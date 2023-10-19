Guterres: "Bağımsız bir Filistin Devleti kurulmadıkça hiçbir çözüm mümkün değil"

BM Genel Sekreteri António Guterres, Filistin Direnişi ve İsrail arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar için ateşkes çağrısında bulundu ve "bağımsız bir Filistin devleti kurulması" çağrısında bulundu.

Guterres Mısır'da

Gazze'ye büyük çaplı yardımların ulaştırlmasına yönelik hazırlıkları yerinde gözlemek üzere Kahire'ye giden Guterres Mısır Dışişleri Başkanı Semih Şukri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında: "Yaklaşık iki haftadır Gazze halkına yakacak, yiyecek, su, ilaç ve diğer yaşamsal malzemeler ulaştırılamadı. Hastalıklar yayılıyor. Stoklar eriyor. İnsanlar ölüyor." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ile Kahire'de düzenlediği basın toplantısında her iki tarafa da ateşkes çağrısında bulundu. Guterres. "İsrail ile yan yana, karşılıklı güvenlik garantisi altında, uluslararası kararlar ve iki taraf arasındaki anlaşmalar doğrultusunda bağımsız bir Filistin devleti kurulmadıkça hiçbir çözüm mümkün değildir." dedi.

"Kadınlar ve çocuklar öldü"

Krizin, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırında, çok sayıda İsraillinin yaralanması, öldürülmesi ve sivillerin kaçırılmasıyla tetiklendiğini belirten António Guterres, bunun da İsrail'in Gazze'yi tamamen kuşatmasına, sivillere yönelik acımasız bombalamalara girişmesine yol açtığını belirtti. Guterres, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğunu vurguladı.

"Hastaneler, okullar ve BM tesislerine saldırılamaz"

BM Genel Sekreteri, "Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini yeniden teyit etmek isterim." dedi. "Sivillerin korunması[nın] ayrıca bir zorunluluk" olduğunu ifade eden Guterres, "Hastaneye, okula veya BM tesislerine yönelik her türlü saldırı[nın] yasak ve uluslararası hukuka aykırı [olduğunu]" hatırlattı.

Acil insani eylem

Guterres "Bu insani felaket karşısında, iki acil insani eylem çağrısında bulunuyorum" dedi:

▶ Hamas'ın, derhal ve koşulsuz olarak rehineleri serbest bırakması.



▶ İsrail'in, Gazze halkının en temel ihtiyaçlarının karşılanması için insani yardımlara derhal izin vermesi.

"Hamas saldırıları toplu cezalandırmayı haklı kılmaz

Guterres, "Net bir şekilde söylüyorum," diye ekledi: "Filistin halkının 56 yıllık işgalin ardından meşru ve derin mağduriyetleri var."

Guterres, hiçbir eylemin terörü haklı gösteremeyeceğini ifade ederek, Hamas'ın İsrail'e saldırılarının Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını haklı gösteremeyeceğini vurguladı.

Her iki tarafa da ateşkes çağrısında bulunan Guterres, Gazze halkının yaklaşık iki haftadır gıda, su ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara erişiminin olmadığını anımsattı.

İnsanlar ölüyor, engelsiz insani yardım erişimi gerek

Guterres, temel ihtiyaçların karşılanamayışının bölgede hastalıkların yayılmasına neden olduğunu vurgulayarak, "İnsanlar ölüyor. Bu görüntüler beni dehşete düşürdü ve Gazze'deki sivillerin temel hizmetlere ve malzemelere ihtiyacı var. Bunun için de hızlı ve engelsiz insani yardım erişimine ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Gazze halkına yardım ulaştırmanın sürekli bir çaba gerektirdiğini söyleyen Guterres, "Basit bir ifadeyle, görevlilerin yardımları içeri sokabilmeleri ve güvenli bir şekilde dağıtabilmeleri gerekiyor." dedi.

Refah kapısı tek umudumuz

Guterres, bölgeye yardım ulaştırma hazırlıklarını izlemek üzere Mısır'a geldiğini belirtti: "Bu hayat kurtarma çabasında, El-Ariş Uluslararası Havalimanı ve Refah Sınır Kapısı sadece kritik öneme sahip değil, aynı zamanda tek umudumuz." dedi.

(AEK)