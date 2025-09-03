ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 3 Eylül 2025 08:20
 ~ Son Güncelleme: 3 Eylül 2025 08:22
1 dk Okuma

Gürsel Tekin: İhraç kararını tanımıyorum

Tekin, "Bana sormadan, savunma hakkımı tanımadan beni ihraç edemezsiniz, disiplin kuruluna veremezsiniz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Gürsel Tekin: İhraç kararını tanımıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini duyurmasının ardından Tekin’den yanıt geldi.

Kararı reddettiğini belirten Gürsel Tekin, “Bu kararı kabul etmiyorum. Bana sormadan, ifademi almadan, savunma hakkı vermeden beni ihraç edemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Tekin’in sözleri, gazeteci Murat Kelkitoğlu tarafından Tv100 ekranlarında aktarıldı. Tekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu kararı kabul etmiyorum. AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz ama siz onlardan da beter durumdasınız. Bana sormadan, savunma hakkımı tanımadan beni ihraç edemezsiniz, disiplin kuruluna veremezsiniz.”

Özgür Çelik: Biz il binamızda olacağız, örgütümüz burada olacak
Özgür Çelik: Biz il binamızda olacağız, örgütümüz burada olacak
2 Eylül 2025
Özgür Özel: "Gürsel Tekin'i ihraç ettik"
CHP KARARI TANIMIYOR
Özgür Özel: "Gürsel Tekin'i ihraç ettik"
2 Eylül 2025
CHP kararına ilk tepkiler:"Demokrasimize açıkça darbedir"
CHP kararına ilk tepkiler:"Demokrasimize açıkça darbedir"
2 Eylül 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
gürsel tekin CHP CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik özgür özel
Özgür Çelik kimdir?
Bugün 12:16
Özgür Özel: "Gürsel Tekin'i ihraç ettik"
2 Eylül 2025
2 Eylül 2025
CHP KARARI TANIMIYOR
Özgür Özel: "Gürsel Tekin'i ihraç ettik"
2 Eylül 2025
CHP kararına ilk tepkiler:"Demokrasimize açıkça darbedir"
2 Eylül 2025
2 Eylül 2025
CHP kararına ilk tepkiler:"Demokrasimize açıkça darbedir"
2 Eylül 2025
