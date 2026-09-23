Guterres: İnsanlık eşi benzeri görülmemiş bir tehdit birleşimiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 81. Genel Kurulu görüşmelerinin ilk gününde son kez BM Genel Kuruluna hitap etmek üzere kürsüye çıktı.

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"İnsanlar gücü makinelere devrediyor"

Dünyada gücün devletler ile hükümetler ve teknoloji şirketleri arasında yer değiştirdiğini belirten Guterres, “Üçüncüsü de insanlar giderek gücü makinelere devrediyor, yapay zeka ajanları kontrolden çıkıyor ve ölümcül otonom silahlar bilim kurgudan askeri gerçekliğe dönüşüyor" dedi.

Guterres, “İnsanlığın eşi benzeri görülmemiş bir tehdit birleşimiyle karşı karşıya olduğu anda, kolektif eylem mekanizmalarımız giderek artan bir baskı altında" diye konuştu.

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“Filistin topraklarındaki yıkıcı durumu gözden kaçırmamalıyız”

Orta Doğu’da çatışmaların giderek arttığını anlatan Guterres, şöyle devam etti:

“Sözde ateşkesler, sivillerin bedelini ödemeye devam ettiği 'küçük çaplı ateşkeslerden' öteye geçmiyor. Artık yeter. Bölgeyi saran kargaşa ortamında, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yıkıcı durumu gözden kaçırmamalıyız. Gazze'deki Filistinlilere yönelik, Genel Sekreter olarak görev yaptığım yıllar boyunca tanık olduğum hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım dalgası yaşandı. İki devletli çözümün gözümüzün önünde yok olmasına izin veremeyiz.”

“BM Güvenlik Konseyini yeniden yapılandırmalıyız”

Guterres, dünyadaki birçok çatışmanın gücün kontrolden çıktığını, kuvvetin diplomasiyi geride bıraktığını gösterdiğini belirterek çifte standart uygulamadan BM Şartı'nın savunulması gerektiğini söyledi.

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BM Güvenlik Konseyi reformuna dikkati çeken Guterres, “BM Güvenlik Konseyi'ni, günümüzün zorluklarının gerektirdiği meşruiyet ve etkinliğe sahip olacak şekilde, günümüz dünyasını yansıtacak şekilde yeniden yapılandırmalıyız. Bugün Afrika'nın Konsey'de hala daimi bir koltuğu yok. 21. yüzyılda daimi Afrika temsilcisi olmayan bir Güvenlik Konseyi, adaletsiz ve savunulamazdır. Mevcut sorunlarla yüzleşebilecek kadar güçlü ve dünyayı olması gerektiği gibi inşa etmeye kararlı bir BM'ye ihtiyaç var.” dedi.

“Katil robotların geleceğimizde yeri olmamalıdır”

Guterres, teknoloji alanında yapay zekanın “oyunun kurallarını değiştirecek” hale geldiğini belirterek, “Yanlış anlamayın, tehlike teknoloji değil, tehlike; hesap verebilirliği, denetimi, şeffaflığı olmayan bir teknoloji” değerlendirmesini yaptı.

Hükümetlerin birinci görevinin, insanlarını korumak olduğunu söyleyen Guterres, yapay zekanın sorumlu şekilde geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Guterres,“Hayati önem taşıyan kararların asla makinelere bırakılmaması gerektiğine karar verelim. Katil robotların geleceğimizde yeri olmamalıdır” dedi.

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