ve işveren vekili, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi ile vinç mekanik bakım mühendisi olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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(HA)

Haber Yeri
İstanbul
HABAŞ HABAŞ Demir Çelik Fabrikası 9 Kasım HABAŞ patlaması
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