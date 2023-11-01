Guterres: "İnsancıl hukuk alakart menü değil, kuralları keyfinize göre seçemezsiniz"

BM Genel Sekreteri António Guterres İsrail güçleri ve Hamas militanları arasında "derhal insani ateşkes" ilan edilmesi talebini yinelerken Hamas'ın rehin tuttuğu sivillerin de "derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını" istedi.

BM GENEL KURULU'NUN GAZZE İÇİN İLK KARARI BM | "Gazze'de derhal ateşkes ilan edilsin ve esirler koşulsuz serbest bırakılsın"

Guterres, uluslararası insancıl hukukun "gözardı edilemeyecek açık kuralları olduğunu" söyled ve "[bu kuralları] alakart menüymüşçesine [keyfinize göre] seçemezsiniz" dedi.

Yaşamsal maddeler kesintisiz akmalı

BM Genel Sekreteri Gazze halkının yaşamsal malzemelerden yoksun bırakılmasının sadece çatışmanın "insanlık trajedisini büyüttüğünü" söyledi ve "Gazze'deki felaketten kaynaklanan acil gereksinimleri karşılamaya yetecek ölçüde insani yardım için kesintisiz ve güvenli erişim sağlanmasını" istedi.

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Guterres, İsrail Ordusunun kara harekâtlarının yayılması ve yoğunlaşan hava saldırıları eşliğinde süre giden, Gazze'den İsrail'e yönelik roket saldırıları da dahil şiddetin artışından "derin kaygı" duyduğunu dile getirdi.

Genel Sekreter, "Savaşın başından beri sivil halk en çok zarar gören taraf oldu. Sivillerin korunması en önemli ve her iki tarafça daima saygı gösterilmesi gereken bir konudur." dedi.

7 Ekim'den bu yana ölen 8 bin 300 kişiden

en az 6 bini kadınlar, çocuklar ve yaşlılar

Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de en 8 bin 300 kişinin öldüğünü, bunların 3 bin 547'sinin çocuk, 2 bin 136'sının kadın ve 480'inin yaşlılar olduğunu açıkladı.

Gazze'de yaklaşık 13 bin personel çalıştıran BM Mülteci Ajansı'nın (UNRWA) Filistin Ofisinden açıklanan sayılar yaşanmakta olan insani krizin boyutlarını açıkça ortaya koyuyor. 150 UNRWA tesisinde 670 bin yerinden edilmiş kişi barınıyor.

Ajans sözcüsü, "Barınma yerlerindeki durum hala çok kritik, çok sınırlı yardım var ve barınmak için başka yer yok" dedi ve sağlık hizmetleri daralırken koruma risklerinin arttığını dile getirdi.

Rehinelere yapılanların hiçbir gerekçesi yok

BM Genel Sekreteri, 7 Ekim'de Hamas tarafından gerçekleştirilen sivillere yönelik saldırıları "terör eylemi" olarak niteledi ve "kesinlikle kınadığını" tekrarladı. "Ne şekilde olursa olsun sivil insanların öldürülmesi, yaralanması ve kaçırılmasının hiçbir gerekçesi olamaz," dedi. ve "Hamas tarafından rehin tutulan bu sivillerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını talep ett[iğini]" tekrarladı.



Guterres, tüm tarafların, "ayrımları gözetme, orantılılık ve özen ilkeleri de dahil olmak üzere" kurallara uymaları gerektiğini belirtti. Çatışmanın sınırları aşarak Lübnan ve Suriye'ye sıçrama tehlikesine de dikkat çeken BM Genel Sekreteri, bölgedeki tüm liderleri en yüksek derecede itidale çağırdığını "çatışmanın tehlikeli boyutlara ulaşması riskinden hala derin bir kaygı duymakta" olduğunu söyledi.

(AEK)