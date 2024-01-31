Guterres: "Hiçbir devlet uluslararası hukukun üstünde değil, herkes UAD kararına uymalı"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, Çarşamba günü New York'ta BM Genel Merkezi'nde, Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesinin 2024 Açılış Toplantısı'nda konuştu.

Genel Sekreter Ortadoğu'da ve dünyada süregiden çatışmalarda hiçbir tarafın uluslararası hukuktan üstün olmadığını, en son Güney Afrika'nın Gazze'de süregiden İsrail istilasına yönelik olarak talep ettiği "ihtiyati tedbir" kararıyla gündeme gelen Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararlarına uymanın bütün devletler için zorunlu olduğunu söyledi.

"UNRWA Gazze'deki insani yardım çalışmasının belkemiğidir"

İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) 12 çalışanının 7 Ekim'deki Hamas saldırılarına katıldıkları iddiasını paylaşan ABD, Birleşik Krallık, Almanya ve Japonya'nın da dahil olduğu büyük devletlerin BM ajansına ödemelerini durdurmalarına değinen Guterres, "UNRWA Gazze'deki insani yardım çalışmalarının bel kemiğidir." dedi ve tüm üye ülkelere "UNRWA'nın hayat kurtarıcı çalışmalarını sürdürmesi" için destek çağrısında bulundu.

"Gazze'de olanlar insanlığın vicdanında bir leke"

Gazze'de son 120 günde meydana gelen ölüm, yıkım, yerinden edilme, açlık ve kaybın "hepimizin insanlığı ve vicdanında" bir leke olduğunu vurgulayan Guterres, "Siviller ve koruma altındaki personeli öldüren, yaralayan, sivil altyapıyı yok eden durmak bilmeyen askeri saldırılar karşısında dehşete düşüyorum." dedi.

Guterres, sadece Gazze'de üçte ikisi kadın ve çocuklar olmak üzere 25 bin 400'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü, sivil altyapının ise yüzde 70'inin ya yıkıldığını ya da çok ciddi zarar gördüğünü belirtti.

"Çatışmada hiçbir taraf uluslararası hukukun üstünde değildir"

Yaklaşık 1,7 milyon kişinin yerinden edildiğini ve dönecek evleri olup olmadığını bilmediklerini aktaran Guterres, "Çatışmada hiçbir taraf uluslararası hukukun üstünde değildir." dedi

"Uluslararası insancıl hukukta ayrım gözetme, orantılılık ve saldırıda önlem alma ilkeleri[nin] her zaman gözetilme[si gerektiğini]" vurgulayan BM Genel Sekreteri, "Aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanının (UAD) bağlayıcı kararlarına uymak zorunludur." dedi.

Guterres, dün UNRWA'nın önde gelen bağışçılarıyla toplantı yapıp endişelerini dile getirdiğini belirterek UNRWA'nın kilit öneme sahip çalışmalarının sürmesi gerektiğini vurguladı.

"Tüm bu şiddet durmalı ve sorumlular hesap vermeli"

Guterres, Gazze'de 2,2 milyon kişinin maruz kaldığı insanlık dışı koşullardan derin kaygı duyduğunu söyleyerek "Acil insani ateşkes çağrı[sını]" yineledi.

Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini de endişeyle karşıladığını ifade eden Guterres, "Tüm bu şiddet durmalı ve sorumlular hesap vermeli." çağrısında bulundu.

Guterres, şiddetin işgal altındaki topraklarla da sınırlı kalmadığına işaret ederek Mavi Hat, Suriye, Irak ve Kızıldeniz'deki gerginliğin bölgesel istikrarı tehlikeye atabileceği konusunda uyardı. Guterres, "acilen ve çok geç olmadan" gerginliğin azaltılması ve şiddetin sonlandırılması talebinde bulundu.

"Bu çatışma iki devletli çözüm için somut ilerlemeyle sonlanmalı." diyen Guterres, işgalin sonlanması ve Gazze'nin de parçası olduğu bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini kaydetti.

(AEK)