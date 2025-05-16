Haaretz: İsrailli güvenlik yetkilileri, Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 14 Mayıs’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya gelmesi ve akabinde Şam’ı İsrail’le normalleşmeye davet etmesinin ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

İsrail’in önde gelen sol eğilimli gazetesi Haaretz’ten Chaim Levinson’un haberine göre, İsrailli üst düzey güvenlik yetkilileri, Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Görüşme, Katar’ın girişimi ve arabuluculuğuyla gerçekleşti.

Trump, Eş-Şara’yı İsrail’le ‘normalleşmeye’ davet etti

Haaretz kaynakları, görüşmenin taraflar arasında ilk temasların sağlanması, mesaj alışverişine zemin oluşturulması ve bölgede gerginliğin tırmanmasının önüne geçilmesi amacıyla yapıldığını belirtti.

İsrail, kamuoyu önünde Eş-Şara yönetimine temkinli yaklaşmaya devam ederken, Katar ve bazı diğer ülkeler İsrail’e, Suriye liderinin İsrail’le çatışma ya da gerilim arayışında olmadığını ve bu yöndeki şüphelerin yersiz olduğunu iletti.

Haaretz ayrıca, hafta başında İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar’ın Suriye’deki yeni yönetimle iyi ilişkiler kurmak istediklerine dair açıklamasını hatırlatarak, “Bu açıklama, Sa’ar’ın önceki tutumuna kıyasla dikkat çekici bir değişim niteliğinde,” değerlendirmesi yaptı.

Beyaz Saray, Trump ve Eş-Şara arasındaki görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Trump’ın Eş-Şara’dan “İsrail ile İbrahim Anlaşmaları’nı imzalaması” yönünde adım atmasını istediğini belirtmişti. Eş-Şara’nın ise İranlı güçlerin Suriye’den çekilmesinin sunduğu önemli fırsata dikkat çektiğini aktarmıştı.

İbrahim Anlaşmaları 2020 yılında İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında imzalanan, ardından Fas ve Sudan’ın da katıldığı diplomatik “normalleşme” anlaşmaları. ABD’nin öncülüğünde gerçekleşen bu mutabakatlar, taraflar arasında büyükelçilik açılması, ticaret, turizm ve güvenlik işbirliğini öngörüyor. Filistin direniş örgütleri, Arap ülkelerinin İsrail’le normalleşme adımlarını sert bir şekilde eleştiriyor; bu adımların Filistinlilerin tarihsel haklarını ve mücadelesini göz ardı ettiğini vurguluyor.

(VC)