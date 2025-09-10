Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl binasına 'giriş izni' verdiği 31 kişilik liste ortaya çıktı

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki polis ablukası devam ederken mahkeme tarafından görevlendirilen Gürsel Tekin ve 'çağrı heyeti', CHP'nin eski il binasına girmesine izin verilmesini istedikleri 31 kişinin ismini İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emir, Gürsel Tekin’in kapatılıp CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çalışma ofisi yapıldığı açıklanan ‘CHP İstanbul İl Binası’na alınmasına müsade ettiği 31 kişi’yi açıkladı.

Emir'in paylaştığı liste şöyle:

Emir listeyle ilgili şöyle konuştu:

"Burada uzun bir liste var. Taner Bozkaya var mesela. Hep Gürsel Tekin’le siyaset yapmış, kankası sıfatında birisi. Selçuk Narsap var, kayyum Ertan Narsap’ın akrabası. Eşi, dostu, akrabayı doldurmuşlar. Bulamıyorlar, kolay değil. İstanbul örgütünde bu işleri yapacak, bu pisliğe bulaşacak, buna razı olacak, sarayın kayığına binecek 30 kişi bulmakta zorlanıyorlar. Özgür Çelik’in vatandaşlık numarasını vermişler, İl Başkanımız Özgür Çelik ile karışmasın diye. Kurultay gecesi manipülatif tweetler atmasıyla meşhur bir arkadaşımız. Mesela bu listede Süleyman Bayraktutan var. Bayraktutan’ın da yine ilk kongremizle ilgili iftiralarını görüyoruz. Yani kirli bir ekip, ilk günden beri iftiralar atıyorlar, soruşturma dosyalarına ifadeler veriyorlar ve şimdi de binaya girecek 30 kişiden birisi seçilmişler. Süleyman Bayraktutan’ın Genel Başkanımız Özgür Özel’le ilgili hakaret dolu tweetleri var. Bunlar, ‘Tarafsızız, partiliyiz’ diyorlar ya, bunların partiyle ilgisi yok. Çoğunun üyelik süresi bitmiş."

İl Başkanlığımız şu anda abluka altında. Hangi yetkiyle abluka altında? Sadece kayyumun verdiği 31 kişi girebiliyor. Bu ülkede kanun, Anayasa, Siyasi Partiler Yasası yok mu? Hangi yetkiyle bunu yapıyorsunuz? Türkiye tam anlamıyla bir despot rejimi altındadır. Vali bir derebeyi gibi çalışmaktadır. İçişleri Bakanı kanun, kural, Anayasa tanımamaktadır. Sanıyorlar ki Özgür Özel’e geri adım attırabilirler. Zaten siz, Özgür Özel’e, CHP’ye geri adım attıramadığınız için böyle hukuk oyunlarıyla, talimatlandırılmış mahkemelerle böylesine iğrenç komploların içerisine girmek zorunda kalıyorsunuz. Bu tehditlere boyun eğmeyeceğimizi herkes bilsin.

(AB/HA)