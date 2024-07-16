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Yayın Tarihi: 16 Temmuz 2024 11:33
 ~ Son Güncelleme: 16 Temmuz 2024 11:35
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H.K.G. davası yine ertelendi

Davada karar çıkmadı, bir sonraki duruşma 23 Eylül'de.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
H.K.G. davası yine ertelendi
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya G.'nin 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İ. ile "evliliğe" zorlaması ve sistematik olarak istismar etmesine neden olmasına dair açılan dava Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada karar çıkmadı.

İstismar davası 23 Eylül'e bırakıldı.

Ne olmuştu?

BirGün yazarı Gazeteci Timur Soykan, 3 Aralık'taki "Karanlık dünya bir çocuğu yuttu: Tarikat karanlığında henüz 6 yaşında..." başlıklı yazısında, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya G.'nin kızı H.K.G.'yi 2002'de altı yaşındayken imam nikâhıyla 'evlendirdiğini', kadının çocukluğu boyunca cinsel istismarda bulunduğunu yazmıştı. Yaşananlar, H.K.G.'nin şikâyetiyle ortaya çıkmıştı.

Soykan, 7 Aralık'ta BirGün'de yayımlanan "Utancın fotoğrafları" başlıklı yazısında da H.K.G.'nin çocuk yaşta gelinlik giydirildiği ve 'nişan'ına ait dehşet verici fotoğrafları yayımlamıştı.

Sosyal medyada tepki yağan olaya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yapmış ve davaya müdahil olunduğunu bildirmişti.

Çocuk istismarıyla ilgili geçtiğimiz günlerde kabul edilen iddianamede Kadir İ. hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya G. ve anne Fatıma G. hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.

(EMK)

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17 Temmuz 2023
/haber/h-k-g-davasinda-sanik-erkegin-avukati-davadan-cekildi-281593
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5 Haziran 2023
/haber/h-k-g-davasi-17-temmuz-a-birakildi-279835
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