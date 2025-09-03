Gürsel Tekin: İhraç kararını tanımıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini duyurmasının ardından Tekin’den yanıt geldi.

Kararı reddettiğini belirten Gürsel Tekin, “Bu kararı kabul etmiyorum. Bana sormadan, ifademi almadan, savunma hakkı vermeden beni ihraç edemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Tekin’in sözleri, gazeteci Murat Kelkitoğlu tarafından Tv100 ekranlarında aktarıldı. Tekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu kararı kabul etmiyorum. AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz ama siz onlardan da beter durumdasınız. Bana sormadan, savunma hakkımı tanımadan beni ihraç edemezsiniz, disiplin kuruluna veremezsiniz.”

