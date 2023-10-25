Guterres'ten İsrail'e tepki: Hiçbir şey sivillerin öldürülmesini meşrulaştırmaz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, dün (24 Ekim) BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen üst düzey İsrail-Filistin oturumunda, “Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor” sözlerine tepki gösterilmesinin ardından açıklama yaptı.

Guterres, New York'taki BM binasında basına açıklama yaptı.

Hamas'la ilgili sözlerinin "bazıları tarafından yanlış yorumlandığını" vurgulayan Guterres, "bu durum karşısında şoke olduğunu" belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'nde dün düzenlenen yüksek düzeyli İsrail-Filistin oturumunda, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği saldırıyı kınadığını hatırlatan Guterres, "BM Güvenlik Konseyi'nde dün yaptığım açıklamaların yanlış yorumlanarak Hamas'ın terör faaliyetlerini gerekçelendiriyormuş gibi gösterilmem karşısında şoke oldum. Bu doğru değil. Hiçbir şey sivillerin bilinçli bir şekilde öldürülmesini, kaçırılmasını ya da sivil hedeflere roket atılmasını meşru kılamaz"dedi.

Guterres, "yaşamını yitirenler ve ailelerine saygısından ötürü açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu" ifade etti.

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Guterres saldırıları kınadı, İsrail tepki gösterdi

BM Genel Sekreteri Guterres, BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen üst düzey İsrail-Filistin oturumundaki konuşmasında Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği saldırıları kınadıktan sonra şunları söyledi:

"Ancak Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Topraklarının adım adım yerleşim yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete şahit oluyor. Ekonomileri yıkılmış, insanlar yerlerinden edilmiş ve evleri yerle bir edilmiş durumda. Siyasi çözüme olan inançları yok olmaya başladı."

Guterres, Hamas'ın İsraillilere yönelik saldırılarının "Filistin halkını toplu cezalandırmayı meşru kılamayacağını" vurgulayarak, "Savaşların bile kuralları vardır” dedi.

İsrail BM çalışanlarına vize vermeyeceğini açıkladı

İsrail yönetimi ise; Guterres'in Güvenlik Konseyindeki açıklamalarına karşı BM çalışanlarına ülkeye giriş vizesi vermeyebileceğini duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "İsrail, Guterres'in yaptığı konuşma sonrasında BM personeli tarafından yapılan vize başvurularının onaylanıp onaylanmayacağını değerlendirecek” denildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de "7 Ekim'den sonra dengeli yaklaşım diye bir şey yok" sözleri ile Guterres'in açıklamalarına tepki gösterdi, Genel Sekreter ile görüşmesini iptal ettiğini duyurdu.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan da Guterres'in istifa etmesini istedi.

BM: Resmi bir bilgilendirme yapılmadı

BM Sözcülüğü ofisi de konuya ilişkin açıklama yaptı.

Cohen'in, sosyal medya platformundaki paylaşımının görüldüğü aktarılan açıklamada, "İptale ilişkin henüz bize resmi bir bilgilendirme yapılmadı” dedi.

(RT)