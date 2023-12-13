"Güvendiğim Dağlar" 11. Uluslararası İpekyolu Film Festivali'nde

Yönetmenliğini Mehmet Bükülmez’in yaptığı Anadolu efsanelerini konu alan belgesel film “Güvendiğim Dağlar”, ilk gösterimini 11. Uluslararası İpekyolu Film Festivali kapsamında 16 Aralık Cumartesi günü saat 20.00 de Beyoğlu’ndaki Atlas sinemasında yapacak. Gösterimden sonra filmin yönetmeni Mehmet Bükülmez, yapımcı Aydın Orak ve film ekibiyle söyleşi gerçekleştirilecek.

Kültür bakanlığının da yapım desteği verdiği film, aynı zamanda bir folklor derlemesi niteliğinde. Anadolu da sayısı binleri bulan halk hikâyeleri, masallar, söylenceler ve efsanelerden beş tanesi konu edilmiş.

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Bunlar; Gelincik Ana efsanesi, Hasandağı efsanesi, Gavurdağı efsanesi, Karacadağ Efsanesi ve Munzur Efsanesi. Aşk, dostluk, dürüstlük, kahramanlık, fedakârlık, sadakat, hoşgörü ve tolerans gibi ortak temaların olduğu efsaneler bunlar.

Çekimler, efsanelerin yaşanmış olduğu varsayılan bölgelerde yapıldı. Halktan kişiler ve konunun uzmanı kişilerle yapılan röportajlarında olduğu çekimlerim tümü dağlarda ovalarda ve köylerde yapıldı. Kaotik şehir yaşamının verdiği yorgunluktan uzaklaşıp kırsal alanlarda dinlenmeye çekilen bir karakterin, daha önce oralarda yaşandığına inanılan efsanelerin peşine düşmesi hikâye ediliyor.

Olabildiğince sade ve minimalist bir anlatımı olan filmin yönetmeni Mehmet Bükülmez; filmin çok kişisel bir yapıt olduğunu belirtiyor. Kendi içsel yolculuğum sırasında karşılaştığım efsaneleri ele aldım.

Doğanın kucağında bile insan mutlak bir yalnızlığı bulamıyor. Daha önce insanların ayak basmadığı iz bırakmadığı bir yer kalmadı.

Gittiğiniz her dağda, sığındığınız her mağarada yada bir su başında, orada daha önce yaşamış insanların hikayelerini bulursunuz. Yazılı kayıtlarda denk gelmezseniz bile sözlü anlatımda bunları bulabiliyorsunuz; Bunlar söylenceler, efsaneler, masallar ve halk hikayeleri olarak karşımıza çıkıyor.

Güvendiğim Dağlar

Senarist ve yönetmen : Mehmet Bükülmez Yapımcı: Orak film, Aydın Orak Yapım sorumlusu: Hafız Sengir Görüntü Yönetmeni: Göksel Tüzün Ses kayıt: Aliye Tüzün Kurgu: Ferhat Örs Renk Düzenlemesi: Ahmet Alan Ses tasarımı: Altar Ercan Müzik: İnan Tat Süre: 62 dk Tür. Deneysel, Belgesel.

(EMK)