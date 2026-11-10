HABAŞ patlamasında hayatını kaybeden işçiler hakkında neler biliyoruz?

İSİG Meclisi, 25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik’in patlamada hayatını kaybettiğini duyurdu.

Özçelik’in kardeşi olduğunu belirten “sevval” (@sn4yrhis) adlı X kullanıcısı da ağabeyinin ölümünün ardından yaptığı paylaşımlarda, yetkililere tepki gösterdi:

Abim daha 25 yaşındaydı. Adı Kadir Kaan Özçelik. Sabah vefat etmesine rağmen kimse bize söylemedi, sakladı.İşe başlayalı 3 ay oldu ama bu 2. patlamaydı. Yine önlem alınmadı. Şimdi çıkmış, "Listede adı olmayanlar adli tıpa baksın" diyor. İki elim yakanızda. Abimle hesap sorucam.

Abimin ne kadar süredir morgda yattığını bilmiyorum. Çünkü aslında ne zaman öldüğünü de bilmiyorum. Kıymetli valimiz ölen kişileri söylemek yerine özel aracıyla gezip gitti, benim abim bir ceset torbasındayken. Bir sürü sorumlu var ortada. Ben sizleri rahat uyutmayacağım.