ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 21 Ağustos 2025 13:54
 ~ Son Güncelleme: 21 Ağustos 2025 14:11
2 dk Okuma

Guterres, İsrail'e Batı Şeria'yı bölmeyi amaçlayan yerleşim planını durdurma çağrısını yineledi

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail’in Batı Şeria’yı ikiye bölecek “E1 Projesi”ni durdurması çağrısını yineleyerek, yasa dışı yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Guterres, İsrail'e Batı Şeria'yı bölmeyi amaçlayan yerleşim planını durdurma çağrısını yineledi
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yönetimine, işgal altındaki Batı Şeria'yı bölmeyi amaçlayan planını durdurması için bir kez daha çağrıda bulundu.

Guterres, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracak "E1 Projesi'ne" nihai onay vermesinin ardından bir açıklama yaptı.

Gasbedilen Filistin topraklarında her türlü yerleşim biriminin inşasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu hatırlatan Guterres, "İsrail yetkililerinin Batı Şeria'yı bölmeye yönelik yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme kararı geri alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Guterres, Gazze'deki büyük çaplı ölüm ve yıkımın önlenmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, ateşkesin derhal sağlanması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 15 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Guterres'in İsrail'in "E1" planını durdurmasına yönelik çağrısını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Guterres, açıklamasında, "Tutumumuz açıktır: Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki İsrail yerleşim yerleri ve bunlarla bağlantılı rejim, uluslararası hukuku ihlal ederek kurulmuş ve sürdürülmektedir." ifadesine yer vermişti.

Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs: Sürgünler ve Değiştirilen Demografi
Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs: Sürgünler ve Değiştirilen Demografi
17 Mayıs 2018

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin barı şeria kudüs doğu kudüs
ilgili haberler
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze kentini işgal planını onayladı
20 Ağustos 2025
/haber/israil-savunma-bakani-katz-gazze-kentini-isgal-planini-onayladi-310650
İsrail'e dünyadan tepkiler: İşgal planı derhal durdurulsun
8 Ağustos 2025
/haber/israil-e-dunyadan-tepkiler-isgal-plani-derhal-durdurulsun-310259
BM’den İsrail’in ‘UNRWA’ kararına tepki
26 Ocak 2025
/haber/bmden-israilin-unrwa-kararina-tepki-303976
İsrail, UNRWA'yı “terör örgütü” olarak tanımlamaya hazırlanıyor
23 Temmuz 2024
/haber/israil-unrwa-yi-teror-orgutu-olarak-tanimlamaya-hazirlaniyor-297771
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023
/haber/2023-filistin-israil-savasi-286302
BM'den İsrail'e: Filistin'deki yerleşim yeri faaliyetlerini durdurun
20 Haziran 2023
/haber/bm-den-israil-e-filistin-deki-yerlesim-yeri-faaliyetlerini-durdurun-280567
Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs: Sürgünler ve Değiştirilen Demografi
17 Mayıs 2018
/haber/gazze-bati-seria-ve-dogu-kudus-surgunler-ve-degistirilen-demografi-197249
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze kentini işgal planını onayladı
20 Ağustos 2025
/haber/israil-savunma-bakani-katz-gazze-kentini-isgal-planini-onayladi-310650
İsrail'e dünyadan tepkiler: İşgal planı derhal durdurulsun
8 Ağustos 2025
/haber/israil-e-dunyadan-tepkiler-isgal-plani-derhal-durdurulsun-310259
BM’den İsrail’in ‘UNRWA’ kararına tepki
26 Ocak 2025
/haber/bmden-israilin-unrwa-kararina-tepki-303976
İsrail, UNRWA'yı “terör örgütü” olarak tanımlamaya hazırlanıyor
23 Temmuz 2024
/haber/israil-unrwa-yi-teror-orgutu-olarak-tanimlamaya-hazirlaniyor-297771
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023
/haber/2023-filistin-israil-savasi-286302
BM'den İsrail'e: Filistin'deki yerleşim yeri faaliyetlerini durdurun
20 Haziran 2023
/haber/bm-den-israil-e-filistin-deki-yerlesim-yeri-faaliyetlerini-durdurun-280567
Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs: Sürgünler ve Değiştirilen Demografi
17 Mayıs 2018
/haber/gazze-bati-seria-ve-dogu-kudus-surgunler-ve-degistirilen-demografi-197249
Sayfa Başına Git