HABAŞ patlamasında ağır yaralanan bir işçi daha hayatını kaybetti

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 9 Kasım’da meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi Abdullah Kılınç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kılınç, patlamanın ardından önce Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, ardından İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Patlamada yaralanan altı işçinin hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

HABAŞ'ta ağır yaralanan bir işçi arkadaşımızı daha kaybettik.. 19- İzmir Aliağa HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Şanlıurfa Suruçlu işçi Abdullah Kılınç.. https://t.co/JMCleCzQQe

HABAŞta can kaybı 19’a yükseldi

Anadolu Ajansı (AA), Abdullah Kılınç’ın ölümüyle birlikte patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 18’e yükseldiğini yazdı. Ancak AA’nın listesinde Güner Gökçe’nin ismi yer almıyor.

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, dün (10 Kasım) tesiste yaptığı incelemenin ardından gazetecilere, “Ailelerin başvurusuna göre bir işçimizin cenazesine ulaşılamamıştır. Olay yerinde incelemeler devam etmektedir” demişti.

Bu açıklamanın ardından bazı haber ajansları, yerel haber platformları ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi), Güner Gökçe adlı işçinin bedeninin enkaz altında bulunduğunu duyurdu. Erzurum’un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı (eski adıyla Berdik) doğumlu Gökçe için yerel bir topluluk sayfasında da taziye mesajı yayımlandı.

Hayatını kaybeden 19 işçinin isimleri şöyle: Abdülkadir Kınacı, Abdullah Kılınç, Barış Güney, Ceylan Bıyıklı, Ersin Oğuz, Fatih Işık, Ferhat Maraşlı, Göksel Ünaldı, Güner Gökçe, Hüsnü Ersoy, İlker Sığırtmaçoğlu, Kadir Kaan Özçelik, Mustafa Sert, Orhan Altay, Özcan Efe, Recep Fedai, Serkan Kurt, Uğur Temel, Yasin Taşçı.