HABAŞ patlamasında hayatını kaybeden işçiler hakkında neler biliyoruz?
İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 9 Kasım’da meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında en az 17 işçi hayatını kaybetti, biri ağır 12 işçi yaralandı.
Hayatını kaybeden işçilerin tamamının isimleri henüz kamuoyuna açıklanmadı.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi ile İzmir’de yayın yapan yerel haber platformlarının paylaşımlarından, HABAŞ patlamasında hayatını kaybeden işçiler hakkında ulaşabildiğimiz bilgileri derledik.
HABAŞ’ın Aliağa tesislerinde yıllara yayılan iş kazaları ve ölümler
Kadir Kaan Özçelik
İSİG Meclisi, 25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik’in patlamada hayatını kaybettiğini duyurdu.
Özçelik’in kardeşi olduğunu belirten “sevval” (@sn4yrhis) adlı X kullanıcısı da ağabeyinin ölümünün ardından yaptığı paylaşımlarda, yetkililere tepki gösterdi:
Abim daha 25 yaşındaydı. Adı Kadir Kaan Özçelik. Sabah vefat etmesine rağmen kimse bize söylemedi, sakladı.İşe başlayalı 3 ay oldu ama bu 2. patlamaydı. Yine önlem alınmadı. Şimdi çıkmış, "Listede adı olmayanlar adli tıpa baksın" diyor. İki elim yakanızda. Abimle hesap sorucam.
Abimin ne kadar süredir morgda yattığını bilmiyorum. Çünkü aslında ne zaman öldüğünü de bilmiyorum. Kıymetli valimiz ölen kişileri söylemek yerine özel aracıyla gezip gitti, benim abim bir ceset torbasındayken. Bir sürü sorumlu var ortada. Ben sizleri rahat uyutmayacağım.
Ceylan Bıyık, Recep Fedai, Güner Gökçe, Abdulkadir Kınacı ve Ferhat Maraşlı
İzmir merkezli yerel dijital medya platformu Mesele Menemen, patlamada hayatını kaybeden işçilerden beşinin Menemen’de yaşadığını duyurdu.
Ersin Oğuz
İzmir merkezli yerel dijital medya platformu Kınık’ın Nabzı, Ersin Oğuz’un da patlamada hayatını kaybettiğini ve Kınık’ta yaşadığını duyurdu.
(VC)