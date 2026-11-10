HABAŞ patlamasında can kaybı 18’e yükseldi

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 9 Kasım’da meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında can kaybı 18’e yükseldi.

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, tesiste incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.

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ANKA Haber Ajansı’nın aktardığına göre Tuncay, “Ailelerin başvurusuna göre bir işçimizin cenazesine ulaşılamamıştır. Olay yerinde incelemeler devam etmektedir. Olay yeri tamamen jandarmanın kontrolü altındadır. Bu işlemler bitene kadar jandarma refakatinde Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığımızın incelemeleri devam edecektir” dedi.

Bu gelişmenin ardından ekipler, fabrikadaki arama çalışmalarında Güner Gökçe adlı işçinin bedenine ulaştı.

Patlamada hayatını kaybeden 18 işçinin isimleri: Abdülkadir Kınacı, Barış Güney, Ceylan Bıyıklı, Ersin Oğuz, Fatih Işık, Ferhat Maraşlı, Göksel Ünaldı, Güner Gökçe, Hüsnü Ersoy, İlker Sığırtmaçoğlu, Kadir Kaan Özçelik, Mustafa Sert, Orhan Altay, Özcan Efe, Recep Fedai, Serkan Kurt, Uğur Temel, Yasin Taşçı.

HABAŞ patlamasında hayatını kaybeden işçiler hakkında neler biliyoruz?

(VC)