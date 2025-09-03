Gürsel Tekin: Ortada bir cenaze var, kaldırmayalım koksun mu?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin atandı.

CHP lideri Özgür Özel, dün akşam katıldığı canlı yayında Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini açıkladı. Parti yetkilileri de Tekin’in il binasına sokulmayacağını söyledi.

CHP KARARI TANIMIYOR Özgür Özel: "Gürsel Tekin'i ihraç ettik"

"Göreve başladık"

Gürsel Tekin, Sözcü’den Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada "Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık. Başkanlık illa binada yapılmaz. Üç buçuk yıllık il başkanlığı döneminde de parti binamıza en fazla 40-45 gün kalmışımdır. Binada oturarak siyaset yapılmaz. Particiliğimi de kimseye tartıştırtmam." ifadesini kullandı.

Gürsel Tekin kimdir?

CHP'nin bazı yöneticilerinin kendisiyle ilgili söylemleri karşısında kendisinin tahrik edilmek istendiğini öne süren Tekin şunları söyledi:

"Kimseyi üzmek istemem. Partiyi bu duruma ben getirmedim. Ortada bir cenaze var, o cenazeyi kaldırmayalım koksun mu? Partiden ihraç edildiğim hemen açıklandı. İtirafçı olup da halen parti üyesi olan bildiğim 7 kişi var. Onlara dokunulmuyor."

"İkinci barodan da atayabilirlerdi"

Gürsel Tekin, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin istese CHP'li olmayan kişileri de kayyım olarak atayabileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Örneğin İstanbul 2 No'lu Barosu'na kayıtlı kişilerden de kayyım atayabilirlerdi. Ben 42 yıldır CHP'deyim, her kademesinde görev yaptım. Diğer arkadaşlarımız da aynı durumda. Bizden niçin rahatsız oluyorlar anlamış değilim. Biz bu göreve gelelim diye çabamız olmadı. Görev süremizde CHP'nin tüzüğü, hukuku neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Derdimiz partimize düşen ateşi söndürmek. Görevi sonlandırılan partideki arkadaşlarımızın da haklarını, hukuklarını sonuna kadar korumaya kararlıyız."

