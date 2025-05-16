ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 16 Mayıs 2025 16:25
 ~ Son Güncelleme: 16 Mayıs 2025 18:01
2 dk Okuma

Haaretz: İsrailli güvenlik yetkilileri, Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü

Katar’ın arabuluculuğuyla gerçekleşen görüşmenin, taraflar arasında ilk temasların sağlanması ve bölgede gerginliğin tırmanmasının önüne geçilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Haaretz: İsrailli güvenlik yetkilileri, Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü
*Ahmed eş-Şara (solda), Donald Trump (sağda) ile Riyad’da, 14 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Saudi Royal Court)

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 14 Mayıs’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya gelmesi ve akabinde Şam’ı İsrail’le normalleşmeye davet etmesinin ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

İsrail’in önde gelen sol eğilimli gazetesi Haaretz’ten Chaim Levinson’un haberine göre, İsrailli üst düzey güvenlik yetkilileri, Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Görüşme, Katar’ın girişimi ve arabuluculuğuyla gerçekleşti.

Trump, Eş-Şara’yı İsrail’le ‘normalleşmeye’ davet etti
Trump, Eş-Şara’yı İsrail’le ‘normalleşmeye’ davet etti
14 Mayıs 2025

Haaretz kaynakları, görüşmenin taraflar arasında ilk temasların sağlanması, mesaj alışverişine zemin oluşturulması ve bölgede gerginliğin tırmanmasının önüne geçilmesi amacıyla yapıldığını belirtti.

İsrail, kamuoyu önünde Eş-Şara yönetimine temkinli yaklaşmaya devam ederken, Katar ve bazı diğer ülkeler İsrail’e, Suriye liderinin İsrail’le çatışma ya da gerilim arayışında olmadığını ve bu yöndeki şüphelerin yersiz olduğunu iletti.

Haaretz ayrıca, hafta başında İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar’ın Suriye’deki yeni yönetimle iyi ilişkiler kurmak istediklerine dair açıklamasını hatırlatarak, “Bu açıklama, Sa’ar’ın önceki tutumuna kıyasla dikkat çekici bir değişim niteliğinde,” değerlendirmesi yaptı.

Beyaz Saray, Trump ve Eş-Şara arasındaki görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Trump’ın Eş-Şara’dan “İsrail ile İbrahim Anlaşmaları’nı imzalaması” yönünde adım atmasını istediğini belirtmişti. Eş-Şara’nın ise İranlı güçlerin Suriye’den çekilmesinin sunduğu önemli fırsata dikkat çektiğini aktarmıştı.

İbrahim Anlaşmaları

2020 yılında İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında imzalanan, ardından Fas ve Sudan’ın da katıldığı diplomatik “normalleşme” anlaşmaları.

ABD’nin öncülüğünde gerçekleşen bu mutabakatlar, taraflar arasında büyükelçilik açılması, ticaret, turizm ve güvenlik işbirliğini öngörüyor.

Filistin direniş örgütleri, Arap ülkelerinin İsrail’le normalleşme adımlarını sert bir şekilde eleştiriyor; bu adımların Filistinlilerin tarihsel haklarını ve mücadelesini göz ardı ettiğini vurguluyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye ahmed eş-şara İsrail İsrail-Suriye ilişkileri
ilgili haberler
Trump, Eş-Şara’yı İsrail’le ‘normalleşmeye’ davet etti
14 Mayıs 2025
/haber/trump-es-sarayi-israille-normallesmeye-davet-etti-307440
bianet Gündem: 8 Aralık’tan bu yana Suriye’de ne değişti?
14 Mayıs 2025
/haber/bianet-gundem-8-araliktan-bu-yana-suriyede-ne-degisti-307425
Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye dörtlü toplantısı yapıldı
14 Mayıs 2025
/haber/turkiye-abd-suudi-arabistan-suriye-dortlu-toplantisi-yapildi-307422
AHMED EŞ-ŞARA İLE RİYAD'DA BULUŞACAK
Trump Şam'a yönelik yaptırımları kaldırdığını açıkladı
13 Mayıs 2025
/haber/trump-sam-a-yonelik-yaptirimlari-kaldirdigini-acikladi-307412
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Trump, Eş-Şara’yı İsrail’le ‘normalleşmeye’ davet etti
14 Mayıs 2025
/haber/trump-es-sarayi-israille-normallesmeye-davet-etti-307440
bianet Gündem: 8 Aralık’tan bu yana Suriye’de ne değişti?
14 Mayıs 2025
/haber/bianet-gundem-8-araliktan-bu-yana-suriyede-ne-degisti-307425
Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye dörtlü toplantısı yapıldı
14 Mayıs 2025
/haber/turkiye-abd-suudi-arabistan-suriye-dortlu-toplantisi-yapildi-307422
AHMED EŞ-ŞARA İLE RİYAD'DA BULUŞACAK
Trump Şam'a yönelik yaptırımları kaldırdığını açıkladı
13 Mayıs 2025
/haber/trump-sam-a-yonelik-yaptirimlari-kaldirdigini-acikladi-307412
Sayfa Başına Git