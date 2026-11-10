HABAŞ iş cinayetlerinin görünen yüzü: Ekim’de 193 işçi çalışırken öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, HABAŞ’ta en az 17 işçinin öldüğü patlamanın gölgesinde Ekim 2026 İş Cinayetleri Raporu’nu açıkladı.

Buna göre Ekim ayında en az 193 işçi çalışırken hayatını kaybetti. 2026’nın ilk 10 ayında iş cinayetlerinde yaşamını yitirenlerin sayısı en az 1930 oldu.

Ocak’ta 155, Şubat’ta 129, Mart’ta 151, Nisan’da 190, Mayıs’ta 214, Haziran’da 228, Temmuz’da 216, Ağustos’ta 227, Eylül’de 227 işçi yaşamdan koptu.

HABAŞ’ın kendi raporu iş kazalarındaki artışı kayda geçirmişti

Hayatını kaybedenlerin (Ekim) 74’ü sanayi, 42’si inşaat, 40’ı tarım ve 37’si hizmet sektöründe çalışıyordu. Sadece 11’i sendika üyesiydi.

Ölenlerin 9’u çocuk, 15’i kadın, 25’i de göçmen/mülteci işçilerdi.

En fazla ölüm tarım ve inşaatta

Ekim ayında en fazla işçi ölümü tarım ve orman işkolunda yaşandı. Bu alanda 19’u işçi, 21’i çiftçi olmak üzere 40 kişi hayatını kaybetti.

Tarım ve ormanı 38 ölümle inşaat ve yol, 23 ölümle taşımacılık, 17 ölümle gemi, tersane, deniz ve liman, 15 ölümle konaklama ve eğlence, 12’şer ölümle madencilik ve metal işkolları izledi.

Belediye ve genel işlerde 10, ticaret, büro, eğitim ve sinemada yedi, gıda ve şekerde beş, petro-kimya ve lastik ile enerji işkollarında üçer işçi hayatını kaybetti.

Sağlık ve sosyal hizmetler ile savunma ve güvenlik işkollarında ikişer, ağaç ve kağıt ile çimento, toprak ve cam işkollarında birer ölüm kaydedildi. İki işçinin çalıştığı işkolu ise belirlenemedi.

En yaygın ölüm nedeni ezilme ve göçük

İSİG Meclisi’nin verilerine göre Ekim ayında 43 işçi ezilme ve göçük nedeniyle hayatını kaybetti.

Trafik ve servis kazalarında 35, yüksekten düşme sonucu 30, kalp krizi veya beyin kanaması nedeniyle 20, şiddet sonucu 16 işçi yaşamını yitirdi.

Patlama ve yanma ile elektrik çarpması dokuzar, nesne çarpması veya düşmesi altı, intihar dört, zehirlenme veya boğulma iki işçinin ölümüne yol açtı. Diğer nedenlerle 19 işçi hayatını kaybetti.

Raporda, ezilme ve göçük kaynaklı ölümlerin yüzde 75’inin tarım ve sanayide, yüksekten düşmelerin yüzde 66’sının ise inşaat sektöründe meydana geldiği belirtildi.

Dokuz çocuk işçi hayatını kaybetti

Ekim ayında dördü tarım, üçü inşaat, biri metal ve biri konaklama işkolunda olmak üzere dokuz çocuk işçi yaşamını yitirdi.

Çocukların dördü 14 yaşında veya daha küçük, beşi ise 15-17 yaş aralığındaydı.

İSİG Meclisi, çocuk işçiliğinin özellikle kayıt dışı çalışmada görünmez hale getirildiğine dikkat çekti. Bazı çocukların iş cinayetlerinde hayatını kaybetmesinin ardından çalıştıklarının gizlenmeye çalışıldığını kaydetti.

Ayrıca bu ayda ölenlerin 33'ü 18-29, 74'ü 30-49, 51'i 50-64 aralığındaydı. 8 işçi ise 65 yaşının üstündeydi. İSİG Meclsii 18 işçinin yaşını belirleyemedi.

En az 15 kadın işçi yaşamını yitirdi

Ekim ayında en az 15 kadın işçi hayatını kaybetti. Bunların altısı tarım, üçü konaklama, üçü genel işler, biri gıda, biri ticaret ve biri sağlık işkolunda çalışıyordu.

İSİG Meclisi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş kazası istatistiklerinde kadın işçi ölümlerinin toplam ölümlerin yaklaşık yüzde 2’sini oluşturduğunu, kendi verilerinde ise bunun yaklaşık dört katı kadar kadın işçi ölümü tespit edildiğini belirtti.

Raporda bu farklılığın özellikle tarımda sigortasız çalışan kadınların ölümlerinin resmi kayıtlara yeterince yansımamasından kaynaklandığı ifade edildi.

25 göçmen işçi öldü

Bu ayda hayatını yaşamdan kopanların 25’i de göçmen/Mülteci işçilerdi. Bunların 17’si Suriyeli, üçü Türkmenistanlı, ikisi Afganistanlı, ikisi Azerbaycanlıydı. Raporda ayrıca Mısır ve Ukrayna bağlantılı bir işçi ölümü de kaydedildi.

İSİG Meclisi, göçmen ve mülteci işçilerin iş cinayetlerine maruz kalmasının arttığını belirtti.

En fazla ölüm İstanbul’da

İSİG Meclisi, Ekim ayında Türkiye’nin 58 ilinde ve yurt dışında yedi ülkede iş cinayeti tespit etti.

En fazla ölüm 23 işçiyle İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’u 12 ölümle Ankara, dokuz ölümle Manisa, sekizer ölümle Antalya, Konya ve Sakarya, yedi ölümle Bursa ve beş ölümle Zonguldak izledi.

Yurt dışında ise Türkiye merkezli şirketlerde çalışan veya kısa süreli çalışma için bulunan işçilerin ölümleri de rapora dahil edildi. Bulgaristan’da 10, Romanya’da iki, Bosna Hersek, Irak, İran, Kazakistan ve Ukrayna’da birer işçi ölümü kaydedildi.

(HA)