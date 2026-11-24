Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla 23 Kasım'da New York'ta düzenlenen özel toplantıya gönderdiği mesajda uluslararası toplumu Filistin halkının çektiği acılara son vermek için harekete geçmeye çaiğırdı.

Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed'in okuduğu mesajda Guterres dayanışmayı vurguladı:

“Dayanışmanın acılara tanıklıktan daha fazla bir şey demek olduğunu biliyoruz. Dayanışma, bu acılara son vermek için harekete geçmek demek olmalı.”

"Sözde ateşkes"

Gazze'deki yıkımın boyutlarına dikkat çeken Guterres, ateşkesin ilan edilmiş olmasına karşın Filistinlilere yönelik şiddetin sona ermediğini vurguladı:

“Gazze'deki Filistinliler açısından yıkımın boyutları sarsıcı. On binlerce insan öldürüldü. Aileler parçalandı. Evler, okullar ve hastaneler enkaza dönüştü. Bildiğimiz anlamıyla gündelik hayatın temelleri yıkıldı. Ve sözde ateşkese rağmen ölümcül şiddet ve yerinden edilmeler bugün de sürüyor.”

Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırılarını açıkça mahkûm ettiklerini hatırlatan Guterres, “Hiçbir şey bu eylemleri haklı gösteremez. Ve hiçbir şey Filistin halkının topluca cezalandırılmasını haklı gösteremez” dedi.

"Batı Şeria'da kuşaklardır görülmemiş çapta yerinden edilme"

Guterres, işgal altındaki Filistin topraklarının diğer bölgelerinde de Filistinlilerin tahammül edilemez bir baskıyla karşı karşıya olduklarını belirtti:

“Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da yerleşimci şiddeti, yıkımlar, tahliyeler, topraklara el konulması ve yerinden edilmeler, Filistinli aileleri kuşaklardır görülmemiş bir ölçekte evlerinden ve topraklarından sürüyor.”

İsrail'in E1 yerleşim planını ilerletme girişimleri de dahil olmak üzere hukuka aykırı yerleşim genişletme faaliyetlerinin iki devletli çözümün uygulanabilirliğini tehdit ettiğini belirten Guterres, bu faaliyetlerin derhal durdurulmasını istedi.

“Kaybedecek zaman yok. Hareketsizliğin mazereti olamaz. Cezasızlığa yer yok. Uluslararası hukuk tutarlı biçimde ve ayrım gözetilmeksizin uygulanmalı.”

“İnsani yardım pazarlık aracı olarak kullanılmamalı”

Guterres, BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerinin engellenmesine de karşı çıktı:

“Yardımlar asla engellenmemeli, başka amaçlara yönlendirilmemeli ya da pazarlık aracı olarak kullanılmamalı. Filistinli mültecilere karşı ortak sorumluluğumuzu temsil eden UNRWA'nın, BM Genel Kurulunun kendisine verdiği görevi yerine getirmesine izin verilmeli.”

UNRWA'nın BM'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Genel Sekreter, kuruluşun çalışanlarının korunmasını, tesislerinin dokunulmazlığına saygı gösterilmesini ve üye devletlerin kuruluşun faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli siyasi ve mali desteği sağlamasını istedi.

Gazze'de 77 yıllık insani gelişimin kazanımları yok oldu

Guterres, Gazze'nin geleceğine ilişkin üç temel ilke ortaya koydu.

İlk olarak, toparlanma sürecine Filistinlilerin öncülük etmesi, Filistinli kadınların ve gençlerin kendi geleceklerinin biçimlendirilmesinde etkin rol üstlenmeleri gerektiğini belirtti.

İkinci olarak toparlanmanın konutların ve altyapının yeniden inşasıyla sınırlı kalamayacağını vurguladı:

“BM ve Dünya Bankasının ortak değerlendirmesi, Gazze'deki çatışmanın 77 yıllık insani gelişme kazanımlarını ortadan kaldırdığını ortaya koydu.”

Temiz suya, sağlık hizmetlerine, eğitime ve geçim kaynaklarına erişimin hızla yeniden sağlanmasını isteyen Guterres, toplumsal dokunun onarılması ve toplumun yaralarının sarılması gerektiğini de belirtti.

Üçüncü olarak yeniden inşanın siyasi çözümün yerine geçirilemeyeceğini vurguladı:

“İşgal altındaki Filistin toprakları siyasi, ekonomik ve toprak bütünlüğünü korumalı ve tek, meşru, egemen, demokratik bir Filistin hükümeti altında birleşmeli. İsrail'in hukuka aykırı işgaline mümkün olan en kısa sürede son verilmesi ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesi ortak çabalarımızın merkezinde kalmalı.”

“Kendi kaderini tayin hakkı"

Guterres, 2025'te yeni ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıması ve BM Genel Kurulunun New York Bildirisi'ni kabul etmesiyle kazanılan siyasi ivmenin ilhakın önlenmesi, yerleşimlerin genişletilmesinin durdurulması ve Filistin kurumlarının güçlendirilmesi için somut adımlara dönüştürülmesini istedi.

“Açık konuşalım: Filistin halkının meşru kendi kaderini tayin hakkı gerçekleşmeden Orta Doğu'da barış olamaz.”

Genel Sekreter, 1967 öncesi sınırlar temelinde, Gazze ve Batı Şeria'nın Filistin Devleti'nin ayrılmaz parçaları, Kudüs'ün her iki devletin başkenti olacağı iki devletli çözümün ileriye dönük tek uygulanabilir yol olduğunu belirtti.

Guterres mesajını şu çağrıyla tamamladı:

“Filistinli çocukların korkmadan öğrenim görebildiği, Filistinli ailelerin yerlerinden edilmeden yaşayabildiği, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını kullanabildiği ve tam ulusal bağımsızlığına ve egemenliğine kavuşabildiği, Filistinlilerin ve İsraillilerin barış, adalet, güvenlik ve insan onuruna yaraşır bir yaşam sürebildiği bir dünya için birlikte çalışalım.”

(AEK)