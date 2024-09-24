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DÜNYA
Yayın Tarihi: 24 Eylül 2024 22:04
 ~ Son Güncelleme: 24 Eylül 2024 23:11
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GENEL SEKRETER 79. BM GENEL KURULUNDA

Guterres: "Hayal edilemez olana, sonunda dünyayı yutacak barut fıçısına doğru sürükleniyoruz"

BM Genel Sekreteri António Guterres, Salı günü yıllık BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Görüşmeler toplantısı açılış konuşmasında dünyanın, "başlarına bir şey gelmeyeceği" zehabına kapılmış hükümetler ve sair güçler yüzünden bir "kutuplaşma cehennemi"ne kıstırıldığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Guterres: "Hayal edilemez olana, sonunda dünyayı yutacak barut fıçısına doğru sürükleniyoruz"
BM Genel Sekreteri Guterres, 79. Genel Kurul açılış konuşmasında

Genel Kurul'da genel görüşmeye geçilmesi öncesinde BM'nin 2024 çalışma raporunu sunan Genel Sekreter Guterres, dünya liderlerinin Gazze, Ukrayna, Sudan ve başka yerlerdeki şiddetli çatışmaların ve iklim değişikliği, yoksulluğun sonlandırılması ve yapay zekanın denetlenmesi konularındaki artan belirsizliklerin gölgesinde bir araya geldiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri, "Dünyamız bir kasırganın burgacında. Muazzam bir dönüşüm çağındayız, daha önce hiç yüzleşmediğimiz, küresel çözümler gerektiren güçlüklerle karşı karşıyayız; " dedi.

Guterres [dünya liderlerini] "Jeopolitik bölünmelerin derinleştiği, sıcaklıkların dünya ölçeğinde yükseldiği, nükleer boy ölçüşmeler ve yeni silahların 'karanlık gölge'sinde süre giden ve sona ereceğine dair hiçbir işaretin olmadığı savaşların kızıştığı" konusunda uyardı.

"Hayal edilemez olana, sonunda dünyayı yutacak barut fıçısına doğru sürükleniyoruz." dedi.

İki baskın hakikat

Guterres, Genel Kurul'daki devlet ve hükümet başkanlarının karşısına iki "baskın hakikat"le çıktığını söyledi:

"Birincisi, dünyamızın durumu sürdürülemez - böyle devam edemeyiz. İkincisi, karşılaştığımız zorluklar çözülebilir -ancak bu, uluslararası sorun çözme mekanizmalarının sorunları gerçekten çözdüğünden emin olmamızı gerektiriyor."

(AEK)

Haber Yeri
New York
António Guterres bm genel kurulu
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