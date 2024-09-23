H.K.G. davasında karar açıklandı: İki faile ceza verildi

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya G.'nin 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İ. ile "evliliğe" zorlaması ve sistematik olarak istismar etmesine neden olmasına dair açılan davanın karar duruşması Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma basına kapalı yapıldı.

Davada, Kadir İ.’ye “cinsel istismar”dan 21 yıl, zincirleme şekilde cinsel saldırıdan 15 yıl ceza verildi. Yusuf Ziya G.’ye cinsel istismara iştirak suçlamasından 18 yıl 9 ay ceza aldı.

H.K.G.’nin annesinin yakalanmasına karar verildi. Anne ile ilgili dosya bu davadan ayrıldı.

Dava öncesinde Sol Feminist Hareket Anadolu Adliyesi’nde basın açıklaması yaptı.

"Hepimizin mücadelesi"

Açıklamada, şöyle denildi:

“Gerici AKP iktidarı tüm kazanılmış haklarımıza savaş açtı. Memleketi tarikatlarla bir ağ gibi ördü. Her alana sızan tarikatlar kadınlara çocuklara cehennem oldu. Tıpkı H.K.G.'ye olduğu gibi. 6 yaşından itibaren "kutsal aile" denen yapının içinde sistematik olarak istismar edildi. Ama bu karanlığa teslim olmadı. Tarikat düzeninden yaşamının hesabını sordu. Biz de H.K.G.'nin mücadelesinin parçası olduk. Çünkü onun mücadelesi yaşamı çalınan tüm çocukların ve kadınların mücadelesi. Hepimizin mücadelesi.”

Ne olmuştu?

BirGün yazarı Gazeteci Timur Soykan, 3 Aralık'taki "Karanlık dünya bir çocuğu yuttu: Tarikat karanlığında henüz 6 yaşında..." başlıklı yazısında, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya G.'nin kızı H.K.G.'yi 2002'de altı yaşındayken imam nikahıyla 'evlendirdiğini', kadının çocukluğu boyunca cinsel istismarda bulunduğunu yazmıştı. Yaşananlar, H.K.G.'nin şikayetiyle ortaya çıkmıştı.

Soykan, 7 Aralık'ta BirGün'de yayımlanan "Utancın fotoğrafları" başlıklı yazısında da H.K.G.'nin çocuk yaşta gelinlik giydirildiği ve 'nişan'ına ait dehşet verici fotoğrafları yayımlamıştı.

Sosyal medyada tepki yağan olaya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yapmış ve davaya müdahil olunduğunu bildirmişti.

Çocuk istismarıyla ilgili geçtiğimiz günlerde kabul edilen iddianamede Kadir İ. hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya G. ve anne Fatıma G. hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti. (EMK)

CİNSEL ŞİDDETLE MÜCADELE DERNEĞİ’NDEN H.K.G. davasında adalet sağlandı mı?

(EMK)