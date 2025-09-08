Gürsel Tekin polis eşliğinde il binasına girdi: "Tepki gösterenler CHP'li değil"

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak atanan Gürsel Tekin, polis koruması altında il binasına geldi. Burada yaptığı açıklamada "kayyım" olmadığını söyleyen Tekin, çevik kuvvet eşliğinde İl Binası'na girdi.

Gürsel Tekin'in konuşması sırasında şişe atanlara hitaben "Sorun değil, isterse kurşun atsınlar" dedi. Polis, il binası içinde bekleyenleri biber gazı ile dışarı çıkarırken Tekin'i içeri aldı. İçeridekiler "Defol Gürsel" sloganlarıyla tepki gösterdi.

CHP’liler makam katında barikat kurarken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, Gürsel Tekin'in elinde mahkeme kararı ile binanın üçüncü katında beklediğini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı ablukada: Polis biber gazıyla CHP'lileri dışarı çıkarıp, Tekin'i içeri aldı

"Biz kayyım falan değiliz"

Tekin, "O gün kongre olduğunda delege olmayan bir Gürsel Tekin olarak karşılıklı birbirine ağır söz söyleyen arkadaşları uyardım. Mahkeme bir karar aldı. Şikayet edenler CHP'li, taraflar CHP'li. Bizi önerenler de CHP'li. Biz kayyım falan değiliz. Kayyım Beşiktaş'ta, Şişli'de. Bizim tarafsızlığımıza hiçbir arkadaşımızın itirazı söz konusu değil. Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Hiçbir arkadaşımızı ayrıştırmadık" dedi.

"Bağıranların bir tanesi CHP'li değil"

Çevreden atılan cisimlere karşı şemsiyle korunan Tekin, "Bizi engelleyemezler. CHP'lilerin bana tepkisi olmaz. Şu bağıranların bir tanesi CHP'li değil" dedi.

İstanbul İl Binası önünde konuşan Tekin'in açıklalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Benim ve arkadaşlarımızın görevi provokasyona gelmek değildir. Bizim baba ocağının kurumsal kimliğini muhafaza etmek için çok önemli çabalarımız olacak. Elbette önümüzdeki günlerde bizim de söyleyebilecek iki kelamımız var. Bakın tarihimizin hiçbir döneminde olmadığı kadar ben ve arkadaşlarım, ailelerimiz, çocuklarımız, eşlerimiz dahil olmak üzere tehdit edildi. Bütün bunları biliyoruz. Ama sabırla bu sorunu çözmek istiyoruz. Birileri CHP'yi parçalamak isteyebilir. Çünkü hiçbir emekleri yok. Bizim alın terimiz var. Biz CHP'nin birliğini, bütünlüğünü muhafaza etmek için çok ciddi gayretler sarf edeceğiz. Hiçbir CHP'li arkadaşımızın bizim tarafsızlığımızla ilgili hiçbir şüphesi, kaygısı olmasın. Yarın Sayın İl Başkanımız Özgür Özel ne zaman isterse otururuz, sıkıntıların, sorunların ne olduğunu hep beraber konuşur ve çözeriz.

"Kılıçdaroğlu’na gitme gereği duymadım"

"Bizim basınımızın bir kesimi, Allah iftiradan, yalandan, karalamadan insanları korusun. Olmayan lafları olmuş gibi, olmuş lafları olmamış gibi yaymanın ne kadar günah olduğunu, ne kadar aşağılık bir şey olduğunu altını çizerek söylemek istiyorum, ben o gün daha ilk günden itibaren Sayın Özgür Özel Genel Başkanıma, ‘Sizi ziyarete gelmek istiyorum’ dedim. Sonra aynı gün gitmişken eski Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu da ziyaret edeyim dedim.

Gerek Sayın Özgür Özel’in özel kalemine, gerekse Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel kalemine not bıraktım. Sayın Kılıçdaroğlu’nun özel kalemi bana döndü, ben de ona dedim ki, ‘Sayın Özgür Özel’in programına göre geleceğim’. Sayın Özgür Özel’den dönüş olmayınca da Sayın Kılıçdaroğlu’na da gitme gereği duymadım. Size şunu söyleyebilirim: Şerefimle yemin ediyorum şu bağıranların bir tanesi CHP’li değildir. Vallahi bu yoğunluğun olmasının sebebi biz değiliz. Bundan dolayı da 7-8 gündür biz, ‘Aman ha kardeşim’ diye baştan itibaren söyledik. Baba ocağına giderken sakin, yan yana duralım, kol kola girelim, sorunların, sıkıntıların ne olduğu ile ilgili beraber çözelim anlayışımızda aynı noktadayız."

Tekin, "Heyetinizden iki isim ayrıldığını açıklamıştı, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu, "Biz onurumuzla, haysiyetimizle yaşayan insanlarız. Hiç kimseye pabuç bırakmayacağımı herkes bilsin. Vatandaşın tepkisi başımın üstüne, amma 40 yıldır yan yana durduğumuz, bizi bilen, sosyal medyada, oradan buradan hakaret edenlerle elbette yargı yoluyla hesaplaşacağım" diyerek yanıtladı.

"Sorunları çözmek için geldik"

Tekin, bir gazetecinin, "Özgür Çelik ile görüşecek misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu bina, bu baba ocağı Özgür Çelik’e de yeter, bana da yeter, hepimize de yeter. Biz burada birilerini kovmak, birilerini dövmek, birilerini itelemek için gelmedik. Sevgili kardeşim, sevgili CHP yöneticileri, sizlerden rica ediyorum, sizlere yalvarıyorum; bakın sağda solda kayyum dediniz, o dediniz, bu dediniz, bir sürü şeyler söylediniz. Koskoca grup başkanları, orada kararda yazılı. Biz çağrı heyetiyiz. Kayyum, belediyelerimizde. Bugün hukuken bizim görevimiz bu sorunları çözmektir. Sorun yaratmak için gelmedik, sorunları çözmek için geldik. CHP kimliği taşıyan, yani elbette sonradan partiye dahil olan arkadaşlarımız olabilir ama CHP kültüründe böyle satıldı, matıldı demek… bizim parasal bir değerimiz yok. Bizim ömrümüz ihale çeteleri ile imar çeteleri ile mücadele ederek geçti. Bunun için bizim referansımız da arama motorudur. Arama motoruna girdiğinizde göreceksiniz. Biz bütün bu sorunların üstesinden geleceğiz inşallah."

CHP yönetiminin YSK’ya başvurusunun ardından nasıl bir süreç olacağına ilişkin konuşan Tekin, "Baştan itibaren söyledim. CHP'nin anayasası, tüzüğüdür. CHP'nin tüzüğü, anayasası neyi gerektiriyorsa bu konuda onu yapacağız" ifadelerini kullandı.

Polis ablukasının bölgede birçok yeri kapattığına dair soruyu cevaplayan Tekin, "Bunların tamamı bizim inisiyatifimizin dışında. Sabahleyin İçişleri Bakanı’nı aradım. ‘Aman ne olursunuz', herhangi bir arkadaşımızla ilgili bütün hassasiyetlerimizi söyledim. Ama bunun sorumlusu biz değiliz" dedi.

Tekin, şöyle devam etti:

"Bu sorunların yaşanmaması için her türlü çabayı sarf ettik. Bundan sonraki çaba yönetici arkadaşlarımıza bağlı. Yönetici arkadaşlarımız bu gerilimi bir an önce düşürsünler. Kol kola verelim ve bu sorunu çözelim. Sorunun parçası değiliz, sorunun tarafı değiliz, kavganın içinde değiliz, mahkemeye veren değiliz. Ya ne istiyorsunuz, Allah’tan korkunuz yok mu kardeşim? Biz bu ailenin çocukları olarak ortada bir sorun var, sorunu çözmek istiyoruz diye bize söylediğiniz laflara bakın. Size soruyorum basın mensubu arkadaşlarım: Sizlerle günlerce ihale çeteleri ile mücadele ettik. Ne oldu da 5 dakikada Gürsel Tekin’in 300 dairesi, 15 istasyonu, bilmem nesi çıktı diye haber yapıyorsunuz? Bu mu televizyonculuk ya? Televizyonlarınıza bangır bangır imar çeteleri ile kavga ettiriyordunuz. Özellikle bir kısım gazeteciler, yazarlar, CHP'nin ben 40 yıllık yaşamında bu sorunları hep gördüm. Bir gün CHP'liler yan yana gelir ama siz ortada kalırsınız. Dikkatli olun. Eğer bir yanlışımız varsa bizi arayın, telefonumuz açık. Sorun bize. Bizim tek görevimiz var; birlik, bütünlük, dirlik, sorunsuz bu meseleyi çözmektir."

