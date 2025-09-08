Gürsel Tekin kararının ilk etkileri anketlere yansıdı

Mahkeme tarafından il yönetiminin görevden alındığı CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak atanan Gürsel Tekin’e yönelik tepkiler art arda gelirken araştırma sonuçları da ortaya çıktı.

3-4 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmanın Türkiye genelinde Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme ve Bilgisayar Destekli Çevrimiçi Anket yöntemleri bir arada 26 il ve 1170 kişi ile yapıldığını belirten GÜNDEMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat araştırma sonuçlarını şöyle açıkladı:

“KAYYIM KARARI SİYASİ MÜDAHALE”

· Türkiye genelinde seçmenlerin yüzde 58’i süreci “siyasi bir müdahale” olarak nitelendiriyor.

· Yalnızca yüzde 33’lük bir kesim bunu “hukuki bir süreç” olarak değerlendiriyor.

· “Fikrim yok” diyenlerin oranı ise yüzde 9.

· CHP seçmeninde siyasi müdahale algısı yüzde 87 gibi çok yüksek seviyede.

· İYİ Parti seçmeninde bu oran yüzde 82, DEM Parti’de yüzde 72.

· AK Parti seçmeninin yüzde 59’u ve YRP seçmeninin yüzde 61’i süreci hukuki buluyor.

· MHP seçmeninde dikkat çeken veri: yüzde 31 oranında “fikrim yok” yanıtı.

“CHP SEÇMENİNİN YARISI ‘KOMİSYONDAN AYRIL’ DİYOR”

Araştırmaya göre Tekin'nin CHP İstanbul İl Örgütü’ne atanması, yalnızca iç örgüt krizini değil, partinin politik ittifaklarının ve meclis dışı temaslarının da kamuoyunda yeniden sorgulanmasına yol açtı.

· Türkiye genelinde halkın yüzde 50’si komisyonda kalınması gerektiğini söylüyor.

· Yüzde 37’lik bir kesim ise CHP’nin komisyondan ayrılması gerektiğini düşünüyor.

· Yüzde 13 “fikrim yok” yanıtı veriyor.

· CHP seçmeninde yüzde 35 “kalmalı”, yüzde 53 “ayrılmalı” diyor.

· İYİ Parti seçmeninde “ayrılmalı” oranı yüzde 56.

· DEM Parti seçmeni yüzde 59 oranla komisyonda kalınması gerektiğini savunuyor.

· AK Parti (yüzde 64), YRP (yüzde 71) ve MHP (yüzde 72) seçmenleri ise CHP’nin bu komisyonda kalması gerektiğini belirtiyor.

“CHP TABANI BAHÇELİ İLE TEMASI ONAYLAMIYOR”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son günlerde Devlet Bahçeli ile yürüttüğü temaslar, kamuoyunun önemli bir bölümünde bir “normalleşme” adımı değil, daha çok AK Parti–MHP ittifakında bir kırılma zemini yaratmaya dönük stratejik bir hamle olarak yorumlandı.

· Türkiye genelinin yüzde 57’si bu yakınlaşmayı yanlış buluyor.

· Sadece yüzde 29’u doğru buluyor, yüzde 14 “fikrim yok” diyor.

· CHP seçmeninin yüzde 78’i “yanlış” buluyor; sadece yüzde 12’si “doğru” buluyor.

· DEM Parti (yüzde 81), TİP (yüzde 74), İYİ Parti (yüzde 64) seçmenlerinde de benzer yüksek oranlı olumsuz algı var.

· MHP seçmeninde yüzde 43 “doğru”, yüzde 29 “yanlış”, yüzde 28 “fikrim yok”.

· AK Parti seçmeninde yüzde 45 “doğru”, yüzde 40 “yanlış”, yüzde 15 “fikrim yok”.

“CHP’NİN GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU OLURSA SEÇMEN TERCİHLERİ DEĞİŞİYOR”

GÜNDEMAR’ın Eylül 2025’te gerçekleştirdiği Anlık Gündem Araştırmasında katılımcılara, “Bu pazar bir genel seçim yapılsa ve CHP’nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Kararsızlar, protesto oy ve fikrim yok diyenler dağıtıldıktan sonra partilerin oy dağılımı şu şekilde oldu:

AK Parti yüzde 37,4, CHP yüzde 21,3, DEM Parti yüzde 9,6, Zafer Partisi yüzde 8,9, MHP yüzde 5,7, İYİ Parti yüzde 5,4, YRP yüzde 3,4, TİP yüzde 3,4, Diğer yüzde 2,9, Anahtar Parti yüzde 2.

Dağıtım yapılmadan önceki oransal tercihler ise CHP açısından daha da dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

AK Parti yüzde 27,4, CHP yüzde 15,6, protesto oy yüzde 16, kararsızlar yüzde 10,8, DEM Parti yüzde 7, Zafer Partisi yüzde 6,5, MHP yüzde 4,1, İYİ Parti yüzde 4,YRP yüzde 2,5, TİP yüzde 2,5, Diğer yüzde 2,1, Anahtar Parti yüzde 1,5.

(NÖ)