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YT: Yayın Tarihi: 10.11.2026 10:55 10 Kasım 2026 10:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.11.2026 11:09 10 Kasım 2026 11:09
Okuma Okuma:  1 dakika

HABAŞ patlamasında hayatını kaybeden işçiler hakkında neler biliyoruz?

İSİG Meclisi ile yerel haber kaynaklarının paylaşımlarından, HABAŞ patlamasında hayatını kaybeden işçiler hakkında ulaşabildiğimiz bilgileri derledik.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
HABAŞ patlamasında hayatını kaybeden işçiler hakkında neler biliyoruz?
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
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İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 9 Kasım’da meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında en az 17 işçi hayatını kaybetti, biri ağır 12 işçi yaralandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, patlamanın fabrikanın elektrik ark ocağında, iki haftada bir yapılan rutin bakım çalışması sırasında vincin çökmesi sonucu yaşandığını açıkladı.

Hayatını kaybeden işçilerin tamamının isimleri henüz kamuoyuna açıklanmadı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi ile İzmir’de yayın yapan yerel haber platformlarının paylaşımlarından, HABAŞ patlamasında hayatını kaybeden işçiler hakkında ulaşabildiğimiz bilgileri derledik.

HABAŞ’ın Aliağa tesislerinde yıllara yayılan iş kazaları ve ölümler
HABAŞ’ın Aliağa tesislerinde yıllara yayılan iş kazaları ve ölümler
9 Kasım 2026
Görseli Büyüt
*Kadir Kaan Özçelik
*Kadir Kaan Özçelik

Kadir Kaan Özçelik

İSİG Meclisi, 25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik’in patlamada hayatını kaybettiğini duyurdu.

Özçelik’in kardeşi olduğunu belirten “sevval” (@sn4yrhis) adlı X kullanıcısı da ağabeyinin ölümünün ardından yaptığı paylaşımlarda, yetkililere tepki gösterdi:

Abim daha 25 yaşındaydı. Adı Kadir Kaan Özçelik. Sabah vefat etmesine rağmen kimse bize söylemedi, sakladı.İşe başlayalı 3 ay oldu ama bu 2. patlamaydı. Yine önlem alınmadı. Şimdi çıkmış, "Listede adı olmayanlar adli tıpa baksın" diyor. İki elim yakanızda. Abimle hesap sorucam.

Abimin ne kadar süredir morgda yattığını bilmiyorum. Çünkü aslında ne zaman öldüğünü de bilmiyorum. Kıymetli valimiz ölen kişileri söylemek yerine özel aracıyla gezip gitti, benim abim bir ceset torbasındayken. Bir sürü sorumlu var ortada. Ben sizleri rahat uyutmayacağım.

Görseli Büyüt
*Ceylan Bıyık
*Ceylan Bıyık

Ceylan Bıyık, Recep Fedai, Güner Gökçe, Abdulkadir Kınacı ve Ferhat Maraşlı

İzmir merkezli yerel dijital medya platformu Mesele Menemen, patlamada hayatını kaybeden işçilerden beşinin Menemen’de yaşadığını duyurdu.

Görseli Büyüt
*Recep Fedai
*Recep Fedai
Görseli Büyüt
*Güner Gökçe
*Güner Gökçe
Görseli Büyüt
*Abdulkadir Kınacı
*Abdulkadir Kınacı
Görseli Büyüt
*Ferhat Maraşlı
*Ferhat Maraşlı
Görseli Büyüt
*Ersin Oğuz
*Ersin Oğuz

Ersin Oğuz

İzmir merkezli yerel dijital medya platformu Kınık’ın Nabzı, Ersin Oğuz’un da patlamada hayatını kaybettiğini ve Kınık’ta yaşadığını duyurdu.

bianet, hayatını kaybeden işçilere ilişkin doğrulanmış bilgiler geldikçe haberi güncelleyecek.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
HABAŞ Demir Çelik Fabrikası 9 Kasım HABAŞ patlaması aliağa iş cinayeti izmir
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