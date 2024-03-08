Guterres, 8 Mart'ta kadınlara yönelik "kökleşmiş önyargılar"la mücadele planı başlattı

BM Genel Sekreteri António Guterres, “Artık eşitlik zamanı. Bunu başarmak için söylemle kaynakları eşleştirmemiz gerek" dedi. "Kadınlara ve kız çocuklarına yatırım yapmamız, ilerlemeyi hızlandırmamız ve hepimiz için daha iyi bir dünya inşa etmemiz gerek."

Guterres, BM Sistemi Ölçeğinde Cinsiyet Eşitliğinı Hızlandırma Planı olarak adlandırdığı yeni planının "kadınları ve kız çocuklarını genel olarak bütün faaliyetin merkezine yerleştirmeye özgülendiğini" söyledi.

Genel Sekreter, "Dünya çapında, kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaçlarına karşılık veren politikaları, bütçeleri ve yatırımları tasarlama ve uygulamaları için hükümetlere destek vereceğiz," dedi.

Küresel tepkiye karşı hamle

Guterres yeni planın, kadın haklarına karşı tehdit oluşturan ve kimi zaman hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde ilerlemeleri tersyüz eden küresel reaksiyona yönelik tasarlandığını söyledi. BM lideri, Afganistan'da kız çocukların okula gitmesi ve kadınların ev dışında çalışmasıyla ilgili cinsiyete dayalı kısıtlamaları ve Gambiya'da kadınları mağdur eden kadın sünneti uygulamasının yasallaştırılmasının gündeme alınması gibi örneklere işaret etti.

Küresel krizler en çok

çocuk ve kadınları vuruyor

Genel Sekreter, "Yoksulluk ve açlıktan iklim felaketlerine, savaş ve teröre varıncaya dek karşı karşıya kaldığımız küresel krizler en çok kadınları ve kız çocuklarını vuruyor" dedi.

Geçtiğimiz yıl boyunca, Sudan'daki tecavüz ve insan ticareti vakalarına ilişkin tanıklıklardan, İsrail-Filistin çatışması sırasındaki son cinsel saldırı haberlerine kadar, çatışmaların kadınları ve kız çocuklarını dünya çapında nasıl etkilediğini gösteren korkunç raporlar su yüzüne çıktı.

Genel Sekreter, İsrail-Filistin çatışması kapsamındaki krizle ilgili olarak, BM Çatışmalarda Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten'in İsrail'e yönelik Hamas saldırıları sırasında gerçekleşen cinsel şiddet ve cinselleştirilmiş işkenceler üzerine hazırladığı raporu ve ana ve çocuk sağlığı hizmetlerinin can çekiştiği, hali hazırda 100 bini aşkın ölü ve yaralının çoğunu kadınların ve çocukların oluşturduğu savaşla yerle bir edilmiş Gazze'deki Filistinli tutuklulara yönelik cinsel istismar haberlerini özellikle vurguladı.

Guterres, barınma merkezlerine hijyen kitleri sağlayan UNRWA'ya göre de yerlerinden edilen ve bombardıman ortasında kalan kadın ve kız çocukları için de aynı şekilde daha fazla bakım hizmetine acilen ihtiyaç olduğunu söyledi.

Önyargıya göğüs germek

Bununla birlikte, "önyargıların hepsiyle" mücadele ve eşitlik önündeki engelleri ortadan kaldırmak için hedefli program ve kotalara ihtiyaç duyulabileceğini söyleyen Guterres, Eylül'de toplanacak Gelecek Zirvesi'nde üye devletlerden Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ötesindeki ölçüm önerilerini desteklemelerini istedi.

Genel Sekreter GSYH hesaplamalarının milyarlarca kadının gerçekleştirdiği ev içi emeği göz ardı ettiğini, tamamlayıcı ölçütlerin ise kadınları içeren daha kapsamlı ve dengeli bir tablo sunduğunu anlattı.

Guterres ayrıca yoksulluktaki cinsiyet ayrımcılığının giderilmesinin de kritik önem taşıdığını ekledi.

(AEK)