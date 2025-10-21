Gustavo Petro: "İnsanlığın çıkışı Trump'ın değişmesinde"

Kolombiya'nın en tanınmış gazetecilerinden Daniel Coronell'in ABD ve dünya meselelerine ilişkin sorularını yanıtlayan Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, röportajın sonunda, Kolombiya'nın ABD ile yaşamakta olduğu siyasi ve diplomatik krizi çözmek için kendisinin gerekli bilgelik ve pragmatizme sahip olduğuna ilişkin sözlere teşekkür etti ama "Trump'ın aklında böyle bir şey olduğundan kuşkuluyum." dedi.

Petro bununla birlikte, "Kuzey Amerika kurumlarının demokratik birikiminin bilimi ve gerçeği iftira, kibir ve açgözlülüğün önüne koyabileceğine inan[dığını]" sözlerine ekledi.

Trump'ın petrol takıntısının "hepimizi öldüreceği"ni söyleyen Petro, insanlığın çıkış yolunun "Trump'ın değişmesinde" olduğunu vurguladı: "Değilse Trump'tan kurtulmak gerekiyor."

"Trump'ın suçlamaları kaba ve cahilce"

Röportaj, ABD Başkanının Petro'yu "yasadışı uyuşturucu satıcısı" olarak suçlayıp ABD'nin Kolombiya'ya mali yardımı askıya aldığını açıklaması sonrasında yapıldı.

İNSAN HAKLARI TEMELLİ PARADİGMA HEDEFTE Trump Kolombiya Devlet Başkanı Petro'yu "uyuşturucu lideri" ilan etti

Petro, Trump'ın açıklamalarını yanlış ve saldırgan olarak niteledi, ABD Başkanı'nın Kolombiya'ya karşı tutumunu "kaba ve cahil" olarak değerlendirdi. Petro ayrıca, ABD ile Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) "fiilen askıya alındığını" açıkladı. Petro, Bogota'daki ABD Maslahatgüzarı John McNamara ile görüşmesine de atıfta bulundu. Görüşmenin "resmi gerekçeler taşıdığını" ve saldırılara karşın "Kolombiya'nın Trump'ın gözünde hâlâ ne kadar önemli olduğunu" yansıttığını vurguladı.

ABD Kolombiya'ya Orta Doğu politikası yüzünden karşı

Petro, ilişkilerin kötüleşmeye yönelişini ABD'nin Orta Doğu'daki eylemlerine ve Latin Amerikalı göçmenlere yönelik muamelesine bağladı. Gazze'nin bombalanması ve Latin Amerikalıların ABD'den sınır dışı edilmeleri artarak sürerken, "Gazze'ye atılan füzelerin artık Karayip Denizi'ne düştüğünü" belirtti. Başkan, Kolombiya tarihine atıfta bulunarak, Simon Bolivar döneminden bu yana Kolombiya ordusunu hep "ABD ile itaatkar bir ilişkiye razı olmayan" mütevazı, kırsal nüfustan gelen insanların oluştura geldiğini söyledi.

Petro New York'a sevk edilen ABD askerlerini "emirlere itaatsizliğe" çağırdığı söylenen tartışmalı demecine ilişkin soruyu da mesajının bir itaatsizlik çağrısı değil, evrensel bir ahlaki ilkenin dile getirilmesi olduğunu söyleyerek yanıtladı: "Bu bir 'başkanınıza itaatsizlik edin' mesajı değil, ister Kolombiyalı, ister Avrupalı, ister Afrikalı isterse Amerikalı olsun- dünyada hiçbir askerin bir emri yerine getirmek gerekçesiyle insanlığa karşı suç işleyemeyeceği mesajıdır." dedi.

Kolombiya'da geçmişteki insan hakları ihlallerini hatırlatarak, "Ben 6 bin 402 genci infaz etme emri verirsem, Ordunun bu emre itaat etmemesi gerekir." dedi.

"Kolombiya'nın 'kontrolden çıktığı' doğru, ama ABD'nin kontrolünden"

Petro söyleşide ayrıca Trump'ın Kolombiya'nın "kontrolden çıktığı" iddiasına doğrudan yanıt verdi.

"Trump, Kolombiya'nın kontrolden çıktığını söyledi - tabii ki kendi kontrolü dışına. Bir demokraside hükümet, halkının kontrolü altındadır, Trump'ın değil. O, Kolombiya'da kral değil; burada kralları kabul etmiyoruz."



"Burada krallık taslamaya kalkışanların kafaları kesilir."

Trump'ın "özgür insanlar değil, köleler" istediğini belirten Petro, Kolombiyalıların ABD'den kelepçeli olarak sınır dışı edilmelerini de eleştirdi.

"Trump'ın 'petrol takıntısı' hepimizi öldürecek"

Petro, kendi çevre politikalarını Trump'ın petrol merkezli dünya görüşüyle ​​karşılaştırdı:

"Trump petrole takıntılı; tüm küresel stratejisi daha fazla petrol elde etmek üzerine kurulu ve bunun artık işe yaramadığını ve hepimizi öldüreceğinin farkında değil."

Petro, hükümetinin temel ilkesinin iklim değişikliğiyle mücadele olduğunu ve Trump'ın aksine siyasi yaklaşımının "bilimle uyumlu olması gerektiğini" yineledi.

Trump'tan nasıl kurtulmalı?

Kolombiya Devlet Başkanı sözlerini şöyle tamamladı: "İnsanlığın ilk çıkış yolu Trump'ı değiştirmek. Bunun farklı yolları olabilir. En kolayı bunu Trump'ın kendisinin yapması. Aksi takdirde, Trump'tan kurtulmak lazım."

