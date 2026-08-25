"Güvenlik kaynakları"ndan yalanlama: " İmralı tutanakları hayal mahsulü"

TRT Haber, 25 Ağustos akşamı güvenlik kaynaklarına dayanarak, sosyal medyada dolaşıma sokulan Abdullah Öcalan'la İmralı'da gerçekleştiği iddia edilen görüşme metinlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklamada bu içerikler "dezenformasyon içeren ve hayal mahsulü" olarak nitelendirildi ve Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme sürecini sabote etmek amacıyla dolaşıma sokulduğu belirtildi. Bundan kısa süre önce Öcalan da DEM Parti İmralı Heyeti aracılığıyla yayımladığı mesajda kendisine atfedilen görüşme notlarını, tutanakları ve belgeleri reddetmiş, bunları süreç karşıtlarının provokatif hareketleri olarak nitelemişti. DEM Parti İmralı Heyeti de daha önce sosyal medyada yayılan metinlerin resmî olmadığı konusunda uyarıda bulunmuş ve doğrulanabilir zemine dayanmayan belgelere itibar edilmemesi çağrısı yapmıştı.

TRT Haber, 25 Ağustos akşamı yayımladığı haberde, “güvenlik kaynakları”nın Abdullah Öcalan’la İmralı’da gerçekleştirildiği iddia edilen görüşmeye ilişkin sosyal medyada dolaşıma sokulan metinleri yalanladığını duyurdu.

Haberde, “Güvenlik kaynaklarından yapıl[dığı]" iddia edilen açıklamaya göre "Sosyal medya mecralarında gündeme gelen ve İmralı’da gerçekleştiği ileri sürülen görüşme, tutanak, konular ve isimlerin gerçeği yansıtma[dığı] belirtildi.

Açıklamada söz konusu içerikler “dezenformasyon içeren ve hayal mahsulü” olarak nitelendi. Açıklamaya göre, haberler, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme sürecinden rahatsız olan çevrelerce ve "süreci sabote etmek amacıyla" dolaşıma sokuldu.

TRT Haber, herhangi bir bakanlık, güvenlik kurumu ya da adı açıklanan bir yetkiliyi kaynak olarak göstermedi. Kamu yayıncısı, yalnızca “güvenlik kaynakları”ndan söz etti.

Öcalan'dan hemen sonra

TRT Haber'in güvenlik kaynakları açıklamasından kısa süre önce Abdullah Öcalan da DEM Parti İmralı Heyeti aracılığıyla yayımlanan mesajında kendisine atfedilen görüşme notlarını ve tutanakları reddetmişti.

Öcalan: Sosyal medyaya yansıyan ve bana atfedilen ifadeler gerçek dışı

Öcalan, basın ve sosyal medyada kendisine atfedilen ifadelerin, görüşmelerin, isimlerin, belgelerin ve tutanakların gerçek dışı olduğunu belirtti; bunları süreç karşıtlarının “provokatif hareketleri” olarak niteledi.

DEM Parti daha önce uyarmıştı

DEM Parti İmralı Heyeti de daha önce sosyal medyada “görüşme notu” veya “tutanak” adı altında yayılan metinlerin resmî olmadığını açıklamış ve doğrulanabilir bir zemine dayanmayan belgelere itibar edilmemesi çağrısı yapmıştı.

İmralı Heyeti'nden ‘görüşme notları’ tepkisi

(AEK)