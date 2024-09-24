Guterres: "Hayal edilemez olana, sonunda dünyayı yutacak barut fıçısına doğru sürükleniyoruz"

Genel Kurul'da genel görüşmeye geçilmesi öncesinde BM'nin 2024 çalışma raporunu sunan Genel Sekreter Guterres, dünya liderlerinin Gazze, Ukrayna, Sudan ve başka yerlerdeki şiddetli çatışmaların ve iklim değişikliği, yoksulluğun sonlandırılması ve yapay zekanın denetlenmesi konularındaki artan belirsizliklerin gölgesinde bir araya geldiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri, "Dünyamız bir kasırganın burgacında. Muazzam bir dönüşüm çağındayız, daha önce hiç yüzleşmediğimiz, küresel çözümler gerektiren güçlüklerle karşı karşıyayız; " dedi.

Guterres [dünya liderlerini] "Jeopolitik bölünmelerin derinleştiği, sıcaklıkların dünya ölçeğinde yükseldiği, nükleer boy ölçüşmeler ve yeni silahların 'karanlık gölge'sinde süre giden ve sona ereceğine dair hiçbir işaretin olmadığı savaşların kızıştığı" konusunda uyardı.

"Hayal edilemez olana, sonunda dünyayı yutacak barut fıçısına doğru sürükleniyoruz." dedi.

İki baskın hakikat

Guterres, Genel Kurul'daki devlet ve hükümet başkanlarının karşısına iki "baskın hakikat"le çıktığını söyledi:

"Birincisi, dünyamızın durumu sürdürülemez - böyle devam edemeyiz. İkincisi, karşılaştığımız zorluklar çözülebilir -ancak bu, uluslararası sorun çözme mekanizmalarının sorunları gerçekten çözdüğünden emin olmamızı gerektiriyor."

(AEK)